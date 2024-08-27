Milyonlarca öğrenci için geri sayım! Okul alışverişlerinde sepetler küçülüyor

27 Ağustos 2024 10:40 - Güncelleme : 27 Ağustos 2024 10:57

Okulların açılmasına iki haftadan az bir süre kaldı. İlk ders zili 9 Eylül'de çalacak. Uyum haftası ise 2 Eylül'de başlayacak. Milyonlarca veli ve öğrenci için hummalı hazırlık başladı. Anne ve babalar ceplerini yakmayacak şekilde çocuklarının ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor.

'YÜZDE 80 BÜYÜME VAR'

Ancak online alışverişlerde fiyatlar enflasyonun üzerinde arttı. TOBB E-Ticaret Meclis Üyesi Seyhun Özkara, "Kitap, kırtasiye, okul giyim kategorilerinde büyüme ve ivme oluyor. Şu anda gözlemlediğimiz rakamlar üzerinde değerlendirecek olursak 2023 yılına göre yüzde 70-80 bir büyüme var." dedi.

KIYAFET KIRTASİYE ÜRÜNLERİNİ SOLLADI

Kırtasiye ürünlerinde fiyat artışı, bir yıllık süreçte yüzde 55-70 arasında gerçekleşti. Silgi, kitap, kalem gibi ürünler için sepet ortalaması bin 500-2 bin lira arasında değişiyor. Kazak, tişört, pantolon fiyatlarında yüzde 80'e varan oranda yükseliş oldu.

VELİLER DAHA DİKKATLİ DAVRANIYOR

NTV'nin haberine göre; Özkara, "Bu sene aslında biraz daha dikkat çeken sepetin içerisindeki ürün sayılarının bir miktar daha geçen yıllara oranla daha az olması... Beş on tane silgiyi bir yıllık süreç için sepete atmaktansa ürün adedini azaltmak bu seneki sepet toplamlarının olumsuz etkilenmesine sebep olabilir. Bu da biraz ekonomik ülke durumuyla da yorumlanabilir." şeklinde konuştu.