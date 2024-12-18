Milyonlarca araç sahibine kötü haber! 2025 otoyol ve köprü geçiş ücretlerine zam yağacak

18 Aralık 2024 15:16 - Güncelleme : 18 Aralık 2024 16:00

Ocak-Kasım 2024 döneminde köprü, otoyol, tünel geçiş ücretleri ve trafik cezalarıyla rekor sağlandı. Bir yılda yaşanan yüzde 170'lik artış, işletmesi devlete ait yol ve köprülerden elde edilen gelir geçen yılı üçe katladı. 2025 yılında ise köprü ve yol ücretlerinin zamlanması bekleniyor. İşte köprü ve yol gelirlerinin yıllara göre dağılımı ve yeni yılda beklenen zam oranları.

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Araç sahipleri 2025 yılında zamlanacak köprü ve yol ücretlerinin ne kadar artacağını merak ediyor. Geçtiğimiz yıl köprü, otoyol, tünel geçiş ücretleri ve trafik cezalarıyla rekor gelir elde edildi. Ocak-Kasım 2024 döneminde söz konusu gelirler 1 milyar 212 milyon TL oldu.

KÖPRÜ VE YOL ÜCRETLERİNDEN REKOR GELİR

Yol ve köprülerden geçen yıla oranla üç kat fazla gelir elde edildi. Bu kapsamda devletin kasasına yaklaşık bir yılda 38 milyar TL'den fazla akış girdi.

GELİRLER BİR YILDA YÜZDE 170 ARTTI

BirGün'ün Muhasebat Genel Müdürlüğü bütçe verilerinden derlediği bilgilere göre, Ocak-Kasım 2024 döneminde söz konusu gelirler 1 milyar 212 milyon TL olarak kayıtlara geçti. Geçen yıl aynı dönemde bu tutar 448 milyon 185 bin TL idi.

Ağustos ayında yapılan artışlarla Osmangazi Köprüsü'nden geçiş yüzde 200 zamlandı. Yavuz Sultan Selim ise 2023’e göre yüzde 270 zamlandı.

Köprü ve yol gelirlerinin yıllara göre dağılımı şöyle:

2019: 50 milyon 335 bin TL

2020: 76 milyon 118 bin TL

2021: 98 milyon 675 bin TL

2022: 219 milyon 976 bin TL

2023: 563 milyon 335 bin TL

2024 (Ocak-Kasım): 1 milyar 212 milyon 699 bin TL.

TRAFİK CEZALARINDAN SAĞLANAN GELİRLER

Yıl sonu tahmini 20 milyar 527 milyon TL olan trafik cezası gelirleri kasım ayı itibarıyla 38 milyar 387 milyon TL oldu. 2023 yılının tamamında ceza tutarı 17 milyar 527 milyon TL idi. Gelecek yıl için 67 milyar 826 milyon lira tutarında trafik cezası geliri bekleniyor.

Yeniden değerleme oranına göre artırılan trafik cezaları 2025’te yüzde 43,93 oranında zamlanacak.

KÖPRÜ VE YOL ÜCRETLERİ 2025'TE ZAMLANACAK

Yeni yılın başlarında köprü ve yol ücretleri yeniden zamlanacak. 2025 yılında ise her dört para cezasından birini trafik cezaları oluşturacak.

Geçtiğimiz günlerde Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, 2025’te köprü ve otoyol ücretinin yeniden değerleme oranı olan yüzde 43,93 oranında artmayabileceğini ifade etmişti.

Uraloğlu, “Tekrar oturup konuşacağız. İlla yeniden değerleme oranına uymamız gerekmiyor. Onun altında olabilir, üstünde olabilir ama elbette o bir kriterdir. Dikkate alacağız. Aralık’ın 15’inden sonra biraz kafa yorar netleştiririz" açıklamasında bulunmuştu.

KÖPRÜ VE YOLLAR EN SON NE ZAMAN ZAMLANDI?

Otoyol ve köprülerin geçiş ücretlerine en son ağustos ayında zam yapıldı.

Yapılan son zamla birlikte şu an;

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçiş ücreti otomobiller için 33 lira,

1915 Çanakkale Köprüsü 585 lira,

Yavuz Sultan Selim Köprüsü 70 lira,

Osmangazi Köprüsü ise 555 lira olarak uygulanıyor.

İstanbul-Ankara Anadolu Otoyolu otomobiller için 187 TL uygulanırken, İstanbul-İzmir otobanı ücreti Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti dahil otomobiller için 1370 TL olarak ödeniyor.