Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! Emekli promosyonları için rekor ödeme: İşte en yüksek promosyon veren bankalar

Emekli maaşlarına yapılan son zamların ardından, özel ve kamu bankaları promosyon tutarlarını güncelleyerek duyurdu. Bankalar, emekli müşterileri çekmek için cazip teklifler sunarken, bazıları ek ödemelerle birlikte toplamda 27 bin TL'ye kadar promosyon avantajı sağlıyor.
Emekli promosyonlarından faydalanmak isteyen vatandaşların öncelikle maaşlarını tercih ettikleri bir bankaya taşımaları gerekiyor. Bankalar, müşterilerinden 3 yıl boyunca aynı bankadan maaş alma taahhüdü talep ediyor. Taahhüdün verilmesi ve maaş taşıma işleminin tamamlanmasının ardından, promosyon ödemesi kısa süre içinde emeklilerin hesaplarına yatırılıyor.
Bunun yanı sıra, bankalar müşteri portföylerini genişletmek amacıyla promosyonlara ek avantajlar da sunabiliyor. Düşük faizli kredi imkânları, ücretsiz havale ve EFT, özel kampanyalar gibi ek fırsatlar, bankaların sunduğu promosyonları daha cazip hale getiriyor.
İşte en yüksek promosyonları sunan bankalar ve sundukları fırsatlar:
Akbank, SGK emekli maaşı taşıyanlara 15.000 TL’ye varan promosyon ve ek olarak 2.500 TL chip-para ile toplamda 17.500 TL ödeme yapıyor.
İş Bankası, emekli maaşını taşıyanlara 12.000 TL’ye kadar nakit promosyon ödemesi yapıyor.
10.000 TL - 14.999 TL arası maaş alanlar 8.000 TL,
15.000 TL - 19.999 TL arası maaş alanlar 10.000 TL,
20.000 TL ve daha fazla olanlar 12.000 TL.
Maaş aralığına göre 6.250 TL ile 20.000 TL arasında promosyon ödemesi yapıyor. Ekstra avantajlarla bu tutar 23.000 TL'ye kadar çıkabiliyor.
3 yıl boyunca maaşını Halkbank'tan almayı taahhüt eden emekliler, maaş tutarına göre şu promosyonlardan yararlanabiliyor:
8.000 TL: 10.000 TL – 14.999,99 TL maaş aralığı
10.000 TL: 15.000 TL – 19.999,99 TL maaş aralığı
12.000 TL: 20.000 TL ve üzeri maaş alanlar
SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaşını Ziraat Bankası'ndan alanlara 12.000 TL'ye varan promosyon sunuluyor. Emekli aylıklarını Banka aracılığı ile alan müşteriler promosyon ödemesinden faydalanabilmesi için maaş ödemelerini 3 yıl boyunca Ziraat Bankası aracılığı ile alacaklarına dair başvuruda bulunmaları yeterlidir.
Maaş tutarı;
10.000.TL ye (10.000.TL hariç) kadar olanlara 5.000.TL,
10.000.TL - 15.000.TL (15.000.TL hariç) arasında olanlara 8.000.TL,
15.000.TL - 20.000.TL (20.000.TL hariç) arasında olanlara 10.000.TL,
20.000.TL ve daha fazla olanlara 12.000.TL promosyon ödemesi yapılacak.
Maaşını VakıfBank’a taşıyan emeklilere
10.000-TL'ye (10.000-TL hariç) kadar olanlara 5.000-TL,
10.000-TL - 15.000-TL (15.000-TL hariç) arasında olanlara 8.000-TL,
15.000-TL - 20.000-TL (20.000-TL hariç) arasında olanlara 10.000-TL,
20.000-TL ve daha fazla olanlara 12.000-TL promosyon ödemesi yapılabilecektir.
Garanti BBVA, maaşına göre emeklilere şu promosyon ödemelerini yapıyor:
20.000 TL ve üzeri maaş alanlara: 15.000 TL.
36 aylık taahhütle 21.000 TL'ye kadar promosyon fırsatı sunuyor.
Maaş tutarına göre 6.250 TL ile 15.000 TL arasında promosyon veriyor.
Maaş aralığına göre 5.000 TL ile 12.000 TL arasında promosyon ödemesi yapılabiliyor.
Maaş tutarına göre 5.000 TL ile 12.000 TL arasında ödeme yapılıyor, ek ürünlerle bu tutar artabiliyor.
Emeklilere 15.000 TL’ye varan nakit promosyon sunan QNB Finansbank, ayrıca CardFinans kredi kartı kullanıcılarına yıllık 1.200 TL indirim sağlıyor.
Emekli promosyonu almak isteyenler, başvurularını şu kanallar aracılığıyla gerçekleştirebilir:
Bankaların mobil uygulamaları
İnternet şubeleri
Müşteri hizmetleri
Şubeler
Başvuru sürecinde, emekli maaşının ilgili bankaya taşınması ve promosyon sözleşmesinin onaylanması gerekiyor.