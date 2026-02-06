Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Ümit Buget

Milli Eğitim Akademisi için 826 eğitim personeli ilanı! Kontenjan sayısı ve şartlar belli oldu

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) Milli Eğitim Akademisinde istihdam edilecek sözleşmeli personele yönelik "Sözleşmeli Eğitim Personeli İstihdamına İlişkin İlan" Resmi Gazete'de yayımlandı. Şehirlere göre kontenjan sayısı ve başvuru tarihleri de belli oldu. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Milli Eğitim Akademisi için 826 eğitim personeli ilanı! Kontenjan sayısı ve şartlar belli oldu
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
06.02.2026
saat ikonu 14:09
|
GÜNCELLEME:
06.02.2026
saat ikonu 14:09

Sözleşmeli Eğitim Personeli Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde, Yükseköğretim Personel Kanunu'na tabi öğretim üyesi kadrolarında görev yapan profesör, doçent veya doktor öğretim üyesi, MEB kadrolarında görev yapan doktora veya daha üst akademik unvana sahip, MEB'de öğretmen olarak görev yapan uzman öğretmen/başöğretmen unvanına sahip kişilerden 826 sözleşmeli eğitim personeli istihdam edilecek.

Milli Eğitim Akademisi için 826 eğitim personeli ilanı! Kontenjan sayısı ve şartlar belli oldu

BAŞVURU TARİHLERİ BELLİ OLDU

Başvurular 9-13 Şubat tarihlerinde alınacak. Öğretim üyesi kadrolarından başvuran adaylar, Milli Eğitim Akademisi Akademik Kurulun teklif ettikleri arasından Bakan onayıyla belirlenecek.

MEB kadrolarından başvuran adaylardan, belirlenen kontenjanın 3 katı adaya 3-9 Mart tarihlerinde sözlü sınav uygulanacak. Sözlü sınav sonucunda oluşacak başarı sırasına göre sözleşmeli eğitim personeli alınacak.

Öğretim üyesi kadrolarından başvuran adayların atama sonuçları 27 Şubat'ta, MEB kadrolarından başvuran adayların atama sonuçları 25 Mart'ta açıklanacak.

Milli Eğitim Akademisi için 826 eğitim personeli ilanı! Kontenjan sayısı ve şartlar belli oldu

826 PERSONEL ALINACAK

Aksaray Eğitim ve Uygulama Merkezinde 46, Erzurum Eğitim ve Uygulama Merkezinde 35, Gaziantep Eğitim ve Uygulama Merkezinde 88, Kayseri Eğitim ve Uygulama Merkezinde 96, Sivas Eğitim ve Uygulama Merkezinde 47, Ankara Eğitim ve Uygulama Merkezinde 26, Ankara Yunus Emre Eğitim ve Uygulama Merkezinde 124, Ankara Başöğretmen Atatürk Eğitim ve Uygulama Merkezinde 63, Ankara Nurettin Topçu Eğitim ve Uygulama Merkezinde 92, İstanbul Ataşehir Zübeyde Hanım Eğitim ve Uygulama Merkezinde 90, İstanbul Sultanahmet Eğitim ve Uygulama Merkezinde 72, İstanbul Haydarpaşa Eğitim ve Uygulama Merkezinde 47 kontenjan bulunuyor.

Yapılacak istihdama ilişkin kılavuz "meb.gov.tr", "akademi.meb.gov.tr" ve "personel.meb.gov.tr" adreslerinde yayımlanacak.

ETİKETLER
#meb
#milli eğitim akademisi
#Öğretim Üyesi
#Atama Sonuçları
#Sözleşmeli Eğitim Personeli
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.