Milyarder Yatırımcı Thomas Kaplan’dan Altın açıklaması

Deneyimli yatırımcıya göre, değerli metallerde ana yön hâlâ yukarı. Kaplan, “Altın almak için dünyada her türlü neden mevcut. Gümüş ise yukarı ve aşağı hareketlerde altının adeta steroidli hali,” sözleriyle bakış açısını özetliyor.

TRUMP ETKİSİ, SERT SATIŞLAR

Geçen hafta altın ve gümüş rekor seviyeleri gördükten sonra, ABD Başkanı Donald Trump’ın Kevin Warsh’ı ABD Merkez Bankası (Fed) başkanlığına aday göstermesi piyasaların havasını bir anda tersine çevirdi. Cuma günü altın yaklaşık yüzde 10, gümüş ise yüzde 30’un üzerinde değer kaybetti.