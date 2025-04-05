Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Asgari ücret için ara zam sinyali: SGK uzmanı açıkladı

Milyonlarca vatandaş asgari ücrete ara zam yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. SGK Uzmanı İsmail Sevinç, enflasyonun hızla arttığı ve alım gücünün ciddi şekilde azaldığı bu dönemde, asgari ücrete ara zam yapılması gerektiğini belirterek, milyonları heyecanlandıran bir açıklama yaptı.

Mart ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından, milyonlarca çalışan ve emekli, hükümetten gelecek olası zam açıklamalarını merakla beklemeye başladı. Alım gücündeki düşüş, Temmuz ayında asgari ücrete bir ara zam yapılması ihtimalini gündeme getirdi. Sosyal Güvenlik Uzmanı İsmail Sevinç, konuyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mart 2025 dönemi için enflasyon verilerini paylaştı. Aylık enflasyon yüzde 2,46, yıllık enflasyon ise yüzde 38,10 olarak kaydedildi.

ASGARİ ÜCRETTE GERİLEME YAŞANDI

Ocak ayında 22 bin 104 TL olarak belirlenen asgari ücret, artan enflasyon nedeniyle reel olarak yaklaşık 19 bin 889 TL'ye düşmüş durumda. Bu durum, ara zam taleplerini yeniden gündeme getirirken, uzmanlar da gelişmeleri yakından takip ediyor.

ARA ZAM GEREKLİLİĞİ VURGULANDI

Sosyal Güvenlik Uzmanı İsmail Sevinç, bir programda yaptığı açıklamada, "Asgari ücrete ara zam yapılması gerekiyor" diyerek, çalışanların alım gücünde ciddi kayıplar yaşandığına dikkat çekti. Ancak Sevinç, hükümetin izlediği mevcut ekonomi politikaları doğrultusunda, ara zam olasılığının düşük olduğunu belirtti.

GIDA FİYATLARI YÜKSELMEYE DEVAM EDİYOR

Sevinç, temel gıda maddelerindeki fiyat artışlarının hız kesmeden devam ettiğini vurguladı ve "Gıda fiyatları ciddi şekilde yükseliyor. Temmuz ayına kadar alım gücündeki düşüş daha da artabilir. Ancak bu kaybı telafi edecek bir ekonomik politika şu anda görünmüyor" şeklinde konuştu.