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Ekonomi
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 | İrem Çınar

Milyonlara zam sinyali! 3 aylık enflasyon emekli ve memurun maaşlarını nasıl yansıyacak? Gözler yapılacak görüşmelerde

Bu yıl, emekçi kesim için kritik bir dönemeç. Toplu sözleşme görüşmeleri başlıyor. Hem kamu çalışanları hem özel sektör çalışanları için zam oranları ve sosyal haklar yeniden belirlenecek. Milyonlarca kişi gelir artışı beklerken, talepler ve teklifler masada. Peki kim ne istiyor, masada hangi oranlar konuşuluyor? Üç aylık enflasyon verileri emekli ve memur maaşlarını nasıl etkileyecek? İşte detaylar...

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KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
10.04.2025
saat ikonu 10:25
|
GÜNCELLEME:
10.04.2025
saat ikonu 10:25

Her iki yılda bir yenilenen toplu sözleşme süreci 2025 yılıyla birlikte yeniden gündemde. Bu yıl kamu ve özel sektörde milyonlarca çalışan ve emekliyi ilgilendiren zam pazarlıkları yeniden başlıyor. Süreçte ilk olarak kamu işçileri için masaya oturulacak, ardından memur ve emeklilerin talepleri değerlendirilecek. Son olarak özel sektör çalışanlarını kapsayan görüşmelerle süreç tamamlanacak. Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, konuya dair detayları paylaştı. İşte ayrıntılar…

Milyonlara zam sinyali! 3 aylık enflasyon emekli ve memurun maaşlarını nasıl yansıyacak? Gözler yapılacak görüşmelerde

TOPLU SÖZLEŞME TAKVİMİ NASIL İŞLEYECEK?

Toplu sözleşme maratonu, 600 bin kamu işçisini kapsayan 2025 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü ile başlayacak. Bu protokol kapsamında Karayolları Genel Müdürlüğü, Devlet Demiryolları, elektrik üretim santralleri, bakanlıklar, üniversiteler ve kamu hastaneleri gibi birçok kurumda görev yapan işçilerin ücret ve sosyal haklarına dair düzenlemeler ele alınacak. Taşerondan kadroya geçen işçiler de bu kapsama dahil olacak.

Ağustos ayında ise yaklaşık 5 milyon memur ve 3 milyon emekli için 2026-2027 yıllarını kapsayan toplu sözleşme görüşmeleri başlayacak. Eylül ayında da özel sektörün en büyük gruplarından biri olan metal iş kolundaki yaklaşık 300 bin işçi için zam ve sosyal hak pazarlıkları yapılacak.

Milyonlara zam sinyali! 3 aylık enflasyon emekli ve memurun maaşlarını nasıl yansıyacak? Gözler yapılacak görüşmelerde

KAMU İŞÇİLERİ NE TALEP EDİYOR?

Kamu işçilerini temsilen masaya oturacak olan TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ, ortak taleplerini belirledi. Buna göre günlük brüt taban ücretin en az 1.800 TL’ye çıkarılması, bu artışın ardından 2025’in ilk 6 ayı için yüzde 50, ikinci 6 ayı içinse yüzde 25 oranında zam yapılması, ayrıca tüm bu artışlara ek olarak yüzde 10 oranında refah payı verilmesi talep ediliyor. Gözler şimdi kamu işvereninin sunacağı teklife çevrildi.

Milyonlara zam sinyali! 3 aylık enflasyon emekli ve memurun maaşlarını nasıl yansıyacak? Gözler yapılacak görüşmelerde

MEMURLAR VE EMEKLİLER NELER BEKLİYOR?

Ağustos ayında başlayacak olan toplu sözleşme süreciyle birlikte memurlar ve emekli memurların 2026-2027 yıllarındaki maaş artışları belirlenecek. Bu dönemde memur sendikalarının ücret artışlarının yanı sıra, ek gösterge düzenlemeleri, görevde yükselme sınavları, bayram ikramiyesi, kira yardımı, sözleşmelilere kadro, disiplin affı ve doğum sonrası yarı zamanlı çalışma gibi pek çok sosyal hak talebi de gündeme gelecek.

Emekliler açısından ise aile desteği, vergi indirimi ve sosyal yardımların genişletilmesi gibi beklentiler masada olacak.

Milyonlara zam sinyali! 3 aylık enflasyon emekli ve memurun maaşlarını nasıl yansıyacak? Gözler yapılacak görüşmelerde

TEMMUZ ZAMMI NE OLACAK?

2025 yılının ikinci maaş artış dönemi temmuz ayında gerçekleşecek. Bu kapsamda SSK ve Bağ-Kur emeklileri 6 aylık enflasyon oranında zam alacak. Memurlar ve memur emeklileri ise yüzde 5’lik toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alacak. Şu ana kadar oluşan üç aylık enflasyon verisi dikkate alındığında, emeklilere temmuzda en az yüzde 10'luk bir artışın kesinleştiği görülüyor.

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Sıkça Sorulan Sorular

Toplu iş sözleşmesi kaç yıllık imzalanir?
Toplu iş sözleşmesi en az 1 ve en çok 3 yıl süreli olarak yapılabilir. Toplu iş sözleşmesinin süresi, sözleşmenin imzalanmasından sonra taraflarca uzatılamaz, kısaltılamaz ve sözleşme süresinden önce sona erdirilemez.
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