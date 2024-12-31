MicroStrategy Bitcoin almaya devam ediyor: Rezervleri rekor seviyeye ulaştı

31 Aralık 2024 09:18 - Güncelleme : 31 Aralık 2024 09:23

MicroStrategy, Bitcoin alımlarını hız kesmeden sürdürüyor! Rezervlerini 446.400 BTC’ye çıkaran şirket, her Pazartesi düzenli alım yaparak piyasanın dikkatini çekiyor. Ancak bu strateji, hem büyük kazanç hem de tartışma getiriyor.

Bitcoin için yeni zirve tarihi! Araştırma şirketi açıkladı: Fiyatı ne kadar olacak?

Bitcoin için yeni zirve tarihi! Araştırma şirketi açıkladı: Fiyatı ne kadar olacak?

Dünyanın en büyük kurumsal Bitcoin​ yatırımcısı MicroStrategy​, kripto piyasalarındaki dalgalanmalara rağmen Bitcoin alımlarını sürdürüyor. Şirket, kısa süre önce yaklaşık 209 milyon dolar karşılığında 2.136 BTC daha satın aldığını duyurdu. Bu son alımla birlikte MicroStrategy’nin rezervindeki toplam Bitcoin miktarı 446.400’e ulaştı.

HER PAZARTESİ BİTCOİN ALIYORLAR

MicroStrategy, son 8 haftadır aralıksız bir şekilde her Pazartesi günü Bitcoin alımı yaptığını belirtti. Şirketin kurucusu Michael Saylor, yapılan son alımın ortalama 97.834 dolar fiyatla gerçekleştiğini açıkladı. Şirketin toplam Bitcoin yatırımlarının maliyeti ise yaklaşık 28 milyar dolar seviyesinde. Bu durum, MicroStrategy’nin Bitcoin başına ortalama 62.428 dolar ödediğini gösteriyor.

13 MİLYAR DOLARLIK GERÇEKLEŞMEMİŞ KAR

Bitcoin fiyatı, 17 Aralık’ta ulaştığı 108.135 dolarlık tarihi zirvesinden yaklaşık %15 gerileyerek şu anda 91.900 dolardan işlem görüyor. Buna rağmen, MicroStrategy’nin rezervlerindeki Bitcoin’lerden elde ettiği gerçekleşmemiş kazanç yaklaşık 13 milyar doları bulmuş durumda. BitcoinTreasuries’in verilerine göre, şirketin toplam Bitcoin varlıklarının piyasa değeri 41 milyar dolar seviyesine ulaştı.

PETER SCHİFF'TEN ELEŞTİRİ

Altın savunucusu ve Bitcoin karşıtı duruşuyla bilinen Peter Schiff, MicroStrategy’nin Bitcoin alımlarını eleştirmeye devam ediyor. Schiff’e göre şirketin yaptığı alımlar, Bitcoin fiyatını yukarı taşımaktan başka bir işe yaramıyor. Schiff ayrıca, bu küçük çaplı alımların artık piyasa üzerinde anlamlı bir etki yaratmadığını savundu.

BİTCOİN VE FAİZ POLİTİKALARI

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) son FOMC toplantısında 25 baz puanlık faiz indirimi yapması, Bitcoin fiyatında dalgalanmalara yol açtı. Fed Başkanı Jerome Powell’ın açıklamalarının ardından Bitcoin fiyatı, geçtiğimiz haftalarda gördüğü 108.000 dolar seviyesinden gerileyerek %15 değer kaybetti.

UZUN VADELİ STRATEJİ TARTIŞMA ÇIKARIYOR

MicroStrategy’nin düzenli Bitcoin alımları, piyasanın yüksek volatilitesine rağmen şirketin uzun vadeli yatırım stratejisine bağlı kaldığını gösteriyor. Ancak bu strateji hem kripto para destekçileri hem de eleştirmenler arasında tartışmalara neden olmaya devam ediyor.