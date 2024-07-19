Microsoftun çöküşü küresel piyasaları dibe çekti! Dünya borsasında darbe

19 Temmuz 2024 13:29 - Güncelleme : 19 Temmuz 2024 13:34

Altın fiyatları için ters köşe tahmin! Ünlü uzman, beklediği seviyeyi açıkladı: Çin her şeyi değiştirebilir

Altın fiyatları için ters köşe tahmin! Ünlü uzman, beklediği seviyeyi açıkladı: Çin her şeyi değiştirebilir

Hesabı tutmayana rekor vergi cezası! 20 milyon liraya kadar çıkıyor: İşte yeni vergi paketinde gözden kaçan detaylar

Hesabı tutmayana rekor vergi cezası! 20 milyon liraya kadar çıkıyor: İşte yeni vergi paketinde gözden kaçan detaylar

Tüm dünya sabah saatlerinden itibaren Microsoft'a siber güvenlik hizmeti veren CrowdStrike'tan kaynaklanan iletişim sorununu konuşuyor. Havayolu taşımacılığından bankacılık sektörüne pek çok alan adeta kilitlendi. Londra Borsası'nı da etkileyen kriz nedeniyle piyasalarda satış baskısı arttı.

LONDRA BORSASIYLA İLETİŞİM KESİLDİ

Küresel piyasalar yaşanan kriz sonrası negatif seyretmeye başladı. Londra Borsası açıklamasına göre, LSEG'in haber ve veri platformunda, dünya çapında kullanıcı erişimini etkileyen bir kesinti yaşandı. Asya ticaret seansı sırasında LSEG, haberlerin platformda yayınlanmasını engelleyen küresel bir teknik sorunla karşılaştı.

PİYASALARSA SATIŞ BASKISI

Analistler, artan jeopolitik riskler ve ABD borsalarında teknoloji hisseleriyle başlayan düşüşlerle birlikte CrowdStrike'tan kaynaklanan küresel iletişim kesintisi sonrası küresel piyasalarda satış baskısının arttığını vurguladı.

Gelişmelerin ardından söz konusu aksaklığın banka ve finansal hizmetleri etkilemesiyle Avrupa ve Asya borsalarında satış ağırlıklı bir seyir öne çıkarken, ABD'de endeks vadeli kontratlarda yatay bir seyir görülüyor.

ASYA BORSALARINDA SON DURUM

Söz konusu gelişmelerle İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,5 düşüşle 8.163, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,8 azalışla 18.208, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,4 düşüşle 7.559 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,6 azalışla 34.338, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,4 kayıpla 11.110,00 puanda bulunuyor.

Asya tarafında ise Japonya'da Nikkei 225 endeksi günü yüzde 0,16 azalışla 40.063 puandan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 artışla 2.982 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1 düşüşle 2.795 puandan kapattı.

MİCROSOFT HİSSELERİNDE YÜZDE İKİ DÜŞÜŞ

Öte yandan, New York Borsası'nda vadeli piyasalarda CrowdStrike'ın hisselerinde yüzde 18'i, Microsoft'un hisselerinde yüzde 2'yi aşan düşüşler görüldü. Bu arada, Avustralyalı hava yolu firması Qantas'ın hisseleri yüzde 1,6, Tokyo merkezli Japan Airlines'ın hisseleri yüzde 2,4 ve Alman Lufthansa'nın hisseleri yüzde 1,5 değer kaybetti.