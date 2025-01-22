Milli Emlak'tan büyük fırsat! 85 bin TL’ye tarla sahibi olabilirsiniz

22 Ocak 2025 16:44 - Güncelleme : 22 Ocak 2025 16:57

Milli Emlak Genel Müdürlüğü, İstanbul, Ankara ve Konya gibi büyük şehirler başta olmak üzere birçok ilde uygun fiyatlı arsa, tarla, bağ ve bahçe satışlarına ihale usulüyle devam ediyor. Bu taşınmazlar, özellikle dar gelirli vatandaşların bütçesine uygun seçenekler sunuyor.

Türkiye’nin birçok büyük şehrinde, Milli Emlak tarafından ihale​ usulüyle satışa sunulan taşınmazlar dikkat çekiyor. Uygun fiyatlarıyla öne çıkan bu taşınmazlar, özellikle dar gelirli vatandaşlar ve yatırımcılar için cazip fırsatlar sunuyor.

85 BİN TL’YE TARLA, 95 BİN TL’YE ARSA

Milli Emlak’ın güncel ilanlarına göre, 85 bin TL’den başlayan tarlalar ve 95 bin TL tahmini ihale bedeline sahip arsalar yeni sahiplerini bekliyor. Bu fırsatlar, uygun fiyatlarla mülk sahibi olmak isteyen vatandaşların ilgisini çekerken, yatırımcılar tarafından da yoğun bir şekilde takip ediliyor.

KONYA’DA DİKKAT ÇEKEN BİR ARSA

Yayınlanan ilanlar arasında, Konya’nın Bozkır ilçesinde bulunan 355,62 metrekare büyüklüğündeki bir arsa öne çıkıyor. 95 bin TL başlangıç fiyatıyla satışa sunulan bu arsa için belirlenen geçici teminat bedeli 19 bin TL. Söz konusu ihale 6 Şubat 2025 tarihinde, saat 10.50’de gerçekleştirilecek.

BÜTÇE DOSTU VE YATIRIM AMAÇLI SEÇENEKLER

Milli Emlak’ın sunduğu bu taşınmazlar, bütçe dostu çözümler arayan vatandaşlara ve yatırımcıların ilgisini çeken karlı seçeneklere ulaşma fırsatı tanıyor. İhale detayları ve satışa sunulan diğer taşınmazlara ilişkin bilgilere, Milli Emlak’ın resmi internet sitesi üzerinden kolaylıkla ulaşılabiliyor.