Migros Market’te fiyatlar çakıldı!

27 May 2024 11:10 - Güncelleme : 27 May 2024 11:27

Enflasyonun etkisiyle rekor seviyelere yükselen gıda fiyatlarına inat Migros Market'te fiyatlar yere çakıldı.

Migros Market, bu hafta itibari ile sebze, meyve, yağ ve bakliyat fiyatlarında büyük indirim uyladı. İşte Migros Market’in indirimli fiyatlarına dair ayrıntılar…

MİGROS’TAN ‘MONEY’ İNDİRİMLERİ

Zincir market sektörünün en gözde isimleri arasında yer alan Migros Market, yeni haftaya yepyeni bir duyuru ile başladı. Resmi web sitesi üzerinden yapmış olduğu açıklamada özellikle gıda ürünlerinde ciddi bir fiyat değişikliği stratejisiz izlediğini gözler önüne seren zincir market, detayları kamuoyu ile paylaştı.

Migros Market’te Money Kart’ı olanlar birçok gıda ürünü indirimli fiyatlardan alabilecek. Özellikle sebze ve meyve fiyatları, tüketiciyi bir hayli rahatlatacak.

Geniş ürün yelpazesi ile bilinen zincir market Migros, yeni haftaya dikkat çeken bir açıklama ile başladı. Temel gıda ürünlerinde fiyat değişikliğine gittiğini belirten zincir market, ayrıntıları paylaştı.

Migros Market’in Money Kart sahiplerine sunmuş olduğu indirim fırsatları şu şekilde:

Semizotu adet: 17,95 TL

Salkım domates kg: 22,95 TL

Sivri biber kg: 24,95 TL

Avokado adet: 24,95 TL

Kayısı kg: 39,90 TL

Çilek kg: 74,95 TL

Elma starking kg: 29,95 TL

Pastavilla kalem makarna 500 g: 20,96 TL

Elma Pink Lady kg: 29,95 TL

Migros ayçiçek yağı 5 L: 179 TL

Hasata Yozgat Sultani yeşil mercimek kg: 89,95 TL

Reis Gönen baldo pirinç kg: 109,95 TL

Migros haşlanmış nohut konservesi 800 g: 26,95 TL

Hasata Osmancık pirinç 2 kg: 124,95 TL

Yayla iri pilavlık bulgur kg: 29,95 TL