Milyarderlerin tarım arazisi ve arsa alımları hız kazandı! İşte onları çiftçiliğe çeken gerçek sebep: Tüm yatırım stratejiniz değişecek

09 Ekim 2024 14:34 - Güncelleme : 09 Ekim 2024 14:41

Dünyanın en zenginleri istikrarlı getirileri ve güvenliği için tarım arazileri satın alıyor. Tarım arazisi satın alan milyarderlerin sayısı her geçen gün artıyor. Peki onları çiftçiliğe çeken ve bu parselleri satın almalarını sağlayan ne? Amerika Birleşik Devletleri (ABD) merkezli The Land Report (Arsa Raporu) dergisinin "İlk 100 Arsa Sahibi Raporu"ndan derlenen verilerde çarpıcı detaylar ortaya çıktı.

Teknoloji milyarderlerinin toprak​ yatırımları her geçen gün artıyor. Dünyanın en zenginlerinden bazıları hisse senedi portföylerini toprak profilleriyle değiştirdi ve tarım​ arazilerine büyük yatırımlar yapmaya başladı. Ancak milyarderlerin tarımsal mülk edinmesi bir trend değil.

MİLYARDERLER NEDEN TARIMA YÖNELDİ?

Göz alabildiğine uzanan altın sarısı tarlalar, sık ormanlık alanlar ve birkaç dağınık çiftlik evi. Okuyunca kulağa güzel gelen bu pastoral manzara, yüksek riskli yatırımların dünyasından çok uzak görünebilir ama değil. Bu manzaralar artık yeni nesil yatırımcılar için beklenmedik bir oyun alanı oldu. Çünkü tarım arazisi satın alan milyarderler hızla arttı.

Bu potansiyel getiriler, üst düzey yatırımcıların gözünden kaçmadı. Dünyanın en zenginlerinden bazıları hisse senedi portföylerini toprak profilleriyle değiştirdi. Mega zenginler ekilebilir arazilere kaynak ayırmaya başladı.

Gıda ürünlerine yönelik küresel talebin ve bunları üretmek için gereken tarım arazilerinin sürekli artmasıyla birlikte hem arazi​ değerleri hem de nakit getirileri sağlam bir yükseliş eğilimi gösterdi.

MİLYARDERLERİN SON YILLARDA YAPTIĞI TOPRAK YATIRIMI

Bu istikrarlı büyüme, sektörün büyük yatırımcılarını içine çekti. Amerika Birleşik Devletleri (ABD) merkezli The Land Report (Arsa Raporu) dergisinin "İlk 100 Arsa Sahibi Raporu"ndan derlenen bilgilere göre, teknoloji işi yapan milyarderlerin son yıllarda yaptığı toprak yatırımı her geçen gün artıyor.

İlk 100 Arsa Sahibi Raporu"na göre ilk sırada Emmerson ailesi yer alıyor. Ailenin 2,4 milyon akre (9,7 milyon dönüm) arazisi bulunuyor.

Listede 2. sırada 2,2 milyon akre (8,9 milyon dönüm) ile John Malone, ardından 2 milyon akre (8,09 milyon dönüm) ile Ted Turner, 1,7 milyon akre (6,8 milyon dönüm) ile Stan Kroenke ve 1,6 milyon akre (6,4 milyon dönüm) ile Reed ailesi yer alıyor.

Teknoloji şirketleri sahipleri arasında en fazla toprağı bulunan iş adamı Amazon'un kurucusu Jeff Bezos oldu. Bezos, sahip olduğu 420 bin akre (yaklaşık 1,7 milyon dönüm) arsa ile listede 25. sırada yer aldı.

Listede 41. sırada ise Microsoft'un Kurucu Ortağı Bill Gates yer alıyor. Gates'in ABD'de toplamda 270 bin akre yani 1 milyon 92 bin dönüm arsası bulunuyor.

YATIRIMIN SOMUT VARLIK OLMASI AVANTAJ MI?

Kripto paraların, NFT'lerin veya tahvillerin aksine, tarım arazileri somut bir varlık. Bu somut yapı, milyarderler de dahil olmak üzere birçok yatırımcıya bir sahiplik ve kontrol duygusu veriyor.

İster çiftçilerle yapılan kira sözleşmeleri, ister doğrudan ürün satışları yoluyla olsun, iyi yönetilen tarım arazileri, arazi sahibinin asgari katılımıyla her yıl sağlıklı bir getiri sağlıyor.

Bu zahmetsiz nakit akışı, onu yüksek gelirli bireyler için cazip bir yatırım​ haline getiriyor.

Öte yandan düşük oynaklık da tarım arazilerini cazip kılıyor. Birçok yatırım piyasa eğilimleri ve ekonomik olaylarla çılgınca dalgalanırken, tarım arazileri dikkate değer bir dayanıklılık gösterdi.

Geleneksel varlık piyasaları giderek daha fazla birbiriyle ilişkili hale geldikçe çeşitlendirme ihtiyacı daha da kritik hale geliyor. Ancak tarım arazileri diğer varlık sınıflarıyla aynı doğrultuda hareket etmiyor. Ayrıca tarihsel olarak hisse senetlerinden, tahvillerden, altından ve gayrimenkulden daha iyi performans gösterdiğini kanıtladı. Pek çok üst düzey yatırımcı bunu portföylerini genişletmenin ve riski azaltmanın bir yolu olarak görüyor.

İşte beş önemli yatırımcı ve onların büyük çiftçilik portföyleri: