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 | Bengül Arıca

Milyonlarca sürücüyü ilgilendiriyor! Alkollü araç kullananlar yandı! Kazaya karışmasalar bile hapis cezası yolda

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren yeni düzenleme için AK Parti harekete geçti. 4. Yargı Reformu Strateji Belgesinin ilk yargı paketi hazırlıklarında son aşamaya gelindi. Yapılan düzenlemeye göre alkol veya uyuşturucu madde etkisinde araç kullananlar için, trafikte herhangi bir kazaya karışmasalar bile hapis cezası uygulanacak. İşte tüm detaylar...

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Milyonlarca sürücüyü ilgilendiriyor! Alkollü araç kullananlar yandı! Kazaya karışmasalar bile hapis cezası yolda
KAYNAK:
TRT Haber
|
GİRİŞ:
05.05.2025
saat ikonu 10:51
|
GÜNCELLEME:
05.05.2025
saat ikonu 12:05

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren yeni düzenlemelerde son aşamaya gelindi. TBMM Başkanlığına sunulmaya hazırlanan 4. Yargı Reformu Strateji Belgesi ile trafik kuralları ve cezalarında değişikliğe gidilecek. Düzenleme kapsamında alkol veya uyuşturucu madde etkisinde araç kullanan sürücüler için, hapis cezaları yolda....

Milyonlarca sürücüyü ilgilendiriyor! Alkollü araç kullananlar yandı! Kazaya karışmasalar bile hapis cezası yolda

ALKOLLÜ ARAÇ KULLANANLAR YANDI

TRT Haber'de yer alan habere göre, Yapılacak değişiklikler ile alkollü ya da uyuşturucu madde etkisinde araç kullandığı tespit edilen sürücülere verilecek cezalar artırılacak. Alkol veya uyuşturucu madde etkisiyle ya da başka bir nedenle emniyetli bir şekilde araç sevk ve idare edemeyecek halde olmasına rağmen araç kullananlara, 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası verilecek. halihazırda alkollü araç kullanılması halinde ehliyet sahipliğini kısıtlayan madde artık sürücünün trafik güvenliğini tehlikeye atan bir vukuata karışmadığı durumlarda dahi hapis cezası almasına imkan tanıyacak.

Milyonlarca sürücüyü ilgilendiriyor! Alkollü araç kullananlar yandı! Kazaya karışmasalar bile hapis cezası yolda

KURUSIKILAR DA SUÇ KAPSAMINA ALINIYOR

Ayrıca kamuoyunda "kurusıkı" olarak bilinen ses ve gaz fişeği atabilen silahlarla ateş edilmesi de suç kapsamına alınacak. Böylece meskun mahalde ses ve gaz fişeği atabilenler dahil silahla ateş edenler, 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak. Düğün, nişan, asker uğurlamasının yapıldığı yerlerde silahla ateş edilmesi halinde ise verilecek ceza, yarısından bir katına kadar artırılacak.

KİRALIK ARAÇLARA DÜZENLEME

Kiralık araçların iade edilmemesi veya parçalarının değiştirilmesi, bu araçların bazı suçlarda kullanılması dolayısıyla düzenleme yapılacak. TCK'nin 155. maddesindeki değişiklikle "güveni kötüye kullanma" suçunun konusunun motorlu kara, deniz veya hava taşıtı olması, nitelikli hal sayılacak ve bu suçtan verilecek ceza bir kat artırılacak.

Milyonlarca sürücüyü ilgilendiriyor! Alkollü araç kullananlar yandı! Kazaya karışmasalar bile hapis cezası yolda

CEZALAR ARTIRILIYOR

Teklifle meskun mahalde silahla ateş edenlere verilecek cezalar da artırılacak. Bu kapsamda TCK'nin 170. maddesindeki değişiklikle, kişilerin hayatı, sağlığı veya malvarlığı bakımından tehlikeli olacak biçimde veya kişilerde korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda, silahla ateş eden veya patlayıcı madde kullananlara verilen hapis cezasının 6 ay olan alt sınırı 1 yıla, 3 yıl olan üst sınırı da 5 yıla çıkarılacak.

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