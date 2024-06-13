Milli Emlak, KDV'siz ve taksitli arsa satışını başlattı! Binden fazla devlet arsası vatandaşa verilecek

13 Haziran 2024 17:05 - Güncelleme : 13 Haziran 2024 17:05

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Milli Emlak, KDV'siz ve taksitli arsa satışını başlattı. Milli Emlak arsa başvuru detayları açıklandı.

Arsa satışları alıcıların yüzünü güldürecek. Milli Emlak tarafından KDV'siz ve taksitli satılacak devlet arsaları vatandaşlara verilecek.

ARSA SATIŞI BAŞVURU DETAYLARI BELLİ OLDU

Arsa ilanları Haziran ayı ile birlikte arttı. Milli Emlak ise fırsatı duyurdu.

Vatandaşların yüzünü güldürecek birçok avantaj hayata geçecek.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bulunan 595,09 m²'lik arsa, 208.282 TL tahmini ihale bedeliyle satışa çıkacak.

Milli Emlak tarafından yayınlanan bu arsa ilanının taşınmaz numarası 10020105270 oldu.

MİLLİ EMLAK SATIŞI NASIL OLUR?

Arsa ihalesine katılmak isteyen vatandaşlar önce teminatı yatırmalı. Teminat bedeli ise 62.484,60 TL olacak.

Milli Emlak'ın resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre ihale tarihi 24 Temmuz'da saat 16.00 olacak.

ARSA İHALESİ BAŞVURU ŞARTLARI

Milli Emlak'ın sunduğu arsa satışlarında belgelerden, vergi, resim ve harçtan muafiyeti sağlanacak.

Satın alınan arsalar, beş yıl boyunca emlak vergisinden muaf olacak.

MİLLİ EMLAK'TAKİ FIRSATLAR HAZİRANDA DEVAM EDECEK

KDV'siz ve taksitli arsa satışı ilanının ardından yatırım yapmak isteyen birçok vatandaş Milli Emlak tarafından yayınlanan arsa satışlarını araştırmaya başladı.

Piyasaya göre oldukça uygun fiyatlara satışı yapılan arsa fırsatları haziran ayında devam edecek.

Milli Emlak binden fazla devlet arsasını peşin ödemeye yüzde 20 indirim gibi avantajlarla vatandaşa verecek.

Ayrıca yüzde 25’i peşin alınan taşınmazın satış bedelinin geriye kalan kısmı azami iki yıl içerisinde ve üçer aylık dönemler itibariyle sekiz eşit taksitte ödenebilecek.