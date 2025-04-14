Milyonlarca sürücüyü ilgilendiriyor! Ehliyet yenileme süresi uzatıldı: Yapmayana para cezası

Eski tip ehliyetini henüz yenilemeyenler için sevindirici haber geldi. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yoğunluğu azaltmak amacıyla başvuru süresi 31 Temmuz 2025’e kadar uzatıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin geçici 10. maddesi kapsamında alınan yeni kararı sosyal medya hesabından duyurdu. Vatandaşlardan gelen talepler ve mevcut koşullar dikkate alınarak eski tip sürücü belgelerinin yenilenme süresinin uzatıldığı belirtildi.

5 MİLYONDAN FAZLA ESKİ EHLİYET HÂLÂ KULLANIMDA

Türkiye genelinde hâlen 5 milyon 413 bin 148 kişinin eski tip sürücü belgesi kullandığına dikkat çeken Bakan Yerlikaya, bu yoğunluğun hem nüfus müdürlüklerinde hem de sağlık kuruluşlarında yığılmalara yol açabileceğini vurguladı. Bu nedenle son gün telaşına mahal vermemek adına süre uzatımına gidildiği ifade edildi.

ESKİ EHLİYETLE TRAFİĞE ÇIKMANIN BEDELİ AĞIR OLACAK

2016 yılında başlayan çipli ehliyet uygulaması kapsamında, tüm sürücülerin yeni sisteme geçmeleri zorunlu hale geliyor. Eski tip ehliyetini 31 Temmuz 2025 tarihine kadar yenilemeyen sürücüler, trafikte yakalanmaları halinde 12 bin 978 TL idari para cezasıyla karşı karşıya kalacak.



2025 EHLİYET YENİLEME ÜCRETLERİ BELLİ OLDU

Yeni yılla birlikte ehliyet yenileme ücret tarifesi de güncellendi. Buna göre:



Eski tip ehliyetini çipli sisteme geçirecekler: 15 TL ödeme yapacak.

Çipli ehliyeti olup süresi dolanlar: 769 TL yenileme bedeli ödeyecek.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Ehliyet yenileme işlemi sırasında istenen belgeler şunlar:



Mevcut sürücü belgesi

Geçerli sürücü sağlık raporu

Biyometrik fotoğraf

Ödeme yapıldığını gösteren dekont

Ayrıca başvuru sahibinin MERNİS sisteminde kayıtlı bir adrese sahip olması gerekiyor.



Ödemeler, vergi dairelerine ya da anlaşmalı bankaların internet şubeleri üzerinden yapılabilecek. Vatandaşların 13 TL değerli kâğıt bedeli ve 2 TL vakıf payı ödemesi gerektiği de hatırlatıldı.