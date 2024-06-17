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Milyarder çıkaran 12 üniversite: Bu okulların mezunları zengin oluyor

Editör: Onur Kaya / Kaynak: Tgrthaber.com
17 Haziran 2024 17:50 - Güncelleme : 17 Haziran 2024 17:56
Milyarder çıkaran 12 üniversite: Bu okulların mezunları zengin oluyor

Dünyaca ünlü ABD'li ekonomi dergisi Forbes, Haziran 2024 itibarıyla mezunları arasında en fazla milyarderi bulunduran üniversitelerin listesini paylaştı. İşte 700'den fazla milyardere ev sahipliği yapan okullar...

Dünyanın en zengin mezunlara sahip okulları belli oldu. ABD'li dünyaca ünlü iş dünyası dergisi Forbes, en çok milyarder mezunu bulunan üniversitelerin listesini paylaştı.

700'den fazla milyardere ev sahipliği yapan ABD'de, milyarderlerin büyük çoğunluğunun Ivy League'deki üniversitelerden mezun olduğu görüldü.

TOPLAM 1,7 TRİLYON DOLARLIK SERVET

Listedeki 12 üniversitenin mezunu olan milyarderlerin toplam serveti 1,7 trilyon dolar olarak hesaplandı.

Microsoft'un kurucusu Bill Gates, Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg, Tesla'nın sahibi Elon Musk'ın gittiği okulların da yer aldığı okulların listesi şöyle...

12) California Üniversitesi

Milyarder çıkaran 12 üniversite: Bu okulların mezunları zengin oluyor - 1. Resim

11) Michigan Üniversitesi

Milyarder çıkaran 12 üniversite: Bu okulların mezunları zengin oluyor - 2. Resim

10) Columbia Üniversitesi

Milyarder çıkaran 12 üniversite: Bu okulların mezunları zengin oluyor - 3. Resim

9) Dartmouth Koleji

Milyarder çıkaran 12 üniversite: Bu okulların mezunları zengin oluyor - 4. Resim

8) Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT)

Milyarder çıkaran 12 üniversite: Bu okulların mezunları zengin oluyor - 5. Resim

7) Princeton Üniversitesi

Milyarder çıkaran 12 üniversite: Bu okulların mezunları zengin oluyor - 6. Resim

6) Güney California Üniversitesi

Milyarder çıkaran 12 üniversite: Bu okulların mezunları zengin oluyor - 7. Resim

5) Cornell Üniversitesi

Milyarder çıkaran 12 üniversite: Bu okulların mezunları zengin oluyor - 8. Resim

4) Yale Üniversitesi

Milyarder çıkaran 12 üniversite: Bu okulların mezunları zengin oluyor - 9. Resim

3) Harvard Üniversitesi

Milyarder çıkaran 12 üniversite: Bu okulların mezunları zengin oluyor - 10. Resim

2) Stanford Üniversitesi

Milyarder çıkaran 12 üniversite: Bu okulların mezunları zengin oluyor - 11. Resim

1) Pensilvanya Üniversitesi

Milyarder çıkaran 12 üniversite: Bu okulların mezunları zengin oluyor - 12. Resim

Kaynak: Tgrthaber.com
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