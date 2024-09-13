Microstrategy 18 bin 300 adet Bitcoin satın aldı

13 Eylül 2024 17:23 - Güncelleme : 13 Eylül 2024 17:30

Kripto para piyasalarına yüklü miktarda yaptığı yatırımlarla bilinen Microstrategy'den yeni bir hamle geldi. Teknoloji şirketi 1,1 milyar dolarlık Bitcoin aldı.

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Microstrategy kripto para piyasalarını etkileyecek yeni bir adım adım attı. Sık sık kripto para piyasalarına yaptığı yatırımlarla bilinen teknoloji şirketi bu kez de 1,11 milyar dolar karşılığında 18 bin 300 adet daha Bitcoin alımı yaptı.

TEKONOLOJİ ŞİRKETİNDEN YÜKLÜ ALIM

Alımın ardından açıklama yapan şirket, 6 Ağustos ve 12 Eylül tarihleri arasında gerçekleşen alımların hisse senedi ihracı ve satışından elde edilen gelirler kullanılarak yapıldığını duyurdu. Microstrategy'nin portföyünde şu an 244 bin 800 adet Bitcoin bulunuyor.

MicroStrategy'den yapılan açıklamada, yaklaşık 9,45 milyar dolar toplam satın almanın 38 bin 585 dolar ortalama ile gerçekleştirildiği açıklandı.