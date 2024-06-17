Milyarder çıkaran 12 üniversite: Bu okulların mezunları zengin oluyor
Dünyaca ünlü ABD'li ekonomi dergisi Forbes, Haziran 2024 itibarıyla mezunları arasında en fazla milyarderi bulunduran üniversitelerin listesini paylaştı. İşte 700'den fazla milyardere ev sahipliği yapan okullar...
Dünyanın en zengin mezunlara sahip okulları belli oldu. ABD'li dünyaca ünlü iş dünyası dergisi Forbes, en çok milyarder mezunu bulunan üniversitelerin listesini paylaştı.
700'den fazla milyardere ev sahipliği yapan ABD'de, milyarderlerin büyük çoğunluğunun Ivy League'deki üniversitelerden mezun olduğu görüldü.
TOPLAM 1,7 TRİLYON DOLARLIK SERVET
Listedeki 12 üniversitenin mezunu olan milyarderlerin toplam serveti 1,7 trilyon dolar olarak hesaplandı.
Microsoft'un kurucusu Bill Gates, Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg, Tesla'nın sahibi Elon Musk'ın gittiği okulların da yer aldığı okulların listesi şöyle...
12) California Üniversitesi
11) Michigan Üniversitesi
10) Columbia Üniversitesi
9) Dartmouth Koleji
8) Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT)
7) Princeton Üniversitesi
6) Güney California Üniversitesi
5) Cornell Üniversitesi
4) Yale Üniversitesi
3) Harvard Üniversitesi
2) Stanford Üniversitesi
1) Pensilvanya Üniversitesi