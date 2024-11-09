Milli Piyango yılbaşı büyük ikramiyesi belli oldu! Tarihinin en büyük ödülü olacak

09 Kasım 2024 16:34 - Güncelleme : 09 Kasım 2024 16:43

Milli Piyango yılbaşı büyük ikramiyesinde tam, yarım ve çeyrek bilet fiyatları belli oldu. 2025 Milli Piyango yılbaşı büyük ikramiyesi bu zamana kadar ki en büyük ödül olacak. Vatandaşlar ise Milli Piyango İdaresi, 31 Aralık 2024 tarihinde yapılacak yılbaşı çekilişinin büyük ikramiyesinin ne kadar olacağını şimdiden sorgulamaya başladı.

Milli Piyango yılbaşı büyük ikramiyesi tutarı belli oldu. 31 Aralık 2024 tarihinde yapılacak yeni çekilişteki büyük ikramiyeyi 600 milyon lira olarak belirledi.

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BÜYÜK İKRAMİYESİ 600 MİLYON TL

Yeni yıla kısa bir süre kaldı. Vatandaşların hayalini kurduğu Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi için aramalar ise hız kazandı. Geçtiğimiz yıl düzenlenen çekilişte 400 milyon TL'lik büyük ikramiye açıklayan Milli Piyango'dan bu yıl için merakla beklenen açıklama geldi.

Milli Piyango'dan gelen açıklamaya göre bu yıl yapılacak çekilişin tam bilete çıkması halinde, 600 milyon liralık ikramiye ödülüyle birlikte rekor ödeme yapılacak.

MİLLİ PİYANGO İKRAMİYESİ BİLET FİYATLARI

Büyük ikramiye miktarına göre belirlenen bilet tutarları da açıklandı. Tam, yarım ve çeyrek bilet fiyatları ise şöyle;