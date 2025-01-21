Milyonlarca kişiye erken emeklilik fırsatı! Bu hesabı yapan kolayca emekli olabilecek: İşte yapılması gerekenler

21 Ocak 2025 09:36 - Güncelleme : 21 Ocak 2025 09:55

Emekli olma hayali kuranlar için borçlanma yöntemi, erken emeklilik fırsatı sunuyor. Ancak bu avantajdan yararlanabilmek için belirli şartların sağlanması gerekiyor. Çalışılmayan dönemler için geriye dönük prim ödemesi genel olarak mümkün olmasa da bazı özel durumlar bu kuralın dışına çıkıyor. İşte erken emeklilik için gereken koşullar ve ayrıntılar…

Emeklilik, pek çok çalışanın uzun yıllar hayalini kurduğu bir dönüm noktası. Ancak bu hayali gerçeğe dönüştürmek, belirli şartların yerine getirilmesini gerektiriyor. Özellikle, 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar için, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi sayesinde yaş şartı aranmaksızın emekli olma fırsatı doğdu. Bu kapsamda belirli bir prim gün sayısını doldurmak ve erkeklerde 25, kadınlarda 20 yıllık sigortalılık süresini tamamlamak yeterli oluyor.

Ancak, 1999 sonrası sigortalı olanlar için hem yaş hem de prim gün şartları devreye giriyor. Bu noktada, emekli olma sürecini hızlandırmak isteyenler için prim borçlanması önemli bir çözüm olarak öne çıkıyor.

PRİM GÜN SAYISINI TAMAMLAMAK İÇIN BORÇLANMA YÖNTEMİ

Yeni Asır’dan Faruk Erdem’in haberine göre, emeklilik için prim gün sayısını doldurmanın farklı yolları bulunuyor. Çalışanlar, sigorta statüsüne göre prim ödeyerek eksik günlerini tamamlayabiliyor.

4A (SSK): Bir iş yerinde çalışarak prim ödemesi yapılabilir. 4B (Bağ-Kur): İş yeri sahibi ya da şirket ortağı olarak prim yatırılabilir. 4C (Emekli Sandığı): Memurlar için primler kamu eliyle ödenir.

Bunların yanı sıra, isteğe bağlı prim ödemeleri de eksik günlerin tamamlanmasında bir diğer seçenek olarak sunuluyor. Ancak, yasalar çalışılmayan dönemler için toplu geriye dönük ödeme imkanı tanımıyor. Bunun yerine, "borçlanma" adı verilen yöntemle belirli şartlarda prim satın alınabiliyor.

KİMLER PRİM BORÇLANMASI YAPABİLİR?

5510 sayılı Kanunun 41. maddesi, prim borçlanması yapılabilecek durumları açıkça belirlemiştir. İşte bu kapsamda değerlendirilen bazı özel durumlar:

Kadınlar, sigortalı olduktan sonra dünyaya gelen üç çocuğa kadar her doğum için borçlanma yaparak toplam 2.160 prim gününü satın alabilirler.

Erkekler, askerlik süresini borçlanarak işe giriş tarihlerini geri çekebilir ve erken emekli olma şansı yakalayabilir.

Memurlar, ücretsiz izin sürelerini borçlanabilirler.

Sigortasız olarak doktora eğitimi ya da tıpta uzmanlık süreci geçirenler, bu süreleri borçlanarak emeklilik hesaplamasına dahil edebilir.

Avukatlık stajı yapanlar, sigortalı olmaksızın geçirilen staj süresini borçlanabilir.

Suçsuz bulunan kişiler, tutukluluk veya gözaltı sürelerini borçlanma yoluyla değerlendirebilir.

Grev ve lokavtta geçen süreler borçlanılabilir.

Part-time çalışanlar, ücretli öğretmenler gibi ay içinde 30 günden az çalışmış olanlar, eksik günlerini borçlanarak tamamlayabilir.

KADIN VE ERKEKLERE ÖZEL AVANTAJLAR

Kadınlar, sigorta girişlerinden sonra doğum yapmışlarsa, her çocuk için 720 gün borçlanma yapabiliyor. Üç çocuk için bu süre 2.160 güne kadar çıkıyor ve kadınlara 6 yıllık bir prim avantajı sağlıyor. Bu yöntemle, yıl ve yaş şartlarını tamamlayan kadınlar daha erken emekli olabiliyor.

Erkeklerde ise askerlik borçlanması, emeklilik sürecine önemli bir avantaj katıyor. Sigortadan önce yapılan askerlikler, işe giriş tarihini geri çekerek erken emekliliğin önünü açıyor. Ayrıca, sigortadan sonraki askerlik süreleri de prim kazanımı için borçlanılabiliyor.