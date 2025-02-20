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 | İrem Çınar

Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! Emekli promosyonu 40 bin TL olur mu? Emin Yılmaz açıkladı

Mart ayında emeklileri büyük fırsatlar bekliyor. Bankalar, maaşlarını kendilerine taşıyan emeklilere sundukları promosyonları artırmaya hazırlanıyor. Kamu bankalarının promosyon tutarlarını yükseltmesi halinde, özel bankaların da 20 bin TL’yi aşan tekliflerini daha da yukarı çekmesi bekleniyor. TGRT Haber ekranlarında yayınlanan Bilmedikleriniz programına katılan Mali Müşavir Emin Yılmaz, bu konuda önemli değerlendirmelerde bulunurken, merakla beklenen sorulara da cevap verdi.

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Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! Emekli promosyonu 40 bin TL olur mu? Emin Yılmaz açıkladı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
20.02.2025
saat ikonu 12:27
|
GÜNCELLEME:
20.02.2025
saat ikonu 12:36

Yüksek enflasyon karşısında geçim sıkıntısı yaşayan emekliler, banka promosyonlarıyla ek gelir elde ediyor. Bankasını henüz değiştirmeyen emekliler, hangi bankanın ne kadar promosyon verdiğini merak ederken, uzmanlar 2025 yılında emekli promosyonlarının daha da yükseleceğini öngörüyor.

EMEKLİ PROMOSYONLARINDA ARTIŞ BEKLENTİSİ

Geçtiğimiz yıl yüzde 100 oranında artan banka promosyonları, yeni yıl zamları sonrası tekrar gündeme geldi. Bazı bankaların 21 bin TL’ye kadar promosyon verdiği, Mart 2025’te bu rakamın 25 bin TL seviyesine ulaşabileceği tahmin ediliyor. TGRT Haber ekranlarında yayınlanan Bilmedikleriniz programına katılan Mali Müşavir Emin Yılmaz, bankaların promosyon politikalarıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulunarak şu öngörüde bulundu:

"2023’te en düşük emekli maaşı alanlara 8 bin TL promosyon veriliyordu. 2025’te ise enflasyon ve maaş artışlarına bağlı olarak bu rakamın en az yüzde 50 oranında artırılacağını düşünüyorum. Böylece dul ve yetim aylığı alanlara 7 bin 500 TL, en düşük emekli maaşı alanlara 12 bin TL, maaş düzeyine göre ise 18 bin TL’ye kadar promosyon ödenmesi mümkün olacak."

Bankaların belirlediği bu taban rakamların üzerine çıkıp çıkmayacağı ise serbest piyasa koşullarına bağlı. Kamu ve özel sektör dahil toplamda 19 banka emekli promosyonları konusunda rekabet halinde.

2008 SONRASI EMEKLİ OLANLAR ÇALIŞABİLİR Mİ?

2008 sonrası sigortalı olan bireylerin emeklilik şartları şu şekilde:

SSK’lılar için 7.200 gün (20 yıl) prim ödeme şartı
Bağ-Kur ve Emekli Sandığı mensupları için 9.000 gün (25 yıl) prim şartı

Emekli olan kişiler, belirlenen kurallara uyarak çalışmaya devam edebiliyor. Ancak maaş konusunda bir seçim yapmak zorunda kalıyorlar. İşe giren emekliler, emekli maaşlarını kestirmek zorunda kalırken, tarımsal faaliyette bulunan ya da kendi işini yapan kişiler hem maaşlarını hem de iş gelirlerini alabiliyor.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?

Ramazan ve Kurban Bayramı’nda emeklilere verilen bayram ikramiyesi için 2025 yılında artış bekleniyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ikramiye zammının Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısında gündeme gelmeyeceğini belirtse de, mali uzmanlar belirli bir iyileştirme olacağını düşünüyor.
Mali Müşavir Emin Yılmaz’ın tahminlerine göre bayram ikramiyesi 3.500 TL ile 4.000 TL seviyesine çıkarılabilir. Yaklaşık 16 milyon emekli, promosyonlar ve bayram ikramiyelerinde yapılacak zamları yakından takip ediyor.

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Sıkça Sorulan Sorular

Emekli promosyonu 2024'de kimler alabilir?
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile yapılan anlaşma çerçevesinde, 28 Mart 2024 – 31 Mart 2025 tarihleri arasında ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya mevcut emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) için geçerlidir.
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