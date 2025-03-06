Milli Emlak'tan büyük fırsat! 2 ildeki taşınmazlar satışa çıkıyor: 51 bin liradan başlayan fiyatlarla

Milli Emlak Dairesi, Kocaeli’nin sekiz ilçesindeki çeşitli taşınmazları satışa ve kiralamaya çıkarıyor. 25 Mart 2025’te Kocaeli Valiliği Kompleksi’nde düzenlenecek ihale ile bu taşınmazlar yeni sahiplerini ve kiracılarını bekliyor.

Milli Emlak, İzmit, Karamürsel, Başiskele, Darıca, Körfez, Gebze, Kartepe ve Gölcük ilçelerinde bulunan taşınmazlar için satış ve kiralama fırsatları sunmaya devam ediyor. Bölgedeki arsalar, hem bireysel hem de kurumsal yatırımcılar için cazip fırsatlar sunarak değerlendirilmek üzere satışa çıkarılıyor.

ELAZIĞ’DA TAŞINMAZ SATIŞI VE KİRALAMASI GERÇEKLEŞECEK

Milli Emlak Genel Müdürlüğü, 18 Mart 2025 tarihinde Elazığ'da önemli bir ihale düzenleyecek. Nurettin Ardıçoğlu Kültür ve Kongre Merkezi’nde yapılacak olan ihalede, toplamda 9 adet taşınmaz satışa sunulacak ve 1 taşınmaz ise kiraya verilecek.



Satışa çıkarılacak taşınmazlar için belirlenen en düşük muhammen bedel 106 bin 750 TL olarak açıklanırken, en yüksek bedel ise 27 milyon 71 bin TL olarak belirlendi. Bu taşınmazlar, yatırımcılar için büyük bir fırsat sunuyor.

SATIŞA ÇIKARILAN ARSALAR VE MUHAMMEN BEDELLER

Sinan Köyü - 134 ada 3 parsel, 5.937 m² alan, 2.100.000 TL

Arındık Köyü - 109 ada 106 parsel, 2.410 m² alan, 723.250 TL

Akçakiraz Beldesi - 349 ada 3 parsel, 638 m² alan, 1.213.000 TL

Kurtdere Köyü - 143 ada 11 parsel, 535 m² alan, 112.400 TL

Kurtdere Köyü - 143 ada 15 parsel, 183 m² alan, 38.600 TL

Zafran Mahallesi - 4892 ada 2 parsel, 5.136 m² alan, 27.071.000 TL

Beşik Köyü - 115 ada 13 parsel, 7.971 m² alan, 2.000.000 TL

Sarayatik Mahallesi - 131 ada 46 parsel, 163 m² alan, 106.750 TL

Sarayatik Mahallesi - 1 ada 126 parsel, 168 m² alan, 2.460.000 TL

KİRAYA VERİLECEK TAŞINMAZ

Korucu Köyü - 191 ada 7 parsel, 20.690 m² alan, 51.450 TL