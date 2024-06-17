Milyarder çıkaran 12 üniversite: Bu okulların mezunları zengin oluyor

17 Haziran 2024 17:50 - Güncelleme : 17 Haziran 2024 17:56

Dünyanın en zengin mezunlara sahip okulları belli oldu. ABD'li dünyaca ünlü iş dünyası dergisi Forbes, en çok milyarder mezunu bulunan üniversitelerin listesini paylaştı.

700'den fazla milyardere ev sahipliği yapan ABD'de, milyarderlerin büyük çoğunluğunun Ivy League'deki üniversitelerden mezun olduğu görüldü.

TOPLAM 1,7 TRİLYON DOLARLIK SERVET

Listedeki 12 üniversitenin mezunu olan milyarderlerin toplam serveti 1,7 trilyon dolar olarak hesaplandı.

Microsoft'un kurucusu Bill Gates, Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg, Tesla'nın sahibi Elon Musk'ın gittiği okulların da yer aldığı okulların listesi şöyle...

12) California Üniversitesi

11) Michigan Üniversitesi

10) Columbia Üniversitesi

9) Dartmouth Koleji

8) Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT)

7) Princeton Üniversitesi

6) Güney California Üniversitesi

5) Cornell Üniversitesi

4) Yale Üniversitesi

3) Harvard Üniversitesi

2) Stanford Üniversitesi

1) Pensilvanya Üniversitesi