Migros'ta 1 alana 1 bedava kampanyası 2026! Şampuan, deterjan ve gıda ürünlerinde 1 alana 1 bedava...

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İstanbul
Migros’un ekim ayına özel 1 alana 1 bedava kampanyasının tarihleri ve kapsadığı ürün grupları belli oldu. 10 Ekim’de başlayan kampanya, 18 Ekim 2026’ya kadar farklı kategorilerde devam ediyor. İlk günlerde çamaşır deterjanı ve mutfak gereçlerinde fırsat sunulurken ilerleyen günlerde kahvaltılık ürünler, mutfak yardımcıları, atıştırmalıklar ve kişisel bakım ürünleri kampanyaya dahil olacak. Alışveriş planını indirim tarihlerine göre yapmak isteyenler, Migros’un 10-18 Ekim kampanya takvimini araştırıyor.
Migros 1 alana 1 bedava kampanyası, 10-18 Ekim 2026 tarihleri arasında farklı ürün grupları için belirlenen tarihlerde uygulanıyor. Kampanya kapsamında her ürün aynı günlerde indirime girmiyor. Bu nedenle deterjan, mutfak gereçleri, kahvaltılık ürünler ve kişisel bakım malzemeleri almak isteyenlerin ilgili tarih aralıklarını takip etmesi gerekiyor.
Migros’un 10, 11 ve 12 Ekim 2026 tarihlerinde geçerli olan 1 alana 1 bedava kampanyasında temizlik ve mutfak ürünleri öne çıkıyor. Bu tarihlerde kampanyaya dahil edilen ürün grupları şöyle: Toz deterjanlarda 5 kilogram ve altındaki toz deterjan çeşitleri. Züccaciye ürünleri'den ise Tava, tencere, tabak, bardak ve benzeri mutfak gereçleri yer alıyor.
Belirtilen ürün gruplarında kampanya koşulları kapsamında bir ürün alındığında ikinci ürün bedelsiz sunuluyor. Ürün çeşitleri ve uygulama koşulları mağazaya veya ilgili kampanya duyurusuna göre kontrol edilebilir.
Migros’un 13-15 Ekim 2026 tarihleri arasında geçerli olacak 1 alana 1 bedava kampanyasında kahvaltılık ürünler, mutfak yardımcıları ve kişisel bakım kategorileri yer alıyor. Bu tarih aralığında kampanyaya dahil olan ürün grupları şunlar: Helva çeşitleri, Zeytin çeşitleri, Streç film, Alüminyum folyo, Buzdolabı poşeti, Çöp poşeti, Deodorant çeşitleri
Migros’un 14 Ekim 2026 Çarşamba gününe özel kampanyasında atıştırmalık ürünler bulunuyor. Yalnızca belirtilen tarihte geçerli olması planlanan fırsat kapsamında kek, bisküvi ve gofret çeşitleri 1 alana 1 bedava kampanyasına dahil ediliyor.
Kek, bisküvi ve gofret alışverişini bu tarihte yapmayı planlayanlar, kampanyaya katılan ürünleri Migros mağazalarında ve ilgili satış kanallarında kontrol edebilir.
Migros’un 16-18 Ekim 2026 tarihlerini kapsayan kampanya döneminde kişisel bakım ve hijyen ürünleri öne çıkıyor. Kampanya takviminde yer alan ürün grupları şöyle sıralanıyor: Tuvalet kağıdı çeşitleri, Şampuan çeşitleri, Saç kremi çeşitleri, Hijyenik ped çeşitleri
Belirtilen tarihlerde kampanya kapsamındaki ürünlerden yararlanmak isteyenler, alışveriş öncesinde ürün ve stok durumunu kontrol edebilir.
Migros’un 10-18 Ekim 2026 tarihleri arasında uygulanması planlanan kampanya takvimi şu şekilde:
10-12 Ekim: Toz deterjanlar ve züccaciye ürünleri
13-15 Ekim: Helva, zeytin, streç film, alüminyum folyo, buzdolabı poşeti, çöp poşeti ve deodorant
14 Ekim: Kek, bisküvi ve gofret çeşitleri
16-18 Ekim: Tuvalet kağıdı, şampuan, saç kremi
Migros 1 alana 1 bedava kampanyasından yararlanmak isteyen tüketicilerin, ürün gruplarına göre değişen tarihleri takip etmesi önem taşıyor. Kampanyaya katılan ürünler, stok durumu ve geçerli satış kanalları için Migros’un güncel kampanya duyurularının kontrol edilmesi gerekiyor.