Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
31°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | İrem Çınar

Milyonlarca kişiyi İlgilendiriyor: Kıdem tazminatı tavanı ve bedelli askerlik ücretine yeni düzenleme

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in imzasıyla yürürlüğe giren yeni genelgeyle memur maaş katsayıları, kıdem tazminatı tavanı ve bedelli askerlik ücreti güncellendi. Yapılan düzenlemeler, milyonlarca memur, emekli ve çalışanı doğrudan etkileyecek. İşte detaylar…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Irem Çınar
|
GİRİŞ:
08.07.2025
saat ikonu 13:54
|
GÜNCELLEME:
08.07.2025
saat ikonu 14:40

tarafından yayımlanan genelgeye göre, kamu ve çalışanlarını ilgilendiren üst sınırı 53.919,68 TL’ye yükseldi. Bu rakam, işten ayrılan bir çalışana ödenebilecek en yüksek kıdem tazminatını ifade ediyor.

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞLARINA YÜZDE 15,57 ZAM

2024 yılının ikinci yarısında geçerli olacak memur ve memur emeklisi yüzde 15,57 olarak belirlendi. Bu oran doğrultusunda kamu görevlileri ile emekli memurların gelirleri temmuz ayı itibarıyla artış gösterecek.

Milyonlarca kişiyi İlgilendiriyor: Kıdem tazminatı tavanı ve bedelli askerlik ücretine yeni düzenleme

MAAŞ HESAPLAMALARINDA KULLANILAN KATSAYILARDA ARTIŞ

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında memur maaşlarının belirlenmesinde esas alınan katsayılarda da güncelleme yapıldı. Buna göre:

  • Aylık katsayı: 1,170211
  • Taban aylık katsayısı: 18,316014
  • Yan ödeme katsayısı: 0,371113

Bu katsayılar, memur maaş kalemlerinin yanı sıra ek gösterge, kıdem, iş güçlüğü gibi ödemelerin belirlenmesinde de temel alınacak.

Milyonlarca kişiyi İlgilendiriyor: Kıdem tazminatı tavanı ve bedelli askerlik ücretine yeni düzenleme

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ BELLİ OLDU

Yeni genelge ile ücreti de güncellendi. Temmuz 2024 itibarıyla bedelli askerlik bedeli 280.850,54 TL olarak açıklandı. Yoklama kaçağı veya bakaya durumundaki kişiler için belirlenen ödeme ise 4.095,74 TL oldu.

Milyonlarca kişiyi İlgilendiriyor: Kıdem tazminatı tavanı ve bedelli askerlik ücretine yeni düzenleme

YÜRÜRLÜĞE GİREN DÜZENLEMELER MİLYONLARI ETKİLİYOR

Temmuz ayı itibarıyla geçerli olan bu düzenlemeler, hem çalışanların sosyal haklarında hem de askerlik yükümlülüklerine dair yükümlülüklerde önemli değişiklikleri de beraberinde getiriyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İŞKUR açıkladı! Ne mühendis ne doktor: İşte Türkiye'de en çok aranan meslekler
Yatırımcının gözdesi belli oldu! Haziran’ın en çok kazandıranı açıklandı
Çalışan emekliler dikkat! SGDP emekli maaşına etki ediyor mu? Uzman isim açıkladı
ETİKETLER
#hazine ve maliye bakanlığı
#özel sektör
#maaş zammı
#bedelli askerlik
#bedelli askerlik
#memur maaşları
#kıdem tazminatı
#kıdem tazminatı
#Kamu Sektörü
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.