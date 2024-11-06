Milyonlarca TL uçtu gitti! Binlerce müşterisi olan e-ticaret sitesine ulaşılamıyor

06 Kasım 2024 09:11 - Güncelleme : 06 Kasım 2024 09:20

Türkiye'de binlerce müşterisi bulunan e-ticaret sitesi İŞKOM AVM'ye uzun bir süredir ulaşılamıyor. Milyonlarca TL'nin buhar olduğu olayla ilgili firma dolandırıcılık şüphesiyle inceleme altına alındı.

Her ay düzenlenen büyük indirim kampanya ile siteye birçok yeni müşteri çeken e-ticaret şirketi İŞKOM AVM’ye bir süredir ulaşılamıyor. Şirketin merkez ofisine gitmeyi deneyen bazı müşteri ve tedarikçiler, burada da kimseye ulaşamadı.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; mağdur olanlar yalnızca bireysel müşterilerle sınırlı kalmadı; İŞKOM AVM’ye ürün tedarik eden çeşitli firmalar da alacaklarını tahsil edemediklerini belirtti. Birçok tedarikçi, şirketten alacaklarını tahsil edemedikleri için zor durumda olduklarını ve borçlarını almak amacıyla hukuki yollara başvurduklarını ifade ediyor.

MİLYONLARCA TL ŞUAN KAYIP

Sitenin kısa faaliyet süresi boyunca yüzlerce müşteriden büyük meblağlarda ödeme aldığı, kaybolan paranın ise on milyonlarca liraya ulaştığı iddialar arasında.

TÜM HUKUKİ İŞLEMLER BAŞLATILDI

Mağdurlar adına açıklama yapan Avukat Ali Kaya, “Bu sitenin amacının vurgun olduğu açıkça ortada. Bu nedenle gerekli tüm hukuki işlemleri başlattık. Konu ciddi bir dolandırıcılık vakası olarak inceleniyor” dedi.

MAĞDULAR SOSYAL MEDYADA BİRLEŞTİ

Özellikle sosyal medya platformlarında oluşturulan mağdur gruplarında, insanlar yaşadıkları sorunları paylaşarak birbirlerine destek olmaya çalışıyor. Bu gruplarda yer alan mağdurlar, savcılığa başvurmamış diğer mağdurları da harekete geçmeye çağırıyor.