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 | İrem Çınar

Milyonlarca araç sahibini yakından ilgilendiriyor! Trafik sigortası kasko ücretlerini solladı

Zorunlu trafik sigortası fiyatlarındaki artış, belirli araç gruplarında kasko poliçelerini dahi geride bırakacak seviyelere ulaştı. Türkiye'de trafiğe kayıtlı araç sayısı 30 milyonun üzerinde; bunun yanı sıra bu araçların hepsi zorunlu trafik sigortası yaptırmak zorunda. Ancak, sigorta maliyetlerinin yüksek olduğunu düşünen sürücülerin sayısı da giderek artıyor.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
12.03.2025
saat ikonu 15:52
|
GÜNCELLEME:
12.03.2025
saat ikonu 16:04

Son dönemde araç sigortalarında yaşanan fiyat artışları, sürücüleri maddi açıdan zor durumda bırakıyor. Özellikle sıfır araçların kasko ücretleri oldukça yüksek seviyelerde seyrederken, araç yaşı ilerledikçe kasko bedelleri düşüş gösteriyor. Ancak 7-8 yaşındaki araçlarda, zorunlu trafik sigortası ücretleri kasko fiyatlarının üzerine çıkmaya başladı.

Kasko poliçeleri, aracın piyasa değerine göre belirlenirken; zorunlu trafik sigortasında ise araç kategorilerine göre tavan fiyat uygulaması devrede. Sigorta şirketleri, 2017 yılından bu yana zorunlu trafik sigortasında tavan fiyat uygulamak zorunda olduklarını belirtiyor. Ancak bu durumun şirketler açısından zarar doğurduğu yönünde şikâyetler de dile getiriliyor.

TRAFİK SİGORTASI OLMADAN BÜYÜK RİSKLER KAPIDA

Türkiye’de trafiğe kayıtlı 30 milyondan fazla araç bulunuyor ve bu araçların tamamının zorunlu trafik sigortası yaptırması gerekiyor. Son dönemde sigorta ücretlerindeki yükseliş nedeniyle birçok sürücü, sigorta yaptırmaktan kaçınıyor. Ancak uzmanlar, zorunlu trafik sigortasının ihmal edilmemesi gerektiğini vurguluyor.

Sektör temsilcisi Gökhan Ardeşen, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Sıfır araçlarda kasko bedeli, trafik sigortasına göre daha yüksek oluyor. Kasko fiyatı, aracın değerine bağlı olarak belirleniyor. Aracın yaşı ilerledikçe kasko bedeli düşebiliyor. Ancak zorunlu trafik sigortası, 2017’den bu yana belirlenen tavan fiyat uygulamasına göre hesaplanıyor" dedi.

Ardeşen, sigorta yaptırmayan sürücülerin ciddi maliyetlerle karşı karşıya kalabileceğini vurgulayarak, "Trafik kazalarında zorunlu trafik sigortası karşı tarafın zararını karşılıyor. Eğer sigortasız bir araç kaza yaparsa, tüm masrafları sürücünün kendisi ödemek zorunda kalabilir. Ayrıca, polis kontrollerinde sigortasız araç kullanıldığı tespit edilirse para cezası uygulanıyor ve araç trafikten men edilebiliyor" ifadelerini kullandı.

"ERTELEMEK ÇÖZÜM DEĞİL, DAHA FAZLA MALİYET DEMEK"

Ardeşen, sürücülere trafik sigortasını zamanında yaptırmaları konusunda uyarılarda bulunarak, "Trafik sigortasını ertelemek, çözüm değil. Aksine, sigorta süresi geçtikten sonra cezalı şekilde ödenmesi gerekiyor. Kasko yaptırmak sürücünün tercihine bağlı olabilir, ancak zorunlu trafik sigortasının mutlaka yaptırılması gerekiyor" diye konuştu.

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