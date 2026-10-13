Migros’un ekim ayına özel 1 alana 1 bedava kampanyasının tarihleri ve kapsadığı ürün grupları belli oldu. 10 Ekim’de başlayan kampanya, 18 Ekim 2026’ya kadar farklı kategorilerde devam ediyor. İlk günlerde çamaşır deterjanı ve mutfak gereçlerinde fırsat sunulurken ilerleyen günlerde kahvaltılık ürünler, mutfak yardımcıları, atıştırmalıklar ve kişisel bakım ürünleri kampanyaya dahil olacak. Alışveriş planını indirim tarihlerine göre yapmak isteyenler, Migros’un 10-18 Ekim kampanya takvimini araştırıyor.



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HABERİN ÖZETİ Migros'ta 1 alana 1 bedava kampanyası 2026! Şampuan, deterjan ve gıda ürünlerinde 1 alana 1 bedava... Migros, Ekim ayında farklı ürün gruplarında 1 alana 1 bedava kampanyası düzenliyor. Kampanya 10 Ekim'de başlayıp 18 Ekim 2026'ya kadar sürecek. 10-12 Ekim tarihleri arasında toz deterjanlar ve züccaciye ürünleri (tava, tencere, tabak, bardak vb.) kampanyada yer alacak. 13-15 Ekim tarihleri arasında helva, zeytin, streç film, alüminyum folyo, buzdolabı poşeti, çöp poşeti ve deodorant çeşitleri indirime girecek. 14 Ekim'de ise kek, bisküvi ve gofret çeşitleri 1 alana 1 bedava olacak. 16-18 Ekim tarihleri arasında tuvalet kağıdı, şampuan, saç kremi ve hijyenik ped çeşitleri kampanyaya dahil olacak.

MİGROS 1 ALANA 1 BEDAVA KAMPANYASI NE ZAMAN?

Migros 1 alana 1 bedava kampanyası, 10-18 Ekim 2026 tarihleri arasında farklı ürün grupları için belirlenen tarihlerde uygulanıyor. Kampanya kapsamında her ürün aynı günlerde indirime girmiyor. Bu nedenle deterjan, mutfak gereçleri, kahvaltılık ürünler ve kişisel bakım malzemeleri almak isteyenlerin ilgili tarih aralıklarını takip etmesi gerekiyor.

10-12 EKİM MİGROS 1 ALANA 1 BEDAVA HANGİ ÜRÜNLERDE GEÇERLİ?

Migros’un 10, 11 ve 12 Ekim 2026 tarihlerinde geçerli olan 1 alana 1 bedava kampanyasında temizlik ve mutfak ürünleri öne çıkıyor. Bu tarihlerde kampanyaya dahil edilen ürün grupları şöyle: Toz deterjanlarda 5 kilogram ve altındaki toz deterjan çeşitleri. Züccaciye ürünleri'den ise Tava, tencere, tabak, bardak ve benzeri mutfak gereçleri yer alıyor.

Belirtilen ürün gruplarında kampanya koşulları kapsamında bir ürün alındığında ikinci ürün bedelsiz sunuluyor. Ürün çeşitleri ve uygulama koşulları mağazaya veya ilgili kampanya duyurusuna göre kontrol edilebilir.

13-15 EKİM MİGROS KAMPANYASINDA HANGİ ÜRÜNLER VAR?

Migros’un 13-15 Ekim 2026 tarihleri arasında geçerli olacak 1 alana 1 bedava kampanyasında kahvaltılık ürünler, mutfak yardımcıları ve kişisel bakım kategorileri yer alıyor. Bu tarih aralığında kampanyaya dahil olan ürün grupları şunlar: Helva çeşitleri, Zeytin çeşitleri, Streç film, Alüminyum folyo, Buzdolabı poşeti, Çöp poşeti, Deodorant çeşitleri

14 EKİM MİGROS 1 ALANA 1 BEDAVA KAMPANYASI

Migros’un 14 Ekim 2026 Çarşamba gününe özel kampanyasında atıştırmalık ürünler bulunuyor. Yalnızca belirtilen tarihte geçerli olması planlanan fırsat kapsamında kek, bisküvi ve gofret çeşitleri 1 alana 1 bedava kampanyasına dahil ediliyor.

Kek, bisküvi ve gofret alışverişini bu tarihte yapmayı planlayanlar, kampanyaya katılan ürünleri Migros mağazalarında ve ilgili satış kanallarında kontrol edebilir.

16-18 EKİM MİGROS İNDİRİMLERİNDE HANGİ ÜRÜNLER VAR?

Migros’un 16-18 Ekim 2026 tarihlerini kapsayan kampanya döneminde kişisel bakım ve hijyen ürünleri öne çıkıyor. Kampanya takviminde yer alan ürün grupları şöyle sıralanıyor: Tuvalet kağıdı çeşitleri, Şampuan çeşitleri, Saç kremi çeşitleri, Hijyenik ped çeşitleri

Belirtilen tarihlerde kampanya kapsamındaki ürünlerden yararlanmak isteyenler, alışveriş öncesinde ürün ve stok durumunu kontrol edebilir.

MİGROS EKİM 2026 1 ALANA 1 BEDAVA KAMPANYA TAKVİMİ

Migros’un 10-18 Ekim 2026 tarihleri arasında uygulanması planlanan kampanya takvimi şu şekilde:

10-12 Ekim: Toz deterjanlar ve züccaciye ürünleri

13-15 Ekim: Helva, zeytin, streç film, alüminyum folyo, buzdolabı poşeti, çöp poşeti ve deodorant

14 Ekim: Kek, bisküvi ve gofret çeşitleri

16-18 Ekim: Tuvalet kağıdı, şampuan, saç kremi

Migros 1 alana 1 bedava kampanyasından yararlanmak isteyen tüketicilerin, ürün gruplarına göre değişen tarihleri takip etmesi önem taşıyor. Kampanyaya katılan ürünler, stok durumu ve geçerli satış kanalları için Migros’un güncel kampanya duyurularının kontrol edilmesi gerekiyor.