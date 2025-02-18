Milyonlarca emekliye kötü haber! SGK duyurdu: Promosyon anlaşması yapılmayacak

Türkiye'de yüksek enflasyon karşısında Ocak ayında düşük zamla karşı karşıya kalan milyonlarca emekliye bir kötü haber daha geldi. Mart ayında ödenecek bayram ikramiyelerinde sınırlı bir artış yapılması planlanırken, uzun süredir gündemde olan emekli promosyonlarına ilişkin yeni protokol görüşmelerinin de iptal edildiği belirtiliyor.

YENİ PROMOSYON ANLAŞMASI YAPILMAYACAK

Geçtiğimiz yıl emekli maaşlarına yapılan artışlarla birlikte, bankaların sunduğu promosyon miktarları yetersiz kalmış ve emekliler, bankalardan yeni düzenlemeler talep etmişti. Mart ayında SGK ile bankaların promosyon anlaşmasını yenileyeceği yönündeki beklenti ise boşa çıktı.



Gazeteci Olcay Aydilek’in SGK kaynaklarına dayandırdığı açıklamaya göre, bu yıl SGK ile bankalar arasında promosyon konusunda herhangi bir protokol imzalanmayacak. Her banka, kendi promosyon kararını bağımsız olarak verecek. Bu durum, kamu bankalarının sunduğu promosyon tutarlarında herhangi bir artış yapılmayacağı anlamına geliyor.

KAMU VE ÖZEL BANKALAR ARASINDAKİ FARK BÜYÜYOR

Emekli maaşını üç yıl boyunca aynı bankadan almayı taahhüt eden vatandaşlara yönelik promosyon kampanyalarında kamu bankaları, maaş tutarına bağlı olarak 8 bin, 10 bin ve 12 bin TL’lik promosyonlar sunuyor. Ancak özel bankalarda bu rakam 27 bin TL’ye kadar çıkabiliyor.



Yeni bir protokol imzalanmaması halinde Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank’ın mevcut promosyon tutarlarını artırması beklenmiyor. Bu gelişme, emeklilerin daha yüksek promosyon avantajı sunan özel bankalara yönelmesine neden olabilir.