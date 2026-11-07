5-18 Kasım Migros aktüel kataloğu yayımlandı. Migros'ta 5 Kasım'da başlayan indirim rüzgarı 18 Kasım'a kadar devam edecek. Temel gıda ürünlerinden küçük ev aletlerine, kişisel bakım ürünlerinden temizlik malzemelerine kadar yüzlerce ürün indirimli fiyatları ile raflardaki yerini aldı. İndirimde olan ürünler arasında Dekoratif Metal Tepsi 259,95 TL, Metal Dekoratif Tepsi 259,95 TL,Clinical Deodorant Çeşitleri 150 ml / Roll-on Çeşitleri 279,95 TL, Kapaklı Tencereler 279,95 TL, Kaçerola 299,95 TL, Ahşap Saplı Silikon Servis Gereçleri 299,95 TL, Timeless 2'li Kulplu Bardak 299,95 TL, Patisserie Kapaklı Sunum Kasesi 299,95 TL, Piccoli Tava 299,95 TL, Led Makyaj Lambası 299,95 TL, Mug 299,95 TL, Clinical Parlak Diş Macunu Çeşitleri 329,95 TL, Clinical Protection Stick Çeşitleri 339,95 TL, Dijital Akıllı Vücut Analiz Baskülü 349,95 TL'den satışa çıkacak. Ayrıca indirimli ürünler arasında Mini Rende: 59,95 TL, Cleo Kase 64,95 TL, Yarım Ay Metal Sarımsak Ezici 69,95 TL, Yapay Kaktüs 79,95 TL, Yapay Yapraklar 79,95 TL, Kupa 79,95 TL, Kesim Matı 79,95 TL, Servis Tabağı 79,95 TL, Kristal Peçetelik 99,95 TL, Ripple Fırın Kasesi 99,95 TL, 2'li Kurulama Bezi (40x60 cm) 99,95 TL. İşte 5-18 Kasım Migros katalog ürünleri ve fiyatları..

Özetle

HABERİN ÖZETİ Migros Kasım ayı afişi belli oldu (5-18 Kasım): Cam su ısıtıcı, tencere çeşitleri, taşınabilir müzik sistemi ve fanlı ısıtıcı Migros'un 5-18 Kasım tarihleri arasındaki aktüel kataloğu yayımlandı ve temel gıda ürünlerinden küçük ev aletlerine kadar birçok üründe indirimler sunuluyor. Migros'un 5-18 Kasım tarihleri arasındaki aktüel kataloğu yayımlandı. Temel gıda, küçük ev aletleri, kişisel bakım ve temizlik malzemeleri gibi yüzlerce ürün indirimli fiyatlarla satışa sunuldu. Fiyatları belirtilen indirimli ürünler arasında Dekoratif Metal Tepsi, Clinical Deodorant Çeşitleri, Kapaklı Tencereler, Kahve Çeşitleri, Deterjan Çeşitleri ve çeşitli mutfak gereçleri bulunuyor. Öne çıkan ürünlerden bazıları ve fiyatları şunlardır: Dekoratif Metal Tepsi 259,95 TL, Clinical Deodorant Çeşitleri 279,95 TL, Kahve Çeşitleri 19,95 TL, Klasik Makarna Çeşitleri 500 g 49,95 TL, Sıvı Deterjan Çeşitleri 199,95 TL, Buharlı Paspas 2.199,95 TL.

5-18 KASIM MİGROS KATALOG ÜRÜNLERİ VE FİYATLARI

Kahve Çeşitleri: 19,95 TL

Dolgulu Çikolata Çeşitleri: 34,90 TL

Kavrulmuş Siyah Ayçekirdeği: 39,95 TL

Çiğ/Çifte Kavrulmuş İç Fındık: 39,90 TL

Klasik Makarna Çeşitleri 500 g: 49,95 TL

Bulgur Çeşitleri: 49,95 TL

Arap Sabunu Sabun Bazlı Çamaşır Sodası: 59,95 TL

Cips Çeşitleri: 60,50 TL

Yemeye Hazır Karışık Kap Salata: 69,95 TL

Tam Buğday Ekmeği: 77,95 TL

Piliç Marine Jülyen: 79,95 TL

Kedi Dili: 79,95 TL

Koçbaşı Nohut: 89,95 TL

Geniş Tava Ekmekleri: 89,95 TL

Büyük Tost Ekmeği: 89,95 TL

İçecek Çeşitleri (Soğuk Demleme): 89,90 TL

Izgara Dilimli Piliç Fileto + Pesto Sos/Chili Sos: 89,95 TL

Sıvı Sabun Çeşitleri: 99,95 TL

Erüst Salata Çeşitleri: 99,95 TL

Kasımpatı: 99,95 TL

Zamansız Karışık Kuruyemiş: 99,90 TL

Çilek: 99,90 TL

Çıtır Piliç Tenders: 99,95 TL

Tuzlu/Tuzsuz Yer Fıstığı Jumbo: 99,90 TL

Kırmızı Futbol Mercimek: 99,95 TL

Yeşil Mercimek: 99,95 TL

Baldo Pirinç: 114,95 TL

Duş Jeli Çeşitleri: 119,95 TL

Soft Kuru Kayısı: 119,90 TL

Peynir Dolgulu Mantar: 199,90 TL

Osmancık Pirinç: 199,95 TL

Sıvı Deterjan Çeşitleri: 199,95 TL

Ultra Power Kapsül Deterjan 18'li: 199,95 TL

Çamaşır Suyu Çeşitleri: 209,95 TL

Dana Dilimli Jambon: 219,00 TL

Extra Konsantre & Açık Hava Yumuşatıcı Çeşitleri: 219,95 TL

Klasik Sıvı Leke Çıkarıcı Çeşitleri: 229,95 TL

Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri: 236,90 TL

Kuzu Dana Kebap: 239,95 TL

Piliç Parmak Sucuk: 249,00 TL

Tatlı Ekşi Soslu Tavuk & Basmati Pirinç Pilavı: 249,00 TL

Dana İşkembe: 249,95 TL

Izgara Köfte & Fusilli Napolitan: 259,90 TL

Sıvı Sabun Çeşitleri: 269,95 TL

Dağ Kekikli Dana Çoban Köfte: 269,95 TL

Hünkar Beğendi: 269,00 TL

Ön İşlem İçin Leke Çıkarıcı Jel: 279,95 TL

Hindi Tabaklı Dilimli Göğüs: 279,95 TL

Sebzeli/Sade Kuzu Kokoreç: 279,95 TL

Mezgit Pane: 275,90 TL

Jumbo Et Karides: 289,90 TL

Arap Sabunlu/Soda Katkılı Toz Deterjan 7.5 kg: 289,95 TL

Türk Somon Bütün : 299,90 TL

Çiğ Badem İçi: 299,90 TL

Halka Kalamar Çimçim Karides: 299,90 TL

Kuzu Kelle: 299,95 TL

Hindi Bütün But: 329,95 TL

Çim Çim Karides322,90 TL

Organik Sızma Zeytinyağı 500 ml Cam Şişe: 349,95 TL

Dana Füme Kuru Et: 349,00 TL

Sık Yıkananlar Toz Deterjan 7.5 kg: 349,95 TL

Hamburger Köfte Dondurulmuş: 359,95 TL

Lokum Kıvamında Beyaz Peynir: 379,90 TL

Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri: 398,90 TL

Toz Deterjan Çeşitleri 10 kg: 399,95 TL

Gurme Sucuk: 419,00 TL

Aydın İncir Kuru: 449,90 TL

Cevizli Sucuk/Pekmezli Sucuk: 449,90 TL

Top Köfte Dondurulmuş: 449,95 TL

Egemden Riviera Zeytinyağı: 469,95 TL

Mangal Köfte Dondurulmuş: 469,95 TL

Sosis Dana: 489,00 TL

Ayçiçek Yağı: 499,95 TL

Medjoul Hurma: 499,90 TL

Egemden Yumuşak Lezzet Sızma Zeytinyağı: 539,95 TL

Klasik İnek Peyniri: 589,90 TL

Dana Yemeklik Gerdan: 599,95 TL

Eski Kaşar Peyniri: 725,00 TL

Hellimli Sosis Köfte: 729,95 TL

Salam Hindi Etli/Fıstıklı: 799,00 TL

Kaju Çiğ/Kavrulmuş: 799,90 TL

Burgu Peynir: 829,90 TL

Karışık Kuruyemiş Extra: 899,90 TL

Kuzu Karaciğer: 949,95 TL

Dana Tandır: 949,95 TL

Fermente Kangal Sucuk: 999,00 TL

Kuzu İncik: 1.029,95 TL

Kuzu Yarım Kol: 1.159,95 TL

Macar Salam: 1.349,00 TL

Kuzu Kuşbaşı: 1.399,95 TL

Siirt Fıstığı Tuzlu Kavrulmuş: 1.499,90 TL

Dana Frankfurter/Bratwurst Sosis: 1.549,00 TL

Antrikot Pastırma: 2.499,00 TL

Safir 2'li Kulplu Bardak: 119,95 TL

3'lü Tava Koruyucu Keçe: 119,95 TL

3'lü Örgü İpliği: 149,95 TL

Şef Bıçağı: 149,95 TL

Közleme Tavası: 149,95 TL

4'lü Ölçü Kaşığı Seti: 159,95 TL

Sürahi ve Bardak Seti: 159,95 TL

Kedi Kumu Çeşitleri: 159,95 TL

Kısa Kesik/Erkek Eldiven: 179,95 TL

2'li Renkli Kulplu Kupa: 179,95 TL

Saklama Kabı 2'li: 179,95 TL

Saklama Kabı 4'lü: 179,95 TL

Advanced Luxe Perfection Diş Macunu: 189,95 TL





Pro 3D White Diş Macunu: 189,95 TL

Roll-On Çeşitleri: 189,95 TL

Roll On Çeşitleri: 199,95 TL

Serum Boost Deodorant Çeşitleri: 199,95 TL

Deodorant Çeşitleri: 199,95 TL

Original Krem Stick: 199,95 TL

Advanced Beyazlık Diş Fırçası: 199,95 TL

6'lı Çay Bardağı: 199,95 TL

Oval Desenli Sunumluk: 199,95 TL

Tiftik Temizleyici: 199,95 TL

Tatlı Tabağı: 209,95 TL

Chef's Saklama Kabı: 209,95 TL

Stick Çeşitleri: 219,95 TL

Bake & Keep Kapaklı Kare Tepsi: 219,95 TL

Advanced Beyazlık Diş Fırçası: 229,95 TL

Premium Collection Deodorant Çeşitleri: 229,95 TL

Advanced Express Beyazlatma Diş Macunu: 269,95 TL

Saklama Kabı 2'li : 269,95 TL

Unisex Bere: 249,95 TL

Mini Tava: 249,95 TL

Sosluk: 249,95 TL

Dekoratif Metal Tepsi: 259,95 TL

Metal Dekoratif Tepsi 259,95 TL

Clinical Deodorant Çeşitleri 150 ml / Roll-on Çeşitleri: 279,95 TL

Kapaklı Tencereler: 279,95 TL

Kaçerola: 299,95 TL

Ahşap Saplı Silikon Servis Gereçleri: 299,95 TL

Timeless 2'li Kulplu Bardak: 299,95 TL

Patisserie Kapaklı Sunum Kasesi: 299,95 TL

Piccoli Tava: 299,95 TL

Led Makyaj Lambası: 299,95 TL

Mug: 299,95 TL

Clinical Parlak Diş Macunu Çeşitleri: 329,95 TL

Clinical Protection Stick Çeşitleri: 339,95 TL

Dijital Akıllı Vücut Analiz Baskülü: 349,95 TL

No: 4 Cezve Çelik: 349,95 TL

No: 5 Cezve Çelik: 349,95 TL

Bake & Store Saklama Kabı: 349,95 TL

Tava: 349,95 TL

Dinamik Manuel Doğrayıcı Rondo: 349,95 TL

Galata Çay Bardağı: 349,95 TL

Kase 515 cc: 359,95 TL

Sahan: 379,95 TL

4'lü Kase: 399,95 TL

Timeless 4'lü Kase: 399,95 TL

Tava: 399,95 TL

Tepsi: 399,95 TL

Visco Ortopedik Yastık: 399,95 TL

Akım Korumalı Küp Priz: 419,95 TL

Pulsar Beyazlık Diş Fırçası Yumuşak: 434,95 TL

Mini Tencere: 449,95 TL

Manyetik 3in1 Stant: 449,95 TL

Otomatik Şarjlı Tirbuşon: 449,95 TL

Led Parti Işığı: 459,95 TL

Pro 3D White Dış Fırçası Yumuşak: 489,95 TL

Mini Tencere: 499,95 TL

Gravürlü Fırın Kabı: 499,95 TL

Erkek/Kadın Keçe Terlik: 499,95 TL

22 Parça Tornavida Seti: 499,95 TL

Elektrikli Cam Su Isıtıcı: 529,95 TL

4'lü Meşrubat Bardağı: 549,95 TL

Şarjlı Masa Lambası: 549,95 TL

Geyik Figürlü Aydınlatma: 599,95 TL

Derin Tencere: 649,95 TL

Çay Takımı: 699,95 TL

Atkı: 699,95 TL

25W TYPE-C Hızlı Şarj Adaptörü: 749,95 TL

Karnıyarık Tenceresi : 749,95 TL

Çelik Tava: 799,95 TL

Kapaklı Kavurma Tenceresi: 799,95 TL

Tek Kişilik Yorgan: 799,95 TL

Erkek Bisiklet Yaka Sweatshirt (M-L-XL): 799,95 TL

Wag Maşa: 799,95 TL

Yatay & Dikey Fanlı Isıtıcı: 799,95 TL

Taşınabilir Müzik Sistemi 40W: 799,95 TL

Genre Care Beyaz Diş Fırçası Yedek Başlığı 2 Adet: 839,95 TL

Çelik Tava: 899,95 TL

Melodi Saç Kurutma Makinesi: 899,95 TL

Fanlı Isıtıcı: 899,95 TL

10.000 mAh Powerbank: 899,95 TL

Erkek Lastikli Paça Eşofman Altı (M-L-XL): 899,95 TL

Erkek Dik Yaka Fermuarlı Sweatshirt (M-L-XL): 899,95 TL

Led Işık Şelalesi: 999,95 TL

Çift Kişilik Battaniye: 999,95 TL

Yorgan: 999,95 TL

Döner Başlıklı Saç Şekillendirici: 1.099,95 TL

4 Parça Pişir Sakla Set: 1.199,95 TL

Çiğdem Mini Çaydanlık: 1.299,95 TL

Granit Karnıyarık Tencere + Tava Set: 1.299,95 TL

Şarjlı Cam Hazneli Doğrayıcı: 1.199,95 TL

Yorgan: 1.199,95 TL

Çiğdem Orta Çaydanlık: 1.399,95 TL

Çocuk 6+ Yedek Başlık 4 Adet Çeşitleri: 1.379,95 TL

3'ü 1 arada Maharet Blender Seti: 1.699,95 TL

Buharlı Paspas: 2.199,95 TL

iO2 Şarjlı Diş Fırçası Çeşitleri: 3.149,95 TL

Çocuk 6+ Şarjlı Diş Fırçası Çeşitleri: 3.249,95 TL

Mikrodalga Fırın (20 L): 3.299,95 TL

Izgara ve Tost Makinesi: 3.499,95 TL

Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi: 4.999,95 TL

Cep Telefonu (4/128 GB): 12.899,95 TL

50" FHD Android Smart Qled TV: 16.399,95 TL

10 kg 1200 Devir Çamaşır Makinesi: 18.999,95 TL

S25 FE 8/256 GB Cep Telefonu: 37.999,95 TL

Dermason Fasulye 1 kg: 119,95 TL

Parça Somon Füme 100 g: 119,90 TL

Onigiri Çeşitleri: 129,90 TL

Nohutlu Tavuklu Pilav: 129,95 TL

Güneşte Kurutulmuş Kayısı 140 g: 129,95 TL

Bahçeden İç Ceviz 140 g: 129,90 TL

Boll Bites Meyveli Kuruyemiş Parçaları 150 g: 129,90 TL

Kuzu Paça 4'lü: 129,95 TL

Arap Sabunlu/Söz Katkılı Çamaşır Deterjanı Çeşitleri 1680 ml: 129,95 TL

Ultra Yoğun Çamaşır Suyu (Doğ Esintisi / Korbeyazım) 3.2 L: 129,95 TL

Piliç Çıtır Fileturka / Mexico Shots 300 g: 139,95 TL

Kabak Çekirdeği İçi 250 g: 139,90 TL

Tütsülenmiş Piliç Jumbo Sosis 320 g: 145,00 TL

Kalanchoe (10.5): 149,95 TL

Fit Yaşam XL Hindi Füme 150 g: 155,00 TL

Piliç Kokteyl Sosis 1000 g: 169,90 TL

Hindi Külbastı 500 g: 179,95 TL

Izgara Mantar 290 g: 179,00 TL

Makedemya Fındığı 190 g: 199,90 TL



Kavanoz 550 cc: 39,95 TL

Kavanoz 1000 cc: 49,95 TL

Cleo Kase 380 cc: 54,95 TL

Suma Marine Tema Rakı Bardağı 190 cc: 59,95 TL

Mini Rende: 59,95 TL

Cleo Kase 600 cc: 64,95 TL

Yarım Ay Metal Sarımsak Ezici: 69,95 TL

Yapay Kaktüs (17/14 cm): 79,95 TL

Yapay Yapraklar (17 cm): 79,95 TL

Atatürk İmzalı Kupa 225 cc: 79,95 TL

Kupa 9 cm: 79,95 TL

Kesim Matı: 79,95 TL

Servis Tabağı (14x8.5 cm): 79,95 TL

Kristal Peçetelik: 99,95 TL

Ripple Fırın Kasesi 350 cc: 99,95 TL

2'li Kurulama Bezi (40x60 cm): 99,95 TL

Tüy Temizleme Fırçası: 119,95 TL