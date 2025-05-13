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 | İrem Çınar

Milyonları ilgilendiriyor! B sınıfı ehliyetlerde yeni dönem: Her yıl yenileme zorunlu olacak

İçişleri Bakanlığı’nın TBMM’ye sunmaya hazırlandığı trafik yönetmeliği taslağında önemli değişiklikler gündemde yer alıyor. Taslak çalışmada, trafik cezalarına yönelik caydırıcı adımlar atılması düşünülürken ehliyet alımında yaş kriterlerine dair yeni düzenlemelerin de yer alması bekleniyor.

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KAYNAK:
Sözcü
|
GİRİŞ:
13.05.2025
saat ikonu 15:29
|
GÜNCELLEME:
13.05.2025
saat ikonu 15:29

Trafik kazalarını azaltmak amacıyla uzun süredir hazırlıkları devam eden yeni eylem planı, İçişleri Bakanlığı tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulmak üzere son aşamaya geldi. Plan kapsamında, trafik ihlallerine yönelik cezaların caydırıcılığını artırmaya yönelik adımlar atılırken, sürücü belgeleriyle ilgili önemli değişikliklerin de yolda olduğu belirtiliyor.

Milyonları ilgilendiriyor! B sınıfı ehliyetlerde yeni dönem: Her yıl yenileme zorunlu olacak

B SINIFI EHLİYETLERE YENİ DÜZENLEME GELİYOR

Avrupa Birliği'nin geçtiğimiz aylarda gündeme getirdiği, 75 yaş üzeri sürücülere yönelik ehliyet kısıtlamaları, Türkiye'de de İçişleri Bakanlığı tarafından değerlendirilmeye başlandı. Mevcut uygulamada 65 yaşını geçen sürücüler, ehliyet yenilemelerinde her üç yılda bir sağlık kontrolünden geçiyor. 80 yaşın üzerindekiler ise bu muayeneyi iki yılda bir yaptırmak zorunda. Ancak yaşlı sürücülerin karıştığı trafik kazalarının artması, bu sürelerin gözden geçirilmesine neden oldu.

Milyonları ilgilendiriyor! B sınıfı ehliyetlerde yeni dönem: Her yıl yenileme zorunlu olacak

80 YAŞ ÜZERİ SÜRÜCÜLERE HER YIL SAĞLIK RAPORU GÜNDEMDE

Yeni düzenleme kapsamında, 65 yaş üstü sürücüler için sağlık raporu alma süresinin üç yıldan iki yıla indirilmesi; 80 yaş üzerindeki kişilerde ise bu sürenin her yıl olacak şekilde yeniden düzenlenmesi planlanıyor. Bu sayede, yaşlılıkla birlikte ortaya çıkan refleks kaybı, görme ve işitme sorunlarının trafikte risk oluşturmaması hedefleniyor.

Milyonları ilgilendiriyor! B sınıfı ehliyetlerde yeni dönem: Her yıl yenileme zorunlu olacak

MECLİS TAKVİMİ NETLEŞİYOR

Mayıs ayı içinde Meclis’e sunulması beklenen eylem planı, ilk etapta ilgili komisyonda değerlendirilecek. Komisyondan geçmesi halinde TBMM Genel Kurulu'nda oylamaya sunulacak. Kabul edilen düzenlemeler, Cumhurbaşkanı’nın onayıyla Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

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Sıkça Sorulan Sorular

B sınıfı ehliyet hangi araçları kullanır?
Türkiye'de en fazla sahip olunan B sınıfı ehliyet ise otomobil ve kamyonet tipi araçlar için talep edilmektedir.
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#Ekonomi
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