Microsoft kaynaklı kesintileri düzeltmek için manuel bir geçici çözüm yayınlandı! ”Ölümün mavi ekranı” düzeltmesi geldi

19 Temmuz 2024 12:11 - Güncelleme : 19 Temmuz 2024 12:13

Microsoft çöktü! Dünya felç oldu! İşte küresel ağda çöken diğer sistemler

Microsoft çöktü! Dünya felç oldu! İşte küresel ağda çöken diğer sistemler

Siber güvenlik firması CrowdStrike güncelleme cuma günü büyük bir kesintiye neden oldu. Küresel çapta işletmeler etkiledi. Soruna neden olan güncellemenin geri alınması süreci başladı. Ancak kesintinin CrowdStrike güncellemesiyle bağlantılı olup olmadığı henüz netleşmedi.

CrowdStrike’daki güncelleme sorununun dünya çapındaki Windows sistemlerini doğrudan etkilediği ve dizüstü bilgisayarların ”ölümün mavi ekranı” olarak bilinen bir hata ekranı gösterdiğini ifade etti.

Cuma günü sorun bildiren çok sayıda işletme arasında havayolları, yayıncılar, telekomünikasyon şirketleri ve bankalar yer aldı.

Dünyanın dört bir yanındaki havalimanları teknik arızalar nedeniyle gecikmeler bildirdi ve bazı uçaklar yere indirildi.

'ÖLÜMÜN MAVİ EKRANI' OLARAK BİLİNEN BİR HATA EKRANI

Avustralyalı siber güvenlik firması Tesserent'e göre CrowdStrike, Falcon tehdit algılama yazılımının neden olduğu kesintileri gidermek için bir güncelleme gönderdi.

CrowdStrike ayrıca "ölümün mavi ekranında" takılı kalan bilgisayarları yeniden başlatmak için manuel bir yol yayınladı.

Tesserent kıdemli ortağı Mark Jones, "Cihazlarınız bu güncellemeyi aldığında değişikliklerin etkili olması ve mavi ekran (BSOD) sorunlarının çözülmesi için yeniden başlatmanız gerekebilir."

CrowdStrike'ın Reddit'indeki bir moderatör ve Tesserent, sorunu düzeltmek için manuel bir geçici çözüm yayınladı.

Adımlar şu şekilde:

Windows'u Güvenli Mod'da veya Windows Kurtarma Ortamında başlatın

C:\Windows\System32\drivers\CrowdStrike dizinine gidin

“C-00000291*.sys” ile eşleşen dosyayı bulun ve silin.

Bilgisayarı normal şekilde başlatın.