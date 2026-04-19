Milyonlarca tapu sahibini ilgilendiren şok karar! Arsa payı hatalı olanlar dikkat, büyük mağduriyet yolda

KENTSEL DÖNÜŞÜM SÜRECİNDE VE YENİ PROJELERDE ARSA PAYININ KRİTİK ÖNEMİ

Türkiye'nin gerçeği olan deprem riski ve buna bağlı olarak hızlanan kentsel dönüşüm çalışmaları, arsa payı konusunu hiç olmadığı kadar hayati bir noktaya taşıdı. Riskli yapı ilan edilerek yıkım kararı alınan binalarda, yeni projenin nasıl şekilleneceği, hangi müteahhitle anlaşılacağı ve yeni dairelerin nasıl paylaşılacağı tamamen arsa payı oranlarına göre belirlenmektedir. Kat Malikleri Kurulu toplantılarında alınacak kararlarda oy hakkı, doğrudan bu pay üzerinden hesaplanmaktadır. Hatalı paylaşıma sahip olan bir apartmanda, aslında en değerli ve büyük daireye sahip olan kişi, sırf arsa payı düşük yazıldığı için karar alma mekanizmasında azınlıkta kalabiliyor. Kentsel dönüşüm süreçlerinde arsa payının doğrudan etkilediği kritik unsurlar şunlardır:

Karar Alma Süreçlerindeki Oy Hakkı ve Çoğunluk Durumu Kentsel dönüşüm kararları alınırken apartman yönetim toplantılarında yasal çoğunluk sağlanması zorunlu kılınmıştır. Bu çoğunluk kişi sayısına göre değil, doğrudan arsa payı oranına göre hesaplandığı için payı düşük yazılan malikler hiçbir kararda söz sahibi olamamaktadır.

Yeni Yapılacak Binadaki Daire Paylaşımı ve Metrekare Kayıpları Müteahhit ile yapılacak sözleşmelerde, eski daire sahiplerine verilecek yeni dairelerin büyüklükleri ve konumları arsa payına göre tespit edilmektedir. Hatalı bir paya sahipseniz, yeni binada çok daha küçük, değersiz veya karanlık cepheye bakan bir daireye razı olmak zorunda kalabilirsiniz.

Olası Kamulaştırma veya Satış Durumlarında Elde Edilecek Gelir Bina yıkıldıktan sonra arsanın satılması veya devlet tarafından kamulaştırılması gündeme gelirse, elde edilecek gelirin dağıtımı yine bu orana göre yapılmaktadır. Adil olmayan bir arsa payı dağılımı, yatırımınızın veya mülkünüzün maddi karşılığını tam olarak almanıza büyük bir engel teşkil etmektedir.