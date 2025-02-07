Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! Emekli promosyonları için rekor ödeme: İşte en yüksek promosyon veren bankalar

Emekli maaşlarına yapılan son zamların ardından, özel ve kamu bankaları promosyon tutarlarını güncelleyerek duyurdu. Bankalar, emekli müşterileri çekmek için cazip teklifler sunarken, bazıları ek ödemelerle birlikte toplamda 27 bin TL'ye kadar promosyon avantajı sağlıyor.





EMEKLİ PROMOSYONU NASIL ALINIR?

Emekli promosyonlarından faydalanmak isteyen vatandaşların öncelikle maaşlarını tercih ettikleri bir bankaya taşımaları gerekiyor. Bankalar, müşterilerinden 3 yıl boyunca aynı bankadan maaş alma taahhüdü talep ediyor. Taahhüdün verilmesi ve maaş taşıma işleminin tamamlanmasının ardından, promosyon ödemesi kısa süre içinde emeklilerin hesaplarına yatırılıyor.



Bunun yanı sıra, bankalar müşteri portföylerini genişletmek amacıyla promosyonlara ek avantajlar da sunabiliyor. Düşük faizli kredi imkânları, ücretsiz havale ve EFT, özel kampanyalar gibi ek fırsatlar, bankaların sunduğu promosyonları daha cazip hale getiriyor.





İşte en yüksek promosyonları sunan bankalar ve sundukları fırsatlar:

AKBANK​

Akbank​, SGK emekli maaşı taşıyanlara 15.000 TL’ye varan promosyon ve ek olarak 2.500 TL chip-para ile toplamda 17.500 TL ödeme yapıyor.

İŞ BANKASI

İş Bankası, emekli maaşını taşıyanlara 12.000 TL’ye kadar nakit promosyon ödemesi yapıyor.

10.000 TL - 14.999 TL arası maaş alanlar 8.000 TL,

15.000 TL - 19.999 TL arası maaş alanlar 10.000 TL,

20.000 TL ve daha fazla olanlar 12.000 TL.



YAPI KREDİ

Maaş aralığına göre 6.250 TL ile 20.000 TL arasında promosyon ödemesi yapıyor. Ekstra avantajlarla bu tutar 23.000 TL'ye kadar çıkabiliyor.

HALKBANK​

3 yıl boyunca maaşını Halkbank'tan almayı taahhüt eden emekliler, maaş tutarına göre şu promosyonlardan yararlanabiliyor:

8.000 TL: 10.000 TL – 14.999,99 TL maaş aralığı

10.000 TL: 15.000 TL – 19.999,99 TL maaş aralığı

12.000 TL: 20.000 TL ve üzeri maaş alanlar

ZİRAAT BANKASI

SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaşını Ziraat Bankası'ndan alanlara 12.000 TL'ye varan promosyon sunuluyor. Emekli aylıklarını Banka aracılığı ile alan müşteriler promosyon ödemesinden faydalanabilmesi için maaş ödemelerini 3 yıl boyunca Ziraat Bankası aracılığı ile alacaklarına dair başvuruda bulunmaları yeterlidir.

Maaş tutarı;

10.000.TL ye (10.000.TL hariç) kadar olanlara 5.000.TL,

10.000.TL - 15.000.TL (15.000.TL hariç) arasında olanlara 8.000.TL,

15.000.TL - 20.000.TL (20.000.TL hariç) arasında olanlara 10.000.TL,

20.000.TL ve daha fazla olanlara 12.000.TL promosyon ödemesi yapılacak.



VAKIFBANK

Maaşını VakıfBank’a taşıyan emeklilere

10.000-TL'ye (10.000-TL hariç) kadar olanlara 5.000-TL,

10.000-TL - 15.000-TL (15.000-TL hariç) arasında olanlara 8.000-TL,

15.000-TL - 20.000-TL (20.000-TL hariç) arasında olanlara 10.000-TL,

20.000-TL ve daha fazla olanlara 12.000-TL promosyon ödemesi yapılabilecektir.

GARANTİ BBVA

Garanti BBVA, maaşına göre emeklilere şu promosyon ödemelerini yapıyor:

20.000 TL ve üzeri maaş alanlara: 15.000 TL.

TEB

36 aylık taahhütle 21.000 TL'ye kadar promosyon fırsatı sunuyor.

ING

Maaş tutarına göre 6.250 TL ile 15.000 TL arasında promosyon veriyor.



ŞEKERBANK

Maaş aralığına göre 5.000 TL ile 12.000 TL arasında promosyon ödemesi yapılabiliyor.

DENİZBANK

Maaş tutarına göre 5.000 TL ile 12.000 TL arasında ödeme yapılıyor, ek ürünlerle bu tutar artabiliyor.

QNB FİNANSBANK

Emeklilere 15.000 TL’ye varan nakit promosyon sunan QNB Finansbank, ayrıca CardFinans kredi kartı kullanıcılarına yıllık 1.200 TL indirim sağlıyor.

EMEKLİ PROMOSYON BAŞVURUSU NASIL YAPILIYOR?

Emekli promosyonu almak isteyenler, başvurularını şu kanallar aracılığıyla gerçekleştirebilir:

Bankaların mobil uygulamaları

İnternet şubeleri

Müşteri hizmetleri

Şubeler

Başvuru sürecinde, emekli maaşının ilgili bankaya taşınması ve promosyon sözleşmesinin onaylanması gerekiyor.