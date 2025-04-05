Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | İrem Çınar

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Asgari ücret için ara zam sinyali: SGK uzmanı açıkladı

Milyonlarca vatandaş asgari ücrete ara zam yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. SGK Uzmanı İsmail Sevinç, enflasyonun hızla arttığı ve alım gücünün ciddi şekilde azaldığı bu dönemde, asgari ücrete ara zam yapılması gerektiğini belirterek, milyonları heyecanlandıran bir açıklama yaptı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Gerçek Gündem
|
GİRİŞ:
05.04.2025
saat ikonu 17:30
|
GÜNCELLEME:
05.04.2025
saat ikonu 17:30

Mart ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından, milyonlarca çalışan ve emekli, hükümetten gelecek olası zam açıklamalarını merakla beklemeye başladı. Alım gücündeki düşüş, Temmuz ayında asgari ücrete bir ara zam yapılması ihtimalini gündeme getirdi. Sosyal Güvenlik Uzmanı İsmail Sevinç, konuyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mart 2025 dönemi için enflasyon verilerini paylaştı. Aylık enflasyon yüzde 2,46, yıllık enflasyon ise yüzde 38,10 olarak kaydedildi.

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Asgari ücret için ara zam sinyali: SGK uzmanı açıkladı

ASGARİ ÜCRETTE GERİLEME YAŞANDI

Ocak ayında 22 bin 104 TL olarak belirlenen asgari ücret, artan enflasyon nedeniyle reel olarak yaklaşık 19 bin 889 TL'ye düşmüş durumda. Bu durum, ara zam taleplerini yeniden gündeme getirirken, uzmanlar da gelişmeleri yakından takip ediyor.

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Asgari ücret için ara zam sinyali: SGK uzmanı açıkladı

ARA ZAM GEREKLİLİĞİ VURGULANDI

Sosyal Güvenlik Uzmanı İsmail Sevinç, bir programda yaptığı açıklamada, "Asgari ücrete ara zam yapılması gerekiyor" diyerek, çalışanların alım gücünde ciddi kayıplar yaşandığına dikkat çekti. Ancak Sevinç, hükümetin izlediği mevcut ekonomi politikaları doğrultusunda, ara zam olasılığının düşük olduğunu belirtti.

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Asgari ücret için ara zam sinyali: SGK uzmanı açıkladı

GIDA FİYATLARI YÜKSELMEYE DEVAM EDİYOR

Sevinç, temel gıda maddelerindeki fiyat artışlarının hız kesmeden devam ettiğini vurguladı ve "Gıda fiyatları ciddi şekilde yükseliyor. Temmuz ayına kadar alım gücündeki düşüş daha da artabilir. Ancak bu kaybı telafi edecek bir ekonomik politika şu anda görünmüyor" şeklinde konuştu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Altın fiyatları ne olacak? Gram altın için 6 bin TL tahmini: İslam Memiş canlı yayında tarih verdi
Yatırımcıların gözdesi bu bankalar oldu: 750 bin TL'ye en çok kazandıran bankalar: İşte güncel faiz oranları

Sıkça Sorulan Sorular

Asgari ücret kaç lira oldu?
2024 yılında net 17 bin 2 lira 13 kuruş olan asgari ücret, 2025'te %30 oranında artarak 22 bin 104 TL oldu.
ETİKETLER
#asgari ücret
#enflasyon
#tüik
#türkiye istatistik kurumu
#asgari ücret zammı
#ara zam
#ara zam
#SGK Uzmanı
#gıda fiyatları
#asgari-ucret
#zam haberi
#Türkiye İstatistik Kurumu
#İsmail Sevinç
#asgari ücret ara zammı
#Gelir Kaybı
#Ekonomik Politika
#İsmail Sevinç
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.