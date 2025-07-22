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 | Bengü Sarıkuş

Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! Bedava otopark ve HGS

Ziraat Bankası ve Halkbank, milyonlarca emekliyi ilgilendiren yeni kampanyalarını duyurdu. Emeklilere yönelik başlatılan uygulamalar kapsamında, ücretsiz HGS ve ücretsiz otopark hakkı bulunuyor. İşte detaylar...

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Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! Bedava otopark ve HGS
KAYNAK:
NTV
|
GİRİŞ:
22.07.2025
saat ikonu 10:33
|
GÜNCELLEME:
22.07.2025
saat ikonu 10:33

Kamu bankalarından ve emeklilere yönelik kampanya yaptı. Milyonlarca emekliyi ilgilendiren ücretsiz hizmetlere Hızlı Geçiş Sistemi etiketi ve otoparklarından yararlanma da getirildi.

Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! Bedava otopark ve HGS

ÜCRETSİZ HGS NASIL ALINIR?

Maaşını Ziraat Bankası'ndan alan ve SGK'dan ilk defa maaşı alacak emeklilerin Hızlı Geçiş Sistemi etiketi ücretsiz olarak verilecek.

Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! Bedava otopark ve HGS

HALKBANK ÜCRETSİZ OTOPARK KAMPANYASI

Halkbank'tan emekli maaşı alanlar Paraf kart ile tek seferde yapacakları 500 liralık alışverişte İSPARK'ta ücretsiz otopark hakkı elde ediyor. Yol üstü otoparklarda 2 saat, kapalı ve bariyerli otoparklarda 4 saat ücretsiz park yapılabilecek.

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ETİKETLER
#emekli
#ziraat bankası
#halkbank
#ispark
#Hızlı Geçiş Sistemi
#Ücretsiz Otopark
#Ekonomi
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