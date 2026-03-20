Midas çöktü mü, sorun mu var? 20 Mart Midas neden açılmıyor, son dakika ne oldu? Midas bağlantı hatası çözümü

Midas’ın mobil uygulamasına giriş yapmaya çalışan kullanıcılar, “ Beklenmeyen bir hata meydana geldi. Sorun devam ederse destek ekibimizle iletişime geçebilirsiniz” sorunuyla karşı karşıya kaldı. Sorunun global mi yoksa bölgesel mi olduğu merak edilirken bazı kullanıcılar, telefonlarının mobil marketleri üzerinden uygulamayı güncellenerek sorunun çözüldüğünü ifade etti. Bazı kullanıcılar ise sosyal medyada yaptığı paylaşımlarda Midas’ta yaşanan erişim sorunlarının sürdüğünü aktardı. Midas üzerinden sadece Borsa İstanbul değil, dünyanın en büyük iki borsasından biris olarak gösterilen NASDAQ ve NYSE üzerinden de işlem yapılabiliyor. Peki Midas çöktü mü, neden açılmıyor? 20 Mart 2026 Midas son dakika gelişmeleri…

MİDAS ÇÖKTÜ MÜ, SORUN MU VAR? (20 MART 2026)

Midas’a giriş yapmaya çalışan kullanıcılar, “Bir sorun oluştu” hatasını alıyor. Uygulamaya telefonları ve bilgisayarları üzerinden giriş yapmaya çalışanlar hata ile karşılaşırken sosyal medyada yapılan yorumlardan ve raporlamalardan sorunun bölgesel olmadığı ve tüm kullanıcıları etkilediği biliniyor.

MİDAS’TAN YENİ AÇIKLAMA GELDİ

Yatırım firmasından yapılan açıklamada teknik bir sorun sebebiyle uygulamaya giriş işlemlerinin gerçekleştirilemediği ifade edilirken “ Sorunun en hızlı şekilde çözülmesi için gerekli aksiyonları aldığımızı ve bu süreçte tüm yatırım ve varlıklarınızın güvende olduğunu bilmenizi isteriz.” ifadeleri yer aldı.

MİDAS GÜVENİLİR Mİ, SAHİBİ KİM?

Türkiye’nin en fazla kullanılan yatırım araçlarından birisi olan Midas, SPK onaylı bir firmadır. PK lisanslı bir finansal teknoloji (fintech) yatırım uygulamasıdır. Kullanıcılar, parça hisse alımı ve canlı borsa verilerine erişim gibi özelliklerle yatırımlarını mobil uygulama üzerinden yönetebilir. Midas'ın kurucusu ve CEO'su Egem Eraslan olarak bilinmektedir.