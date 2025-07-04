İslam Memiş 'şampiyon değişecek' diyerek duyurdu: Bu tarihi kaçırmayın!

Finans Uzmanı İslam Memiş, piyasalardaki son gelişmeleri değerlendirerek yatırımcılar için önemli uyarılarda ve öngörülerde bulundu. Geride kalan haftada gram altında yaşanan sert düşüşün bir alım fırsatı sunduğunu belirten Memiş, önümüzdeki günlerde piyasaların seyrini değiştirebilecek kritik bir gelişmeye dikkat çekti ve yılın ikinci yarısı için yeni şampiyon adayını açıkladı...

Geçtiğimiz hafta yaşanan ve "üçüncü dalış trendi" olarak adlandırılan geri çekilme ile gram altının 4 bin 195 TL seviyelerine kadar düştüğünü hatırlatan İslam Memiş, bu düşüşü değerlendiren yatırımcıların kârlı çıktığını ifade etti. Haftanın son işlem gününde fiyatların yeniden 4 bin 290 TL bandına oturmasıyla bir haftada yaklaşık 100 TL'lik bir artış yaşandığını vurgulayan Memiş, "Şimdi önümüzdeki haftaya kilitlendik," dedi.

TRUMP'A DİKKAT ÇEKTİ

Memiş'e göre piyasaların yeni rotasını, Donald Trump’ın Orta Doğu ile ilgili yapması beklenen önemli açıklama çizecek. Memiş, olası senaryoları şöyle özetledi:

"3. dalış trendi yatırımcısına alım fırsatı verdi. Yatırımcılar iyi bir karar vererek alım yaptı. Gram altında 4 bin 195 TL’ye kadar geri çekilme vardı. Haftanın son işlem gününde şuan 4 bin 290 lira. 1 haftada gram altında 100 TL’ye varan bir değer artışı oldu. Şimdi önümüzdeki haftaya kilitlendik. Donald Trump’ın Orta Doğu ile ilgili önemli bir açıklaması olacak. Bir barış müjdesi haberi verirse tekrar piyasalarda altın tarafında gerileme görürüz ama savaşın devam etme ihtimali yönünde açıklama görürsek Kasım ayına kadar gram altında 4500 TL hedef konumunda. Altın yatırımcısı şuna karar vermeli: Elimde altınım var, yakıt ihtiyacım yoksa, geçen haftaki düşük rakamları kaçırdım tekrar fırsat verir mi? Bu ihtimal yüzde 50. Ne kadar alacaksan yüzde 50’sini alabilirsin."

YILIN İKİNCİ YARISININ ŞAMPİYONU GÜMÜŞ OLABİLİR

Yılın ilk yarısında altının "şampiyon" olduğunu belirten Memiş, ikinci yarıda bu unvanı gümüşün devralabileceğini söyledi. Gümüş performansının oldukça iyi olduğuna dikkat çeken Memiş, yatırımcıların bu potansiyeli göz önünde bulundurması gerektiğini kaydetti. Memiş, "Yatırımcılar Euro alalım mı diye sorabilir? Kar satışının gelmesi lazım. İlginç bir şekilde Euro kazandırıyor. Döviz kesinlikle bir yatırım aracı değildir ama Dolar mı Euro mu derseniz dövizle ticaret yapanlar için cevabı Euro olarak verebiliriz. Euro ihtiyacınız varsa serbest piyasalardan temin edebilirsiniz. Resmi kura kıyasla daha ucuz olduğunu söyleyebiliriz. Borsa önemliydi pozitif beklentimiz devam ediyor. Bu kadar yükselişten sonra kar satışları gelebilir. Gümüş tarafında performansı bu hafta iyiydi. Yılın ilk yarısında şampiyon altındı. Yılın ikinci yarısında muhtemelen şampiyon gümüş olacak. Altın mı Bitcoin mi yarışı kazanır? Bu seferde Bitcoin diyoruz." diye konuştu.

DOLAR MI EURO MU?

Dövizin bir yatırım aracı olmadığını yineleyen Memiş, ticaretle uğraşanlar için "Dolar mı Euro mu?" sorusuna "Euro" yanıtını verdi. Euro'nun ilginç bir şekilde kazandırdığını ancak bir kâr satışı beklediğini belirten Memiş, serbest piyasa kurunun resmi kura göre daha avantajlı olabildiğini de ekledi.

KREDİ KARTIYLA ALTIN ALANLARA HAPİS CEZASI RİSKİ UYARISI

İslam Memiş, son dönemde artan kredi kartı borçları nedeniyle vatandaşların başvurduğu tehlikeli bir yönteme de dikkat çekti. "Vatandaşlar kredi kartlarına çok yüklendiği için, takipte olan kredi kartlarında artış olduğu için vatandaş kendi çapında çare arıyor. Altın alıp nakite çevirmek daha çok işlerine geliyordu. Yasal olarak bir noktada tefeciliğe girdiği için yapanlarda resmi olarak kuyumcu değil dolayısıyla büyük bir cezası var. Altına 12 ay taksit vardı, 6 aya indirildi. Yatırım amaçlı alıp taksitle ödeniyordu. Kredi kartı limiti dolduğu için bu tip yöntemlere başvurulabiliyor. Sakıncalı bir durum, yasal olarak da suç. Yapılmamasını öneririm" şeklinde konuştu.

https://x.com/tgrthabertv/status/1941200246324785662