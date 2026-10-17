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Milyonlarca esnafı ilgilendiriyor! TESK Başkanı Yiğiner’den 7 bin 200 gün mesajı

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
17.10.2026
saat ikonu 12:58
|
GÜNCELLEME:
17.10.2026
saat ikonu 12:58
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Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Mehmet Yiğiner, esnafın prim gün sayısının 7 bin 200'e düşürülmesi talebinde bulunarak, bu konuda bütçe dengelerini sarsmayacak bir formülle meselenin çözüleceğine inandıklarını belirtti.

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TESK Genel Başkanlığı

TESK Genel Başkanlığı görevine kısa süre önce seçilen Yiğiner, AA muhabirine, esnafın prim günü beklentisinden finansmana erişime, perakende düzenlemesinden ulaşım sektöründeki mülkiyet sorununa kadar yeni dönem hedeflerini anlattı.
 

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Sosyal güvenlik sistemindeki prim konusu

Sosyal güvenlik sistemindeki prim konusuna ilişkin bilgi veren Yiğiner, bir tarafta 9 bin gün, diğer tarafta 7 bin 200 gün prim şartının bulunmasının çelişki oluşturduğunu söyledi.
 

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bağkur

Yiğiner, Bağ-Kur ile SSK prim günlerinin eşitlenmesine yönelik beklentinin sürdüğünü aktararak, "Burada adaletin sağlanması lazım. Bunu bir şekilde çözeceğiz. Ancak bunu yaparken geçmişteki hatalara düşmemeli, popülist politikalardan uzak durmalıyız. 

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Esnafa yönelik 7 bin 200 gün düzenlemesi

Esnafa yönelik 7 bin 200 gün düzenlemesini hayata geçirirken devleti sıkıntıya sokmayacak, bütçe dengelerini sarsmayacak, kademeli ve orta yolu bulan bir formülle meselenin çözüleceğine inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
 

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esnaf üzerindeki etkileri

Ekonomiye ilişkin gelişmelerin esnaf üzerindeki etkilerine işaret eden Yiğiner, finansmana erişim konusunun öncelikli gündem maddeleri arasında yer aldığını kaydetti.
 

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esnafa yönelik destekleri

Yiğiner, hükümetin esnafa yönelik desteklerini kıymetli bulduklarını belirterek, "Düşük faizli krediye ulaşımda ve finansmanda sıkıntılar yaşanıyor. Cumhurbaşkanımız her zaman esnafımıza destek veriyor, kendilerine teşekkür ediyoruz. Ancak mevcut ekonomik şartlarda bu desteklerin ve plasman limitlerinin biraz daha artırılmasını talep edeceğiz." ifadelerini kullandı.
 

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"Ulaşım sektöründe mülkiyet sorununu çözeceğiz"

"ULAŞIM SEKTÖRÜNDE MÜLKİYET SORUNUNU ÇÖZECEĞİZ"

Yeni dönemde sektörel bazdaki kronik sorunların üzerine kararlılıkla gideceklerini dile getiren Yiğiner, şöyle devam etti:
"Ulaşım sektörümüzde bedelini ödeyip aracını aldığı halde yıllardır üzerine tescil ettiremeyen, mülkiyet sorunu yaşayan yüz binlerce şoför esnafımız var. Bu mülkiyet sorununu mutlaka çözeceğiz. Bunun yanı sıra piyasadaki haksız rekabeti önleyecek perakende yasası ile ilgili düzenlemelerin ivedilikle yapılması gerekiyor. 

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basit usulden gerçek usule geçiş süreçleri

BASİT USULDEN GERÇEK USULE GEÇİŞ SÜRECİ

Esnafımızın vergi yükünün hafifletilmesi ve basit usulden gerçek usule geçiş süreçlerinde yaşanan aksaklıkların giderilmesi için de temaslarımızı sürdüreceğiz. Bunun yanı sıra taksici esnafımızın alın terine ve ekmeğine göz diken korsan yolcu taşımacılığıyla olan mücadelemizi de aynı kararlılıkla sürdüreceğiz"
 

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tesk

Yiğiner, TESK bünyesinde yeni bir ekiple kapsamlı bir kurumsal ve fiziksel yeniden yapılanma sürecine girdiklerini söyledi.
 

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2,5 milyon esnaf

Türkiye'de vergi kaydı olan yaklaşık 2,5 milyon esnaf ve sanatkarın bulunduğuna dikkati çeken Yiğiner, şu ifadeleri kullandı:
 

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7,5 milyon, aileleriyle 15 milyonluk devasa bir kitle

"Yanlarındaki çalışanlarla birlikte 7,5 milyon, aileleriyle 15 milyonluk devasa bir kitleyi temsil ediyoruz. Ahilik kültüründen gelen esnaf ve sanatkarımız, devletinin ve milletinin daima yanında duran, bu ülkenin omurgasıdır. Bugün Türkiye'nin en büyük holdinglerinin, sanayicilerinin temeline baktığınızda birçoğunun bakkaldan, sanayi dükkanından, yani esnaflıktan yetiştiğini görürsünüz. Esnaf teşkilatı ticaretin okuludur. Bu temeli ne kadar sağlam tutarsak ve üretimi ne kadar desteklersek, cari açığı da o denli kalıcı şekilde kapatırız."
 

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esnafın haklarını savunma noktasında en üst düzeyde köprü

Yiğiner, TESK yönetiminin kanun koyucu olmadığını ancak esnafın haklarını savunma noktasında en üst düzeyde köprü vazifesi göreceğini belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:
"Biz sahadan geldik, esnafın derdini bizzat biliyoruz. Laftan ziyade gözle görülür, somut işler yapmak zorundayız. 

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esnaf ve sanatkar

Devletimizin ve hükümetimizin imkanlarından esnaf ve sanatkarımızın istifade etmesi için 24 saat kesintisiz mücadele edeceğiz. Esnafımızın iyi gününde de kötü gününde de yanında olacağız."

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