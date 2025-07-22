Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! Bedava otopark ve HGS

Kamu bankalarından Ziraat Bankası ve Halkbank emeklilere yönelik kampanya yaptı. Milyonlarca emekliyi ilgilendiren ücretsiz hizmetlere Hızlı Geçiş Sistemi etiketi ve İSPARK otoparklarından yararlanma da getirildi.

ÜCRETSİZ HGS NASIL ALINIR?

Maaşını Ziraat Bankası'ndan alan ve SGK'dan ilk defa emekli maaşı alacak emeklilerin Hızlı Geçiş Sistemi etiketi ücretsiz olarak verilecek.

HALKBANK ÜCRETSİZ OTOPARK KAMPANYASI

Halkbank'tan emekli maaşı alanlar Paraf kart ile tek seferde yapacakları 500 liralık alışverişte İSPARK'ta ücretsiz otopark hakkı elde ediyor. Yol üstü otoparklarda 2 saat, kapalı ve bariyerli otoparklarda 4 saat ücretsiz park yapılabilecek.