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Microsoft'u geride bıraktı! Nvidia dünyanın en değerli şirketi oldu

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com
19 Haziran 2024 09:15 - Güncelleme : 19 Haziran 2024 09:19
Microsoft&#039;u geride bıraktı! Nvidia dünyanın en değerli şirketi oldu

Dünyanın en büyük çip üreticilerinden biri olan Nvidia, Microsoft'u geride bırakarak dünyanın en değerli şirketi oldu.

Nvidia'ın hisseleri, salı günü TSİ 21.10 itibarıyla yüzde 3'ün üzerinde değer kazandı. Bu değer artışıyla birlikte dev şirketin hisse değeri 135,96 dolara yükseldi. Şirketin toplam piyasa değeri ise 3,34 trilyon dolara ulaştı.

Microsoft'un 3,32 trilyon dolarlık piyasa değerini aşan Nvidia, dünyanın en değerli şirketi oldu. 

Microsoft'u geride bıraktı! Nvidia dünyanın en değerli şirketi oldu - 1. Resim

YIL BAŞINDAN BU YANA YÜZDE 170 DEĞER KAZANDI

Yapay zeka çiplerine yönelik talep artmaya devam ederken Nvidia'nın hisseleri, yılın başından bu yana yüzde 170'in üzerinde değer kazandı.

Nvidia'nın piyasa değeri ilk kez haziranın başında 3 trilyon doları aşmıştı.

Kaynak: tgrthaber.com
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