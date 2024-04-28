Milyonlarca emekliye yeni müjdeler geliyor! Refah paketi için tarih verildi

28 Nisan 2024 15:29 - Güncelleme : 28 Nisan 2024 15:55

Hükümetin emekliye nefes aldıracak çalışmaları için start veriliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın ‘Kısa süre içinde lansmanla duyuracağız’ dediği kritik çalışma için tarih verildi.

16 milyon emeklinin faydalanacağı ayrıcalık ve indirimler geliyor. Emekliler bir yandan da temmuz ayındaki emekli maaşlarına zammı bir yandan da hükümet tarafından devreye alınacak refah yükseltecek sosyal destekleri bekliyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Çalışma Bakanlığımızın emeklilerle ilgili yaptığı birtakım çalışmalar var" açıklamasının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan’dan da emekliye dair çalışmalar ile ilgili ipuçları gelmişti.

EMEKLİYE NEFES ALDIRACAK ÇALIŞMA GELİYOR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan emekliye enflasyon farkının temmuzda maaşlara yansıtılacağını dikkat çekerek yeni uygulamaların da devreye alınacağını açıklamıştı.

2024 yılının emekliler yılı ilan etmesinin ardından bir çok bakanlık, özel sektör ve kamu kuruluşları ile protokollerin gerçekleştirildiğini dikkat çeken Bakan Işıkhan, basın mensuplarıa “Yaklaşık 15-20 gün içerisinde elde ettiğimiz ne kadar somut bilgi varsa emekliyi ayrıcalık tanıyan, onları ön plana çıkaran, onları destekleyecek, psikolojik, sosyal ve ekonomik anlamdaki toplumun genelindeki hizmetlerimizi refahı arttırmaya yönelik çalışmamızı sizlerle paylaşacağız” dedi.

"EMEKLİNİN REFAHINI ARTIRMAK EN TEMEL SORUMLULUĞUMUZ"

Bakan Işıkhan ‘en düşük emekli maaşı kaç lira olacak?’ sorusuna da “refahlarının arttırılması en temel sorumluluğumuz. Sadece ekonomik refahtan değil psikolojik ve sosyal refahtan da bahsediyorum. Belgeseller, konferanslar olacak ancak temel hedefimiz emekliler olacak. 81 ildeki tüm emekli dernekleri ile yakın istişare içindeyiz. Bu sadece kaba bir çerçeve, sizle emeklilerimiz için yapacaklarımızı paylaşacağım” açıklamasını yaptı.

EMEKLİ REFAH PAKETİ İÇİN TARİH VERİLDİ

Milyonlarca emekliyi ilgilendiren refah paketinde tarih belli oldu.

Sabah'ın haberine göre, emekliye refah paketi üzerinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı öncülüğünde çalışmalar yürütülüyor. Taslak çalışma belli olurken, mayıs ayında detayların kamuoyuna açıklanması bekleniyor.

EMEKLİ KART DEVREYE ALINACAK

Hazırlanan çalışmada emekliye özel bir kart da bulunuyor. ‘Emekli Kart’ adı verilen bu uygulamada emekliler için yapılacak tüm destekler bu kart vasıtasıyla ödenecek. Karta yüklenecek nakit destekleri emekliler istedikleri yerde harcayabilecek.

Kart ile ilgili hazırlıkları Çalışma Bakanlığı ve Aile Bakanlığı birlikte yürütüyor. Kartın yönetimi ise Sosyal Güvenlik Kurumu'nda olacak. Yapılacak indirimler de bu kart vasıtasıyla uygulanacak. Kart ile ilgili çalışmalar halen devam ediyor.

EMEKLİYE ÇOK YÖNLÜ DESTEKLER GELİYOR

Emekli için hazırlanan kapsamlı çalışmada hayatın hemen hemen tüm alanlarına temas eden destekler yer alıyor. Ulaşımdan, tatil seçeneğine, kiradan, psikolojik desteğe kadar pek çok özel durum kapsamlı olarak değerlendirildi. Taslak çalışmada ortaya çıkan hizmet ve destekler şu şekilde:

- Belediye hizmetleri

-Enerji destekleri

-Ulaşım destekleri

-Finans destekleri

-Konut-kira destekleri

-Tatil konaklama destekleri

EMEKLİYE ZAM YAPILACAK MI?

Emekli ve memur için gözler temmuz dönemi maaş zammı için yapılacak çalışmalara çevrildi. Hükümet 3 kritik başlığa öncelik verecek. Ekonominin kurmayları öncelikli olarak emekli kök maaş zammı, memur maaş zammı ve en düşük emekli maaşı artışını masaya yatıracak. Enflasyon karşısında eriyen maaşlar nedeniyle toplumun büyük kesiminde temmuz beklentisi oluştu. Emeklinin zammında 6 aylık enflasyon oranı maaşlarda belirleyici olacak.

Ocak döneminde SSK, Bağ-Kur emekli zammı yüzde 11,68 ek zam ile yüzde 49,25'e yükselmiş, en düşük emekli maaşı 10 bin TL olmuştu. Temmuz döneminde emekli zammı ve mevcut durumda 10 bin TL olarak uygulanan en düşük emekli maaşı için düzenleme yapılacak. Ocak, şubat ve mart ayı enflasyonu belli oldu. Geriye nisan, mayıs ve haziran aylarına ilişkin enflasyon rakamları kaldı. Haziran verisinin açıklanmasıyla birlikte 6 aylık enflasyon oranı ortaya çıkacak. Şu ana kadar ilk 3 aylık (Ocak, Şubat, Mart) enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine şimdiden yüzde 15,06 zam oluştu.

REFAH PAYI GÜNDEME GELEBİLİR

SSK ve Bağ-Kur emekli zammı her yıl Ocak ve Temmuz dönemlerinde olmak üzere iki kez belirleniyor. Bu zamların belirlenmesinde doğrudan etkili olan faktör TÜİK’in açıkladığı 6 aylık enflasyon rakamları oldu. Son yıllarda hükümet enflasyon karşısında eriyen maaşlara dokunuş olarak refah payını da ekliyor. Temmuz ayından sonra yine enflasyon çıkmazının yaşanması durumunda emekliyi nefes aldıracak refah payı formülü devreye alınabilir.

MAAŞ ZAMMINA EK ZAM İÇİN DÜZENLEME GEREKİYOR

6 aylık enflasyon rakamlarının belli olması sonrası emekliler için refah payı masada olacak. Refah payı ve en düşük emekli maaşı düzenlemesi için Meclis düzenlemesi gerekiyor.

HÜKÜMET EMEKLİ İÇİN HAZIRLIK YAPIYOR

Cumhurbaşkanı Cevdet Yılmaz, milyonlarca emeklinin zammına ilişkin geçtiğimiz günlerde yapılacak yeni düzenlemelerin sinyalini vermişti. Emeklinin ek zammına yeşil ışık yakan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, “Çalışma Bakanlığımızın emeklilerle ilgili yaptığı çalışmalar var” diyerek maaş artışları ile ilgili hükümetin bir dizi çalışma yaptığını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, emekliler ilgili düzenleme ve çalışmalar hakkında konuşan "Çalışma Bakanlığımızın emeklilerle ilgili yaptığı, gündelik hayata dokunan birtakım çalışmalar, hazırlıklar var. Onlar da tamamlandığında Çalışma Bakanlığımız bunları toplumla paylaşacaktır." dedi. Emekli için iyileştirmelere yeşil ışık yakan Yılmaz, "Emeklilerimize 6 ay için bir artış yapılmıştı biliyorsunuz. Bu yüzde 50'ye varan artış 6 ay için geçerli, 6 aylık süre için yapılmıştı. 6 ay sonrası memurlarda olduğu gibi emeklilerimiz için de bu değerlendirmeler yapılacaktır elbette. Dolayısıyla orada gerekli ayarlamalar mutlaka ele alınacak, yapılacaktır. Bir taraftan da Çalışma Bakanlığımızın emeklilerle ilgili yaptığı, gündelik hayata dokunan birtakım çalışmalar, hazırlıklar var. Onlar da tamamlandığında Çalışma Bakanlığımız bunları toplumla paylaşacaktır." cevabını verdi.

UZMANLAR ‘EMEKLİYE ‘SEYYANEN ZAM’ FORMÜLÜ ŞART’ DİYOR

TGRT Haber TV’nin youtube kanalında Alper Altun’a özel açıklamalarda bulunan SGK Başuzmanı İsa Karakaş, emekliye yapılacak zamda konuşulan formülleri de değerlendirdi ve asıl formülü açıkladı.

‘Emekli maaşları nasıl olacak?’ sorusuna cevap veren İsa Karakaş, “Biz Ankara’dayız kulisleri çok yakından takip ediyoruz. Hükümetin elinde bir çıkmaz var. Bu kök maaştır. Kök maaş ile ilgili ikinci temmuz zammı sendromu mu olacak. Geçen sene verilen enflasyon güncellemesi, maaşı 6 bin liranın altında olanlara ‘sıfır zam’ olarak yansıdı. Yine kök maaş ile ilerlendiği takdirde 10 bin liranın altında maaş alanlar ‘sıfır zam’ ile karşılaşacak. Diyelim ki hükümet kök maaşı, 7 bin lira 8 bin lir olanlara zaten oransal zam verdiğinde ‘sıfır’ zam vermiş oluyor. Bu nasıl artacak? 10 bin lira altında olanların maaşlarını yüzde 50 zam yapsa bile, 8 bin lira olan 12 bin lira olacak. Bunu yaptığı zaman, sosyal sigorta tekniği açısından sistemin infilak etmesi anlamına gelecek. Diğer yandan ekonomi yönetiminin hedefleri tutturmak için sıkı para politikasını uygulamaya devam edeceği de göz önünde bulundurulduğunda yapılacak güncellemelerde hükûmetin cömert davranmayacağı aşikârdır. Dolayısıyla hükûmetin temmuz ayına kadar belirtilen çıkmazlar üzerinde esaslı formüller üretmesi gerekmektedir.” dedi.

Karakaş, “Şu anda konuşulan formüllerden biri 10 bin liranın üzerinde olanlara yüzde 25 oranında zam yapılması, bu durumda maaşlar 12. Bin 500 olacak. Normal kök maaşı 10 bin olanın da maaşını 12 bin 500’e çıkartırsanız, bunun ayarlamasında çok büyük sıkıntılar doğar. İyice işin içinden çıkılmaz hale gelir. Burada aslında seyyanen zam formülü şart. “ dedi.