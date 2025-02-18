Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | İrem Çınar

Milyonlarca emekliye kötü haber! SGK duyurdu: Promosyon anlaşması yapılmayacak

Emekli promosyonlarının 40 bin liraya kadar çıkması beklenirken, SGK kaynakları bu yıl bankalarla yeni bir protokol imzalanmayacağını belirtti. Buna göre, her bankanın kendi kampanya tutarını bağımsız olarak belirleyeceği öne sürüldü.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
18.02.2025
saat ikonu 11:19
|
GÜNCELLEME:
18.02.2025
saat ikonu 12:33

Türkiye'de yüksek enflasyon karşısında Ocak ayında düşük zamla karşı karşıya kalan milyonlarca emekliye bir kötü haber daha geldi. Mart ayında ödenecek bayram ikramiyelerinde sınırlı bir artış yapılması planlanırken, uzun süredir gündemde olan emekli promosyonlarına ilişkin yeni protokol görüşmelerinin de iptal edildiği belirtiliyor.

YENİ PROMOSYON ANLAŞMASI YAPILMAYACAK

Geçtiğimiz yıl emekli maaşlarına yapılan artışlarla birlikte, bankaların sunduğu promosyon miktarları yetersiz kalmış ve emekliler, bankalardan yeni düzenlemeler talep etmişti. Mart ayında SGK ile bankaların promosyon anlaşmasını yenileyeceği yönündeki beklenti ise boşa çıktı.

Gazeteci Olcay Aydilek’in SGK kaynaklarına dayandırdığı açıklamaya göre, bu yıl SGK ile bankalar arasında promosyon konusunda herhangi bir protokol imzalanmayacak. Her banka, kendi promosyon kararını bağımsız olarak verecek. Bu durum, kamu bankalarının sunduğu promosyon tutarlarında herhangi bir artış yapılmayacağı anlamına geliyor.

KAMU VE ÖZEL BANKALAR ARASINDAKİ FARK BÜYÜYOR

Emekli maaşını üç yıl boyunca aynı bankadan almayı taahhüt eden vatandaşlara yönelik promosyon kampanyalarında kamu bankaları, maaş tutarına bağlı olarak 8 bin, 10 bin ve 12 bin TL’lik promosyonlar sunuyor. Ancak özel bankalarda bu rakam 27 bin TL’ye kadar çıkabiliyor.

Yeni bir protokol imzalanmaması halinde Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank’ın mevcut promosyon tutarlarını artırması beklenmiyor. Bu gelişme, emeklilerin daha yüksek promosyon avantajı sunan özel bankalara yönelmesine neden olabilir.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
SSK, Bağ-Kur ve tüm emeklileri ilgilendiriyor! Emekli promosyon kampanyaları güncellendi: İşte emekliye en yüksek promosyon veren bankalar
Bankalar yarışa girdi! Emekli promosyonları asgari ücrete yaklaştı

Sıkça Sorulan Sorular

Emekli promosyon ödemesi ne zaman yatar?
Emekli maaşı almakta olan kişilerin promosyon ödemeleri başvurularından itibaren 3 iş günü içerisinde, yeni maaş alacak kişilerin ödemeleri ise promosyona esas emekli maaşının İş Bankası hesabına aktarılmasını takiben 3 işgünü içerisinde gerçekleştirilmektedir.
ETİKETLER
#enflasyon
#emekli
#promosyon
#emekli maaşı
#sgk
#maaş
#kamu bankaları
#banka
#bayram ikramiyesi
#özel bankalar
#Emekli Haberleri
#Emekli Promosyonları
#Emekli Maaş Promosyonu
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Yorumlar YORUMLAR
(0 Yorum)
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.