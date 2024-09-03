Milyonlarca kiracı ve ev sahibini ilgilendiriyor! Ağustos enflasyonu bugün açıklanacak

03 Eylül 2024 03:48 - Güncelleme : 03 Eylül 2024 03:57

Öncü gösterge İstanbul'un enflasyonu belli oldu! En fazla artış konutta

Öncü gösterge İstanbul'un enflasyonu belli oldu! En fazla artış konutta

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ağustos ayı enflasyon verileri, yeni TÜFE rakamlarını merak eden ev sahibi ve kiracılar tarafından bekleniyor. Ağustos ayı enflasyon verileriyle birlikte, eylül ayı kira zammının yüzde kaç olacağı belli olacak. TÜİK tarafından, yılın sekizinci enflasyon verilerini oluşturacak olan ağustos ayı enflasyon rakamları bugün saat 10.00'da açıklanacak.

EKONOMİSTLERİN BEKLENTİSİ NE?

Ekonomistler, ağustos ayı enflasyon verilerine ilişkin beklentisini açıkladı. Yapılan ankete göre, ağustos ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,64 oldu. Enflasyon beklentileri en düşük yüzde 2,21, en yüksek yüzde 3,10 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin ağustos ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre, bir önceki ay yüzde 61,78 olan yıllık enflasyonun yüzde 52,20'ye ineceği öngörülüyor.

Öte yandan, ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi ağustosta yüzde 42,84 oldu.

TEMMUZ AYI ENFLASYONU NE OLMUŞTU?

TÜİK verilerine göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 3,23 artış kaydetti. Enflasyon yıllık bazda ise yüzde 61,78'e geriledi.

Kira zam tavanını belirleyen 12 aylık ortalama enflasyon göstergesi yüzde 65,93 olarak açıklandı.

Haziran ayında enflasyon aylık bazda yüzde 1,64, yıllık enflasyon yüzde 71,6 olarak açıklanmıştı.