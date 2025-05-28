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Ekonomi
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 | İrem Çınar

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Temmuz zammıyla o da artacak! Fark 93 bin TL'ye kadar çıkıyor

Temmuz ayında milyonlarca çalışanın gözü enflasyon rakamlarında olacak. Maaşlara yapılacak artış ile birlikte kıdem tazminatı tavanı da yeniden belirlenecek. Yeni oranlar, çalışanların alacaklarını doğrudan etkileyecek. Peki haziran ayında ayrılan kişi ile temmuzda ayrılan arasında ne kadarlık bir fark oluşacak? Gazeteci Faruk erdem örnek bir tablo üzerinden farkı tek tek hesapladı. İşte Temmuz ayında belirlenecek olan yeni tazminat oranı...

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KAYNAK:
A Para
|
GİRİŞ:
28.05.2025
saat ikonu 10:50
|
GÜNCELLEME:
28.05.2025
saat ikonu 10:50

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Temmuz ayında memur ve emeklilerin maaşları enflasyon oranına göre yeniden belirlenecek. Milyonlarca memur ve emekli için geçerli olacak bu maaş artışı, aynı zamanda birçok sosyal yardımın tutarını ve kıdem tazminatı tavanını da etkileyecek. Özellikle kıdem tazminatında yaşanacak değişiklikler, işten ayrılmayı düşünen çalışanlar açısından dikkatle takip edilmesi gereken bir konu hâline geldi. Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, A Para yayınında bu konuda önemli açıklamalarda bulundu.

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Temmuz zammıyla o da artacak! Fark 93 bin TL'ye kadar çıkıyor

KIDEM TAZMİNATINDA TAVAN ARTIŞI NE ANLAMA GELİYOR?

Gazeteci Faruk Erdem, kıdem tazminatının Ocak ve Temmuz aylarında memur maaş katsayısına bağlı olarak güncellendiğini ancak bu artışın tüm çalışanları kapsamadığını belirtti. Aslında kıdem tazminatının kendisi değil, tavan tutarı artıyor. Bu da yüksek maaşlı çalışanlar için alınabilecek maksimum tazminat tutarının yükselmesi anlamına geliyor.

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Temmuz zammıyla o da artacak! Fark 93 bin TL'ye kadar çıkıyor

HAZİRAN VE TEMMUZ AYRIMI: AYNI KIDEM, FARKLI TAZMİNAT

Örnek bir hesaplama üzerinden değerlendirme yapan Erdem, brüt maaşı 60 bin TL olan ve 12 yıl 5 ay 10 gündür çalışan bir kişinin Haziran ayında işten ayrılması durumunda alacağı tazminatın yaklaşık 580 bin 596 TL olacağını belirtti. Temmuz ayında yapılması beklenen yaklaşık %17’lik memur maaş artışıyla birlikte kıdem tazminatı tavanının 54 bin TL’ye yükseleceğini ifade eden Erdem, aynı çalışanın Temmuz’da ayrılması durumunda tazminatının 677 bin 613 TL’ye çıkacağını söyledi. Aradaki fark ise 97 bin TL’ye ulaşıyor.

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Temmuz zammıyla o da artacak! Fark 93 bin TL'ye kadar çıkıyor

GİYDİRİLMİŞ ÜCRETİN ÖNEMİ: ÇOĞU ÇALIŞAN BU DETAYI ATLIYOR

Kıdem tazminatı yalnızca temel brüt maaş üzerinden değil, düzenli alınan tüm parasal hakların eklenmesiyle oluşan giydirilmiş brüt ücret üzerinden hesaplanabiliyor. Ancak Faruk Erdem’e göre birçok çalışan bu kritik detayı bilmediği için tazminat hesabında hatalı sonuçlarla karşılaşıyor ve ciddi kayıplar yaşayabiliyor.

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Temmuz zammıyla o da artacak! Fark 93 bin TL'ye kadar çıkıyor

Erdem, düzenli olarak alınan yemek parası, yılda iki kez verilen ikramiye gibi ödemelerin de brüt ücrete eklenmesi gerektiğini vurguladı. Örneğin, brüt maaşı 26 bin 5 TL olan ve her ay 5 bin TL yemek yardımı ile yılda 52 bin TL ikramiye alan bir çalışanın brüt ücreti bu ödemelerle birlikte 35 bin 340 TL’ye çıkıyor. Bu da kıdem tazminatında yaklaşık 100 bin TL’lik bir fark oluşturabiliyor.

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Temmuz zammıyla o da artacak! Fark 93 bin TL'ye kadar çıkıyor

TEMMUZ AYI STRATEJİK BİR DÖNEMEÇ

Temmuz ayındaki kıdem tazminatı tavan artışı ve giydirilmiş ücretin doğru hesaplanması, çalışanların alacakları tazminat tutarını ciddi şekilde etkileyebilir. Özellikle işten ayrılmayı düşünen yüksek maaşlı çalışanlar için Temmuz sonrasını beklemek maddi açıdan daha avantajlı olabilir. Kıdem tazminatı hesabı yapılırken düzenli alınan ödemelerin mutlaka brüt ücrete dahil edilmesi gerektiği de unutulmamalı.

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Sıkça Sorulan Sorular

Kıdem tazminatı nedir?
Kıdem tazminatı, işçinin İş Kanunu'nda öngörülen asgari çalışma süresinin doldurulması ve İş Kanunu'nda öngörülen nedenlerden biriyle iş akdinin sona ermesi halinde işçinin çalıştığı hizmet süresiyle (kıdemiyle) ve ücretiyle orantılı olarak işverenin ödemekle yükümlü olduğu bir tazminat çeşididir.
ETİKETLER
#emekli zammı
#temmuz zammı
#memur zammı
#kıdem tazminatı
#Ekonomi
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