Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Fuat İğci

Midas çöktü mü, sorun mu var? 20 Mart Midas neden açılmıyor, son dakika ne oldu? Midas bağlantı hatası çözümü

Türkiye’de en fazla kullanılan yatırım uygulamalarının başında gelen Midas’a erişim sorunları yaşanıyor. SPK onayı bulunan finansal yatırım uygulamasına giriş yapmaya çalışan kullanıcılar “ Bir sorun oluştu” hatasıyla karşı karşıya geliyor. Mobil uygulamada yaşanan sorun benzer şekilde masaüstünde de devam ediyor. Yatırımlarını yönlendirmeye hazırlananlar ise 20 Mart tarihinde erişim sorununun kaynağını ve çözümünü yakından takip ediyor. Midas’tan bağlantı sorunuyla ilgili açıklama gelirken hisse alım satımı yapacaklar, sorunun nasıl çözüleceğini araştırıyor. Midas üzerinden dolar bazlı yatırımlar, canlı veri takibi, döviz-alım satımı, canlı borsa verileri ve diğer birçok işlem yapılabiliyor. Peki Midas çöktü mü, sorun mu var? İşte, 20 Mart Midas son dakika gelişmeleri…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
20.03.2026
saat ikonu 09:16
|
GÜNCELLEME:
20.03.2026
saat ikonu 09:16

Midas’ın mobil uygulamasına giriş yapmaya çalışan kullanıcılar, “ Beklenmeyen bir hata meydana geldi. Sorun devam ederse destek ekibimizle iletişime geçebilirsiniz” sorunuyla karşı karşıya kaldı. Sorunun global mi yoksa bölgesel mi olduğu merak edilirken bazı kullanıcılar, telefonlarının mobil marketleri üzerinden uygulamayı güncellenerek sorunun çözüldüğünü ifade etti. Bazı kullanıcılar ise sosyal medyada yaptığı paylaşımlarda Midas’ta yaşanan erişim sorunlarının sürdüğünü aktardı. Midas üzerinden sadece İstanbul değil, dünyanın en büyük iki borsasından biris olarak gösterilen NASDAQ ve NYSE üzerinden de işlem yapılabiliyor. Peki Midas çöktü mü, neden açılmıyor? 20 Mart 2026 Midas son dakika gelişmeleri…

MİDAS ÇÖKTÜ MÜ, SORUN MU VAR? (20 MART 2026)

Midas’a giriş yapmaya çalışan kullanıcılar, “Bir sorun oluştu” hatasını alıyor. Uygulamaya telefonları ve bilgisayarları üzerinden giriş yapmaya çalışanlar hata ile karşılaşırken sosyal medyada yapılan yorumlardan ve raporlamalardan sorunun bölgesel olmadığı ve tüm kullanıcıları etkilediği biliniyor.

MİDAS’TAN YENİ AÇIKLAMA GELDİ

firmasından yapılan açıklamada teknik bir sorun sebebiyle uygulamaya giriş işlemlerinin gerçekleştirilemediği ifade edilirken “ Sorunun en hızlı şekilde çözülmesi için gerekli aksiyonları aldığımızı ve bu süreçte tüm yatırım ve varlıklarınızın güvende olduğunu bilmenizi isteriz.” ifadeleri yer aldı.

MİDAS GÜVENİLİR Mİ, SAHİBİ KİM?

Türkiye’nin en fazla kullanılan yatırım araçlarından birisi olan Midas, SPK onaylı bir firmadır. PK lisanslı bir finansal teknoloji (fintech) yatırım uygulamasıdır. Kullanıcılar, parça hisse alımı ve canlı borsa verilerine erişim gibi özelliklerle yatırımlarını mobil uygulama üzerinden yönetebilir. Midas'ın kurucusu ve CEO'su Egem Eraslan olarak bilinmektedir.

ETİKETLER
#borsa
#yatırım
#finans
#teknik sorun
#Midas
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.