Milyonlarca ev sahibini yakından ilgilendiriyor! 1 Ocak'tan itibaren zorunlu olacak

19 Aralık 2024 10:51 - Güncelleme : 19 Aralık 2024 10:58

1 Ocak 2025'te yürürlüğe girecek düzenlemeyle, binalarda yenilenebilir enerji kullanım oranı yüzde 10’a yükseltiliyor. Bu değişiklik, milyonlarca ev sahibini yakından ilgilendiriyor.

Türkiye​, çevresel sürdürülebilirlik ve enerji verimliliği hedeflerine yönelik önemli bir adım atıyor. 1 Ocak 2025 itibariyle yürülüğe girecek yeni düzenleme, binalarda yenilenebilir enerji kullanım oranını yüzde 5’ten yüzde 10’a çıkaracak. Bu adım, enerji tasarrufu sağlarken sera gazı salınımını azaltarak çevreye büyük katkı sunmayı amaçlıyor.

ZORUNLU YENİLİKLER GELİYOR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan düzenleme, toplam inşaat alanı 2 bin metrekareyi aşan binaların "Neredeyse Sıfır Enerjili Bina (NSEB)" standartlarında inşa edilmesini zorunlu hale getiriyor. NSEB standartları, binaların enerji ihtiyacının en az yüzde 10'unun yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanmasını öngörüyor. Bu kapsamda, güneş enerjisi panelleri ve ısı pompaları gibi çevre dostu teknolojiler teşvik edilirken, enerji kimlik belgesinde en az "B sınıfı" performans şartı korunuyor.

BÜYÜK TASARRUFLAR SAĞLANDI

2023 yılı itibariyle NSEB standartlarına uygun olarak inşa edilen 2 bin 200 bina, yıllık 281 gigawatt saat enerji tasarrufu sağladı. Bu tasarruf sayesinde 66 bin ton eşdeğer karbondioksit emisyonunun önüne geçildi. Bu çevre dostu uygulamalar, hem enerji maliyetlerini azaltmada hem de iklim kriziyle mücadelede kritik bir rol oynadı.

HEDEFLER BÜYÜYOR

Bakanlık, 2025 yılı itibariyle her yıl 30 bin binanın NSEB standartlarına uygun şekilde inşa edilmesini hedefliyor. Bu hedef gerçekleştirildiğinde, yıllık 1850 gigawatt saat enerji tasarrufu ve 450 bin ton eşdeğer karbondioksit emisyon azaltımı sağlanacak. Uzun vadede ise 2035 yılına kadar toplam 102 bin gigawatt saat enerji tasarrufuna ulaşılması planlanıyor. Yeni düzenleme, enerji verimliliğini artırırken Türkiye’nin çevre dostu şehirler inşa etme vizyonunu da güçlendirmeyi hedefliyor. Yenilenebilir enerji kullanım oranındaki bu artış, çevre bilincine sahip bir geleceğe yönelik önemli bir adım olarak öne çıkıyor.