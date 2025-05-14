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 | İrem Çınar

Milyon dolarlık dev satış gerçekleşti! Türkiye’nin en büyük spor salonu zinciri MACFit satıldı

Türkiye’nin en büyük spor salonu zinciri MacFit, Polonya merkezli Benefit Systems şirketine 420 milyon dolar karşılığında satıldı. Satış işlemi, Rekabet Kurumu’nun onayının ardından resmen tamamlanmış oldu.

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Milyon dolarlık dev satış gerçekleşti! Türkiye’nin en büyük spor salonu zinciri MACFit satıldı
KAYNAK:
Gerçek Gündem
|
GİRİŞ:
14.05.2025
saat ikonu 16:26
|
GÜNCELLEME:
14.05.2025
saat ikonu 16:26

Türkiye’nin önde gelen spor salonu zincirlerinden MACFit’i bünyesinde barındıran Mars Spor, Actera Group ve Esas Holding ortaklığından çıkarak Polonya merkezli Benefit Systems SA’ya satıldı. Toplam 420 milyon dolar bedelle gerçekleşen bu satışla birlikte, şirket tamamen yeni sahibine devredildi. Daha önce açıklanan bilgilere göre, satış tutarı 31 Aralık 2024 itibarıyla belirlenen şirket değerine yıllık %7 oranında artış eklenerek güncellendi.

MACFİT’TE YENİ DÖNEM, YENİ HEDEFLER

Benefit Systems, devir işleminin resmiyet kazanmasının ardından yaptığı açıklamada, MACFit markasının Türkiye’deki büyümesini sürdüreceğini belirtti. Planlar arasında 2025 yılında 26, 2026 yılında ise 22 yeni şubenin açılması yer alıyor. 2024 yılı itibarıyla 112 milyon dolar ciro ve 50 milyon dolar FAVÖK (faiz, vergi ve amortisman öncesi kâr) açıklayan MACFit, yeni dönemde de sektörün öncüsü olmayı hedefliyor.

Milyon dolarlık dev satış gerçekleşti! Türkiye’nin en büyük spor salonu zinciri MACFit satıldı

SATIŞ HABERİ SOSYAL MEDYADAN DUYURULDU

Satışla ilgili ilk resmi açıklama, Esas Holding’in Yönetici Ortağı Fethi Sabancı Kamışlı’dan geldi. Kamışlı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Esas, Türkiye’nin önde gelen spor salonu işletmecisi MAC’in, Polonya merkezli Benefit Systems SA’ya satışını başarıyla tamamladı” ifadelerini kullandı.

Milyon dolarlık dev satış gerçekleşti! Türkiye’nin en büyük spor salonu zinciri MACFit satıldı

2007’DEN BUGÜNE: MACFİT’İN YÜKSELİŞİ

Kuruluşu 2007 yılına uzanan MACFit, 2010’dan itibaren Esas Holding ve Actera Group’un ortaklığıyla hızla büyüyerek Türkiye’nin en yaygın fitness zincirlerinden biri haline geldi. Bu satışla birlikte şirket, uluslararası bir yatırımcının çatısı altına girerek yeni bir döneme adım attı. Benefit Systems’in stratejik hedefleri doğrultusunda MACFit’in daha da güçlenmesi bekleniyor.

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Sıkça Sorulan Sorular

MACFit Türkiye'nin sahibi kim?
Türkiye'nin en büyük spor salonu zincirlerinden MACFit, Polonyalı Benefit Systems tarafından 420 milyon dolara satıldı.
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#Macfit
#Ekonomi
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