Milyonlarca emekli ve memur zam alamayabilir! Kritik tarih: 3 Temmuz

TÜİK verilerine göre 5 aylık enflasyon yüzde 15,09 oldu. Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre haziran enflasyonunun yüzde 1,61 olması bekleniyor. Bu durumda 6 aylık enflasyon yüzde 16,94 olacak. Bu oranlara göre memur ve emekliler ne kadar maaş zammı alacak?

Milyonlarca işçi emeklisi, memur ve memur emeklisinin gözünün yılın ikinci zammında belirleyici olacak haziran enflasyonuna çevrildi. Temmuzda işçi ve Bağ-Kur emeklilerine 6 aylık enflasyon oranında artış yapılırken, memur ve memur emeklisinin maaşlarına ise enflasyon farkına ek olarak toplu sözleşme zammı yapılıyor.

Milyonlar haziran ayı enflasyonunu beklerken Merkez Bankası'nın bugün açıkladığı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde enflasyonun temmuzda yüzde 1,61 artacağı öngörüldü. Böylece, kesin olmayan sonuçlara göre işçi emeklisi, memur ve memur emeklisinin zam tablosun yeniden şekillendi.

İŞÇİ EMEKLİSİ, MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ NE KADAR ZAM ALACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre enflasyon ocakta 5,03, şubat 2,27, mart 2,46, nisan 3,00 ve mayıs yüzde 1,53 olarak gerçekleşti. 5 aylık enflasyon ise 15,09 oldu. Böylece işçi emeklilerin alacağı zam 5 aylık veride yüzde 15,09 oldu. Net zamların belli olması için haziran ayı enflasyonu da beklenirken Merkez Bankası'nın açıkladığı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde enflasyonun haziranda yüzde 1,61 artacağı öngörüldü. Merkez Bankası'nın anketindeki beklentinin gerçekleşmesi durumunda 6 aylık enflasyon oranı yüzde 16,94 olacak. Böylece işçi emeklilerin alacağı zam oranı yüzde 16,94 olarak şekillendi.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİ NE KADAR ZAM ALACAK?

Memur ve memur emeklisi toplu sözleşme ile 2025 yılının ilk altı ayı için yüzde 6 ikinci altı ayı için yüzde 5 zam almışlardı. Memurlar ilk altı ay enflasyonun yüksek çıkması halinde aldıkları zam ile enflasyondan doğan farkı alacak. Ayrıca yine toplu sözleşmeden doğan ikinci altı için yüzde 5'lik zam eklenecek.

Memur ve memur emeklisinin maaş hesabına göre; haziran ayında anketteki yüzde 1,61'lık enflasyon oranı gerçekleşirse zam oranı yüzde 10,32 enflasyon farkı ve yüzde 5'lik toplu sözleşme zammıyla yüzde 15,83 zam alacak.

TEMMUZ AYINDA NETLEŞECEK

Ancak yılın ikinci yarısındaki zam oranı haziran enflasyonu ile netleşecek. Haziran enflasyonu 3 Temmuz'da açıklanacak. Mayıs ayı enflasyonu piyasanın yüzde 2,10'luk tamininin çok altında, yüzde 1,53 olarak gerçekleşti. Haziran ayında ise enflasyonun yüzde 1, 1,50 ve yüzde 2 gelmesi halinde oluşacak maaş tabloları şu şekilde:

HAZİRAN ENFLASYONU YÜZDE 1 OLURSA:

SSK ve Bağ-Kur emeklileri: yüzde 16,24 zam

Memur ve memur emeklileri: yüzde 9,6 enflasyon farkıyla birlikte toplamda yüzde 15,14 zam

HAZİRAN ENFLASYONU YÜZDE 1,5 OLURSA:

SSK ve Bağ-Kur emeklileri: yüzde 16,81 zam

Memur ve memur emeklileri: yüzde 10,2 enflasyon farkı ile birlikte toplamda yüzde 15,71 zam

HAZİRAN ENFLASYONU YÜZDE 2 OLURSA:

SSK ve Bağ-Kur emeklileri: yüzde 17,4 zam

Memur ve memur emeklileri: yüzde 10,74 enflasyon farkıyla birlikte toplamda yüzde 16,28 zam

MİLYONLARCA EMEKLİ ZAM ALAMAYABİLİR

Kök aylıkları 14 bin 469 TL’nin altında olan emeklilerin aylıkları Hazine tarafından 14 bin 469 TL’ye tamamlanıyor. Ancak emekli aylıkları artışı tamamlanan aylığa değil kök aylığa yapıldığın milyonlarca emekli temmuzda yine sıfır zam riskiyle karşı karşıya kalacak. Eğer temmuz ayında emekli aylıklarına yapılacak zam kök aylıklara yapılırsa, kök aylıkları 14 bin 469 TL’nin altında olan yaklaşık 4 milyon emekli zam alamayacak. 14 bin 469 lira olan aylıklar resmi enflasyon kadar artmazsa; milyonlarca emekli sıfır zam veya resmi enflasyondan bile düşük oranda zam alacak.

AK PARTİLİ GÜLER'DEN EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI AÇIKLAMASI

Kök aylıkları 14 bin 469 TL’nin altında olan milyonlarca emekli sıfır zam riskiyle karşı karşıya kalırken AK Parti Grubu, TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler "En düşük emekli maaşında düzenleme olacak mı?" sorusunu yanıtladı.

Güler açıklamalarında konunun gündemde olmadığını belirtti. Geçen hafta TBMM'de basın toplantısında "En düşük emekli maaşında düzenleme olacak mı?" sorusunu yanıtlayan Güler, konunun gündemde olmadığını belirterek "Şu an gündemde değil. Herhangi bir görüşmemiz olmadı" dedi.

Temmuz ayının üçüncü günü açıklanan TÜİK verileri ile beraber memur ve emekliye yapılacak zammın ortaya çıktığını belirten Güler şunları kaydetti:

"Bu rakamlar ortaya çıktıktan sonra o günkü şartlarda ilgili bakanlarımızla geçen yıllarda olduğu görüşme olacaktır. Ama şuanda henüz bir görüşme herhangir bilgilendirme bizim tarafımızda yer almıyor."