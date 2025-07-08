Milyonlarca kişiyi İlgilendiriyor: Kıdem tazminatı tavanı ve bedelli askerlik ücretine yeni düzenleme

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in imzasıyla yürürlüğe giren yeni genelgeyle memur maaş katsayıları, kıdem tazminatı tavanı ve bedelli askerlik ücreti güncellendi. Yapılan düzenlemeler, milyonlarca memur, emekli ve çalışanı doğrudan etkileyecek. İşte detaylar…

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeye göre, kamu ve özel sektör çalışanlarını ilgilendiren kıdem tazminatı üst sınırı 53.919,68 TL’ye yükseldi. Bu rakam, işten ayrılan bir çalışana ödenebilecek en yüksek kıdem tazminatını ifade ediyor.

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞLARINA YÜZDE 15,57 ZAM

2024 yılının ikinci yarısında geçerli olacak memur ve memur emeklisi maaş zammı yüzde 15,57 olarak belirlendi. Bu oran doğrultusunda kamu görevlileri ile emekli memurların gelirleri temmuz ayı itibarıyla artış gösterecek.

MAAŞ HESAPLAMALARINDA KULLANILAN KATSAYILARDA ARTIŞ

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında memur maaşlarının belirlenmesinde esas alınan katsayılarda da güncelleme yapıldı. Buna göre:

Aylık katsayı : 1,170211

Taban aylık katsayısı : 18,316014

Yan ödeme katsayısı: 0,371113

Bu katsayılar, memur maaş kalemlerinin yanı sıra ek gösterge, kıdem, iş güçlüğü gibi ödemelerin belirlenmesinde de temel alınacak.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ BELLİ OLDU

Yeni genelge ile bedelli askerlik ücreti de güncellendi. Temmuz 2024 itibarıyla bedelli askerlik bedeli 280.850,54 TL olarak açıklandı. Yoklama kaçağı veya bakaya durumundaki kişiler için belirlenen ödeme ise 4.095,74 TL oldu.

YÜRÜRLÜĞE GİREN DÜZENLEMELER MİLYONLARI ETKİLİYOR

Temmuz ayı itibarıyla geçerli olan bu düzenlemeler, hem çalışanların sosyal haklarında hem de askerlik yükümlülüklerine dair yükümlülüklerde önemli değişiklikleri de beraberinde getiriyor.