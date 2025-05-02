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Ekonomi
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 | İrem Çınar

Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! Emekli promosyonlarında rekabet kızıştı: İşte en yüksek promosyon veren bankalar

Emekli maaşını bankalara taşıyanlar için 2025 Mayıs promosyon kampanyaları güncellendi. Kamu ve özel bankalar, SGK emekli maaşı karşılığında 12 bin TL ile 27 bin TL arasında promosyon ödemesi sunuyor. Hangi banka en yüksek promosyonu veriyor? VakıfBank, TEB, Garanti BBVA, Yapı Kredi, İş Bankası, DenizBank, ING, Şekerbank ve Ziraat Bankası’nın sunduğu promosyon tutarları tek tek incelendi. İşte en yüksek promosyon veren bankalar...

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KAYNAK:
Dünya gazetesi
|
GİRİŞ:
02.05.2025
saat ikonu 17:03
|
GÜNCELLEME:
02.05.2025
saat ikonu 17:09

Mayıs ayıyla birlikte emekli promosyonlarında hareketli bir dönem başladı. Hem kamu hem de özel bankalar, SGK kapsamındaki emeklilere (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı) yönelik cazip promosyon kampanyalarıyla dikkat çekiyor. Özellikle maaşını farklı bir bankaya taşımak isteyen emekliler için sunulan teklifler oldukça yüksek rakamlara ulaşıyor.

Yeni emekli olanlar, EYT düzenlemesiyle emekliliğe hak kazananlar ve halihazırda maaş aldığı bankayı değiştirmek isteyenler için hazırlanan promosyon tutarları 12.000 TL’den başlayıp 27.000 TL’ye kadar çıkabiliyor. Bu promosyonlar, emekli maaşının tutarına göre farklılık gösterirken, bazı bankalar ek kampanyalarla rakamları daha da yukarı taşıyabiliyor.

Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! Emekli promosyonlarında rekabet kızıştı: İşte en yüksek promosyon veren bankalar

EN YÜKSEK PROMOSYON VEREN BANKALAR

Promosyon alabilmek için emeklilerin tercih ettikleri banka ile 3 yıllık bir taahhüt sözleşmesi imzalaması gerekiyor. Bu süre dolmadan banka değişikliği yapılmak istenirse, alınan promosyonun kalan kısmının geri ödenmesi şartı bulunuyor.

İşte Mayıs 2025 itibariyle en yüksek promosyon tekliflerini sunan bankalar ve sundukları avantajlar:

AKBANK EMEKLİ PROMOSYON 2025

"SGK emekli maaşını taşıyana 17.500 TL’ye varan ödül fırsatı. 15.000 TL nakit promosyon ve 2.500 TL chip-para veriliyor."

ALBARAKA TÜRK EMEKLİ PROMOSYON 2025

"Banka emeklilere 20.000 TL’ye varan promosyon ve çeşitli avantajlar sunmaktadır."

Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! Emekli promosyonlarında rekabet kızıştı: İşte en yüksek promosyon veren bankalar

DENİZBANK EMEKLİ PROMOSYON 2025

"Emekli maaşını DenizBank’a taşıyanlara, 20.000 TL’ye kadar nakit promosyon ödemesi yapılmaktadır."

GARANTİ BBVA EMEKLİ PROMOSYON 2025

"Siz de emekli maaşınızı Garanti BBVA’dan alarak, 15.000 TL’ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabilirsiniz."

ING EMEKLİ PROMOSYON 2025

"Emekli maaşını ING’ye taşıyanlar, ek kampanyalarla birlikte 25.000 TL’ye varan nakit promosyon kazanabiliyor."

İŞ BANKASI EMEKLİ PROMOSYON 2025

"SGK Emeklisi Maaş Müşterilerimize Özel 14.000 TL’ye Varan Promosyon verilmektedir."

Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! Emekli promosyonlarında rekabet kızıştı: İşte en yüksek promosyon veren bankalar

QNB FİNANSBANK EMEKLİ PROMOSYON 2025

"15.000 TL ‘ye varan nakit promosyon ve QNB Emekli kredi kartından yıllık 1.200 TL indirim olmak üzere toplamda 16.200 TL’ye varan ödül sunuluyor."

TEB EMEKLİ PROMOSYON 2025

Bankadan yapılan açıklamada "Emekli maaşını TEB’e taşıyarak 36 ay boyunca Bankamızdan almayı taahhüt eden müşterilerimiz toplamda 21.000 TL’ye varan promosyon (12.000 TL’ye varan ana promosyona ilave olarak 9.000 ek promosyon) kazanıyor" denildi.

YAPI KREDİ EMEKLİ PROMOSYON 2025

"1 Mart – 31 Mart 2025 tarihleri arasında SGK emekli aylığını üç yıl boyunca Yapı Kredi’den alma taahhüdü veren müşterilerimiz 20.000 TL’ye varan nakit promosyon alabileceklerdir."

Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! Emekli promosyonlarında rekabet kızıştı: İşte en yüksek promosyon veren bankalar

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYON 2025

Ziraat Bankası da SGK emeklilerine 12.000 TL’ye kadar nakit promosyon sunuyor. Bu kampanya, maaşını Ziraat’e taşıyan veya mevcut müşterilere yönelik olarak uygulanıyor.

HALKBANK EMEKLİ PROMOSYON 2025

"Maaşını 3 yıl boyunca Bankamız aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri 12.000 TL’ye varan promosyon alabilmektedir."

VAKIFBANK EMEKLİ PROMOSYON 2025

VakıfBank, maaşını taşıyan emeklilere 12.000 TL’ye kadar nakit promosyon sunarken, Troy Emekli Kredi Kartı ile yapılacak harcamalar karşılığında 15.000 TL’ye varan ek nakit ödeme fırsatı sunuyor. Toplam promosyon miktarı 27.000 TL'ye kadar çıkabiliyor.

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#emekli maaşları
#emekli promosyonu
#Emekli Promosyonları
#Ekonomi
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