Milyonlarca emekli '0' zam alabilir! SGK Uzmanı tek tek anlattı

29 Nisan 2024 15:10 - Güncelleme : 29 Nisan 2024 15:41

Türkiye İstatistik Kurumu 3 Mayıs cuma günü nisan ayı enflasyonu açıklayacak. Memur ve emekli maaşlarını etkileyecek 3 aylık enflasyon farkı 15,05 oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı asgari ücrete ara zam yapılmayacağını açıkladı. SGK Başuzmanı İsa Karakaş TGRT Haber ekranlarından yaptığı açıklamada emekli maaşlarındaki gözden kaçan detayı anlatarak asgari ücret için beklentisini açıkladı.

KÖK MAAŞ DETAYINA DİKKAT ÇEKTİ

Kök maaş, memur maaşı ve en düşük emekli maaşının temmuz ayında yeniden hükümetin gündemine gelmesi bekleniyor. Ocak 2024’te SSK, Bağ-Kur emekli zammı ile memur ve memur emeklisi zam oranı yüzde 49,25 olarak açıklandı.

Zamla beraber en düşük emekli maaşı da yeniden revize edilerek 10 bin TL’ye çıkarıldı. En düşük emekli maaşı ise 32 bin 860 TL oldu. Ankete göre, Nisan, Mayıs ve haziran ayı enflasyon beklentisi sırasıyla yüzde 3,25, yüzde 3 ve yüzde 2,54 olarak açıklandı.

Bu hesaptan hareketle 6 aylık enflasyon beklentisi yüzde 25,47 olarak tahmin ediliyor.

Karakaş temmuz ayında yapılması zam hakkında açıklamalar yaparak kök maaş detayına dikkat çekti. Karakaş “Eğer hükümet sadece enflasyon oranında zam yaptığı takdirde en az 6-7 milyon emekli yüzde 0 zamla çıkacak. Kök zam yaptın 8 bin lira maaşı olan 10 bin lira olacak. Zaten 10 bin TL alıyor. Geçen yıl temmuzda aynı durum söz konusu oldu” dedi.

ASGARİ ÜCRETE TEMMUZDA ARA ZAM

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan kısa süre önce "Asgari ücrette ara zam yapılacak mı?" sorusunu yanıtlayarak "Öyle bir konu gündemimizde yok. Başta nasıl bir karar aldıysak şu an süreç bu şekilde devam edecek. Temmuz ayında enflasyondan ya da sözleşmeden kaynaklanan farklar emekli aylıklarına yansıtılacak" ifadelerini kullandı.

İsa Karakaş ara zam ihtimalinin olduğun ifade ederek şunları söyledi:

Asgari ücretle ilgili benim öngörüm mutlaka bir düzeltme yapılması yönündedir. Bu Çalışma Meclisi’nde zaten hükümet ve iş veren kesimi zaten maliyet hesabı yapacaktır.

Dolayısıyla en azından yüzde 25 enflasyon farkı oranında bir güncelleme yapılmasını bekleniyor. Bunun önünde herhangi bir yasal engel yok.