Milyonlarca esnafı ilgilendiriyor! TESK Başkanı Yiğiner’den 7 bin 200 gün mesajı

"Yanlarındaki çalışanlarla birlikte 7,5 milyon, aileleriyle 15 milyonluk devasa bir kitleyi temsil ediyoruz. Ahilik kültüründen gelen esnaf ve sanatkarımız, devletinin ve milletinin daima yanında duran, bu ülkenin omurgasıdır. Bugün Türkiye'nin en büyük holdinglerinin, sanayicilerinin temeline baktığınızda birçoğunun bakkaldan, sanayi dükkanından, yani esnaflıktan yetiştiğini görürsünüz. Esnaf teşkilatı ticaretin okuludur. Bu temeli ne kadar sağlam tutarsak ve üretimi ne kadar desteklersek, cari açığı da o denli kalıcı şekilde kapatırız."

