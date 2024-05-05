Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! Kurumlar vergisi beyanında yarın son

05 May 2024 13:13 - Güncelleme : 05 May 2024 13:14

Vatandaş da vergi kaçakçısının peşinde! İhbar edenlere milyon liralık ödeme

Vatandaş da vergi kaçakçısının peşinde! İhbar edenlere milyon liralık ödeme

Bakan Şimşek’ten KDV denetimi ile ilgili paylaşım: Vergi kaçırana taviz yok!

Bakan Şimşek’ten KDV denetimi ile ilgili paylaşım: Vergi kaçırana taviz yok!

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesinde aktarılan bilgiye göre; kurumlar vergisi mükellefleri, 2023 hesap döneminde elde ettikleri kurum kazançlarının vergilendirilmesi için yarın gün sonuna kadar beyanname vermeleri hususundan duyuru yapıldı.

Ek olarak; 2024-Mart dönemine ait "Form Ba" ve "Form Bs" bildirimlerinin de yarın gün sonuna kadar verilebileceği belirtilmiştir. Kurumlar vergisi beyannamesi, Dijital Vergi Dairesi üzerinden elektronik ortamda doldurulabiliyor.

ÖDEME İŞLEMİ NASIL YAPILIYOR?

Tahakkuk eden kurumlar vergisi ödemeleri, Dijital Vergi Dairesi veya GİB Mobil Uygulaması üzerinden, anlaşmalı bankaların kredi ve banka kartlarıyla veya banka hesabından, yabancı ülkelerde faaliyet gösteren bankaların kartlarıyla ya da anlaşmalı bankaların şubelerinden gerçekleştirilebiliniyor.

Vergi ödemeleri, internet bankacılığı, telefon bankacılığı, mobil bankacılık gibi alternatif ödeme kanallarından veya PTT'den de yapılıyor.