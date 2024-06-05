Milyonlara yatırımcıyı ilgilendiriyor, borsa ve kripto için "işlem vergisi" iddiası

05 Haziran 2024 11:37 - Güncelleme : 05 Haziran 2024 11:40

Ekonomi yönetimi bir süredir vergi düzenlemesi üzerinde çalışıyor. Ortaya atılan bir iddiaya göre, hisse senetleri ve kripto para işlemlerinden vergi alınacağı ifade edildi.

ÇALIŞMALAR NİHAİ NOKTADA

Reuters yer alan habere göre, bir ekonomi yetkilisi, hisse senetleri ve kripto varlıkların alım satımı üzerinden bir işlem vergisi alınması üzerinde çalışmaların nihai noktaya geldiğini söyledi.

Ekonomi yetkilisi, "Hisse senetleri ve kripto varlıkların alım satımı üzerinden bir işlem vergisi alınması üzerinde çalışmalar nihai noktaya geldi" dedi.

KRİPTO VARLIK TEKLİFİ KOMİSYONDAN GEÇTİ

Mevcut uygulamada hisse senedi alım satımı üzerinden alınan bir işlem vergisi bulunmuyor. Kripto varlıkları ise sermaye piyasası kanunu kapsamına alacak olan kanun teklifi ise komisyon aşamasından geçti.

Bu kanun ile kripto varlık tanımı yapılmıştı. Ekonomi yönetimi ilk düzenlemenin vergi odağı olmayacağını ardından vergilendirme konusunun çalışılacağını söylemişti.