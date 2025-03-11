Milyarderlere Donald Trump darbesi: Destekleyenlerin serveti eridi

Küresel piyasalarda yaşanan resesyon depremi teknoloji devlerini vurdu. Donald Trump'ın başkanlığına destek veren milyarderlerin kaybı 300 milyar doları aştı. Serveti en çok azalan isim ise Trump'ın yakın çalışma arkadaşı Elon Musk oldu.

ABD Başkanı Donald Trump 20 Ocak'ta yemin ederek görevine başladı. Trump'ın yemin töreni sırasında yanı başında dünyanın en zengin isimleri yer aldı.

O isimler arasında teknoloji devleri Meta CEO’su Mark Zuckerberg, Google CEO’su Sundar Pichai, TikTok CEO'su Shou Chew, OpenAI CEO’su Sam Altman, Amazon kurucusu Jeff Bezos, Space X-Tesla ve X'in sahibi Elon Musk ile Apple CEO’su Tim Cook da yer almıştı.

TRUMP'IN ARKASINDAKİLER KAYBETTİ

Ancak Trump'ın seçimi kazanmasıyla o gün esen havayla borsada büyük kazanç elde eden bu isimler, Trump'ın seçilmesinden 7 hafta sonra kaybetmeye başladı.

BORSA ÇAKILDI

Küresel piyasalar ABD'de ekonomik yavaşlama korkusuyla sarsıldı. ABD borsası son iki yılın en sert satışlarından birine sahne oldu. Borsalar Eylül 2022'den bu yana en büyük günlük düşüşünü yaşadı.

MİLYARDERLERİN SERVETİ ERİDİ

Teknoloji endeksi Nasdaq, yüzde 4 ile Eylül 2022'den bu yana en büyük günlük düşüşü kaydetti. Elon Musk'ın elektrikli araç şirketi Tesla ile yapay zeka furyasının taşıyıcısı Nvidia'da yaşanan kayıplar öne çıktı. Trump'ın başkanlık sürecini destekleyen ve yemin töreninde yan yana duran milyarderlerin servetlerindeki erime de dikkat çekti.

TESLA YÜZDE 50 DEĞER KAYBETTİ

Trump'ın iktidar yolculuğundaki en büyük destekçisi Musk'ın şirketi Tesla, 18 Aralık'ta 480 dolara kadar yükselerek rekor kırmıştı.

Şirketin hisseleri, aradan geçen 3 aylık süreçte zirve seviyeden yüzde 50'nin üzerinde değer kaybetti. Tesla'nın hisseleri, dün yüzde 15,4 düşüşle 222 dolara geriledi. Piyasa değeri ise 1,5 trilyon dolardan 850 milyar dolara indi.

Trump'ın seçim zaferinin ardından hızla yükselişe geçen Tesla hisseleri, Hükümet Verimliliği Departmanı'ndan (DOGE) sorumlu Üst Yönetici Elon Musk'ın eylemleri ve Avrupa'daki aşırı sağcı siyasi partileri desteklemesinin etkisiyle ivme kaybetti. Tesla'nın özellikle Avurpa'daki satışlarında önmeli ölçüde düşüş gerçekleşti.

MUSK'IN SERVETİ YÜZDE 38 DÜŞTÜ

Öte yandan Tesla'daki kayıpların etkisiyle Musk'ın serveti eridi. Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre Musk'ın serveti 18 Aralık 2024'te 486 milyar dolar ile rekor kırmıştı. Son veriler ise Musk'ın mal varlığının yüzde 38 düşüşle 301 milyar dolara indiğini ortaya koydu.

MİLYARDERLER DERTLİ

Diğer taraftan Trump'ın yemin töreninde yan yana duran milyarderlerin mal varlıklarında ciddi düşüşler yaşandı. Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un serveti 260 milyar dolardan 220 milyar dolara düştü.

Meta CEO'su Mark Zuckerberg'in kaybı 38 milyar dolara yaklaştı. Şubat ayında 259 milyar dolar serveti bulunan Zuckerberg'in güncel serveti 221 milyar dolar oldu.

Bu dönemde Oracle CEO'su Larry Ellison da ciddi kayıp yaşadı. Ellison'un serveti ocak ayında 211 milyar doları gördü, son düşüşlerle birlikte ise 169 milyar dolara geriledi.