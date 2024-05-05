Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! Kurumlar vergisi beyanında yarın son
Kurumlar vergisi mükelleflerinin 2023 hesap dönemine ilişkin beyannamelerini verme ve bu beyannameler üzerinde tahakkuk eden vergilerini ödeme süreleri yarın sona eriyor.
Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesinde aktarılan bilgiye göre; kurumlar vergisi mükellefleri, 2023 hesap döneminde elde ettikleri kurum kazançlarının vergilendirilmesi için yarın gün sonuna kadar beyanname vermeleri hususundan duyuru yapıldı.
Ek olarak; 2024-Mart dönemine ait "Form Ba" ve "Form Bs" bildirimlerinin de yarın gün sonuna kadar verilebileceği belirtilmiştir. Kurumlar vergisi beyannamesi, Dijital Vergi Dairesi üzerinden elektronik ortamda doldurulabiliyor.
ÖDEME İŞLEMİ NASIL YAPILIYOR?
Tahakkuk eden kurumlar vergisi ödemeleri, Dijital Vergi Dairesi veya GİB Mobil Uygulaması üzerinden, anlaşmalı bankaların kredi ve banka kartlarıyla veya banka hesabından, yabancı ülkelerde faaliyet gösteren bankaların kartlarıyla ya da anlaşmalı bankaların şubelerinden gerçekleştirilebiliniyor.
Vergi ödemeleri, internet bankacılığı, telefon bankacılığı, mobil bankacılık gibi alternatif ödeme kanallarından veya PTT'den de yapılıyor.