Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 'Maliyeti 1 dolar ama vatandaş 2 bin lira ödeyecek' iddiası!

07 Aralık 2024 18:36 - Güncelleme : 07 Aralık 2024 19:54

Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'ne geçişle beraber araçlara takılacak olan çiple ilgili tartışma büyüyor. Çipi bulunmayan ticari araçlar bu düzenlemeyle artık akaryakıt alamayacak. Ancak araçlara takılacak çiplerin darphane tarafından 1 dolara mal edildiği vatandaşa ise 2 bin liranın üzerinde satılacağı konuşuluyordu. Vatandaşlar araçlara takılacak çip fiyatını tartışmaya başladı. Çip tedarikçisi TURPAK detayları açıkladı.

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Ticari taşıtların kimliklerini otomatik olarak tanımlayarak işlemleri hızlandıran ve kontrol eden sistem olan Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'nde takılacak çipler için fiyat tartışması başladı. Darphane tarafından sağlanan çiplerin birim maliyeti 2 bin 172 lira olarak belirlendi. Sosyal medyada yayılan iddiaya göre bu çiplerin 1 dolara mal edildiği öne sürülmüştü.

ÇİP TEDARİKÇİ FİRMA FİYATI AÇIKLADI

Çip tedarikçisi TURPAK, Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'nde (UTTS) kullanılacak çiplere ilişkin maliyet iddiaları hakkında kamuoyunu bilgilendiren bir açıklama yaptı.

Şirket, 8 milyon aracı kapsayacak sistemde kullanılacak çiplerin teknolojik donanım ve özelliklerine göre maliyetinin 10 ila 40 dolar arasında değiştiğini belirtti. TURPAK, bazı haber kaynaklarında yer alan çip maliyetlerinin 1 dolar olduğuna dair iddiaların gerçek dışı olduğunu vurguladı ve şu ifadeleri kullandı:

“Söz konusu fiyatlara bu çipleri dünyanın hiçbir yerinden temin etmek mümkün değildir. Bu tür iddialar gerçeklikle bağdaşmamaktadır.”

UTTS İHALESİNE KATILIM ŞARTLARI

Açıklamada ayrıca, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından Kasım 2023’te açılan UTTS hizmet ve mal alım ihalesine ilişkin detaylara da yer verildi. TURPAK, ihaleye katılım için istekli olduğunu ancak şartnamede belirtilen koşullar nedeniyle teklif vermeme kararı aldığını duyurdu. Şirketin açıklamasında şu unsurlara dikkat çekildi:

100 milyon doları aşan yüksek yatırım ve finansman gerekliliği,

Ürün alım garantisinin bulunmaması,

Yurt içinde çip üretim tesisi kurma zorunluluğu.

Bu koşulların teklif verilmesini engellediğini belirten TURPAK, UTTS projesi kapsamında herhangi bir donanım veya çip temin etmediğini vurguladı.

TURPAK: KATMA DEĞER SAĞLAMAYA DEVAM EDİYORUZ

Şirket, UTTS ihalesine katılmamış olmasına rağmen akaryakıt sektöründe yürütülen UTTS donanım montajları ve diğer hizmetlerle kayıt dışı ekonomiyle mücadeleye destek vermeyi sürdürdüğünü belirtti. TURPAK, açıklamasını şu sözlerle tamamladı: “Ülkemize katma değer sağlamaya devam ediyoruz.”