Milli üretimi dampingli ithalattan korumak için yeni adımlar

Ticaret Bakanlığı, milli üretimi dampingli ithalat ve haksız rekabetten korumak için 130 farklı önlemi yürürlüğe koydu.

Ticaret Bakanlığı, ithalatta haksız rekabetin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, dampingli ve sübvansiyonlu ithalata karşı yerli üreticiyi korumak amacıyla yürütülen soruşturmalar neticesinde, bugüne kadar 130 farklı önlem yürürlüğe konuldu. Hâlihazırda 9 ürüne ilişkin 14 adet nihai gözden geçirme soruşturması ve 9 ürüne ilişkin 23 adet damping soruşturması devam ediyor.

SORUŞTURMALAR NASIL BAŞLATILIYOR?

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkındaki Mevzuat uyarınca, yerli üreticilerin başvurusu veya gerektiğinde Bakanlık tarafından re’sen yapılan incelemeler sonucunda yeterli delil bulunması halinde soruşturma açılabiliyor.

YENİ TEBLİĞLER YAYIMLANDI

Bu kapsamda, 2025/7, 2025/8, 2025/9 ve 2025/10 sayılı tebliğlerle dört yeni soruşturma başlatıldı. Soruşturmalar, ilgili mevzuat çerçevesinde yürütülecek olup, taraf olmak isteyen firmaların belirlenen süre içinde Ticaret Bakanlığı’na başvurmaları gerekiyor. Soruşturma süresince mevcut önlemler geçerliliğini koruyacak.

2025/7 Sayılı Tebliğ – Sentetik veya Suni Devamsız Liflerden İplikler



Çin, Endonezya, Hindistan, Malezya, Pakistan, Tayland ve Vietnam menşeli "sentetik veya suni devamsız liflerden iplikler" ithalatında uygulanan mevcut önlemler, yerli üreticilerin başvurusu doğrultusunda gözden geçirilecek. Bu doğrultuda bir nihai gözden geçirme soruşturması başlatıldı.

2025/8 Sayılı Tebliğ – Güneş Paneli Bağlantı Kutuları



Çin menşeli “güneş panelleri için bağlantı kutuları” ithalatına karşı, yerli üretim dalının başvurusu üzerine damping soruşturması açıldı.

2025/9 Sayılı Tebliğ – Sodyum Glukonat



Yine Çin menşeli “sodyum glukonat” ithalatına yönelik olarak da yerli üreticilerin başvurusu üzerine damping soruşturması başlatıldı.

2025/10 Sayılı Tebliğ – Fotovoltaik Panel Çerçeveleri



Çin menşeli “fotovoltaik paneller için alüminyum çerçeveler” ithalatında da damping iddiaları üzerine yeni bir soruşturma süreci başlatıldı.

TİCARET BAKANLIĞI’NDAN YERLİ ÜRETİME TAM DESTEK

Ticaret Bakanlığı, adil olmayan ticaret uygulamalarına karşı yerli üreticilerin ve milli sanayinin yanında olmayı sürdürüyor. Bakanlık, istihdamı destekleyen, rekabet gücünü artıran ve dış ticaret dengesini gözeten bir ithalat politikasını kararlılıkla uygulamaya devam ediyor.