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 | İrem Çınar

Milyonlarca kişi emekli olabilir! Staj süreleri için kritik düzenleme: TBMM'ye teklif sunuldu

Milyonlarca vatandaşın yıllardır beklediği staj ve çıraklık sürelerinin emeklilikte sayılmasıyla ilgili kritik düzenleme, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunuldu. Yapılan bu teklif ile emeklilikte prim gününe dahil edilmeyen bu sürelerin artık sigorta başlangıcı olarak kabul edilmesi hedefleniyor.

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KAYNAK:
NTV
|
GİRİŞ:
06.05.2025
saat ikonu 15:37
|
GÜNCELLEME:
06.05.2025
saat ikonu 16:06

Türkiye’de milyonlarca kişinin emeklilik sürecini doğrudan etkileyen staj ve çıraklık sürelerine ilişkin önemli bir gelişme yaşandı. Mevcut uygulamada, lise döneminde yapılan staj sırasında Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) sadece kısa vadeli sigorta primleri yatırıldığı için bu süreler emeklilik hesabında başlangıç tarihi olarak sayılmıyor.

Milyonlarca kişi emekli olabilir! Staj süreleri için kritik düzenleme: TBMM'ye teklif sunuldu

STAJ SÜRELERİNE İLİŞKİN ÖNEMLİ TEKLİF MECLİS'TE

Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, TBMM’ye bir kanun teklifi sundu. Teklifte, staj yapan kişilerin çalışma hayatına ilk adımı attıkları bu sürenin, emeklilik açısından da başlangıç sayılması gerektiği ifade edildi.

Milyonlarca kişi emekli olabilir! Staj süreleri için kritik düzenleme: TBMM'ye teklif sunuldu

TEKLİF KABUL EDİLİRSE MİLYONLARCA KİŞİ EMEKLİ OLABİLECEK

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nde yer alan bilgilere göre "Mesleki Eğitim Kanununda belirtilen aday çırak, çıraklar, işletmelerde meslekî eğitim gören öğrenciler ile meslekî ve teknik ortaöğretim ile yükseköğrenimleri sırasında staja tabi tutulan öğrenciler, mesleki ve teknik ortaöğretim sırasında tamamlayıcı eğitim ya da alan eğitimi gören öğrenciler, kamu kurum ve kuruluşlun tarafından desteklenen projelerde görevli bursiyerler ile Yükseköğretim Kanununun 46'ncı maddesine tabi olarak kısmi zamanlı çalıştırılan öğrencilerin çıraklık ve staj süreleri" ve "Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla 41'inci maddenin birinci fıkrasının (k) bendinde sayılanlar için, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki çıraklık, staj ve eğitim süreleri, 3 ay içinde talepte bulunmaları ve borçların ödenmesi halinde, sigortalının başlangıç tarihinden önceki süreler için borçlandırılma halinde sigortalılığın başlangıç tarihi, borçlandırılan gün sayısı kadar geriye götürülür. Sigortalının başlangıç tarihinden sonraki süreler için borçlanma halinde sigortalılık süresine eklenir" açıklamasının konulması talep edildi.

Eğer teklif yasalaşırsa, staj dönemleri de sigortalılık başlangıcı olarak kabul edilecek ve milyonlarca kişi emekli olabilecek.

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Sıkça Sorulan Sorular

Stajyer ve çırak arasındaki fark nedir?
Stajyer, bir iş yerinde yapılan işleri öğrenmek ve uygulamayı izleyerek bilgisini geliştirmek için işveren yanında çalışan kişidir. Bunlar işçi sayılmadıkları gibi çırak da sayılmazlar. Çırak ile stajyer arasındaki temel fark, çırak temelden öğrenmeye başlarken, stajyer var olan bilgisini pratik açıdan geliştirir.
ETİKETLER
#tbmm
#tbmm
#Staj Ve Çıraklık Sigortası
#Ekonomi
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