Milyonların beklediği tarih belli oldu, bakanlıktan evlilik kredisi açıklaması
Düğün sezonun açılmasıyla milyonlarca genç evlilik kredisi ile ilgili son gelişmeleri yakından takip etmeye başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş merakla beklenen tarihi açıkladı.
Evlilik kredine yönelik detayla ve başvuru tarihleri milyonlarca kişi tarafından merak ediliyordu. Faizsiz evlilik kredisinden 18 ile 29 yaş aralığında olan kişilerin yararlanabileceği ifade edildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, faizsiz evlilik kredisinin ödeme tarihleri hakkında açıklama yaptı.
TARİH BELLİ OLDU
Bakan Göktaş, Macaristan Kültür ve İnovasyon Bakanı Janos Csak'ın katılımıyla düzenlenen Türkiye ile Macaristan'ın Aile Yapısının Güçlendirilmesine Yönelik Özgün Yaklaşımlar Paneli'nde önemli açıklamalarda bulundu. Göktaş, sıfır faizli 150 bin TL'lik evlilik kredisi başvurusu kabul edilen gençlere ödemelerin Mayıs ayı içerisinde yapılacağını ilan etti.
Bakan Göktaş’ın sıfır faizli evlilik kredisiyle ilgili açıklamasıyla ilgili şu ifadeleri kullandı:
Gençlerimizin aile kurmalarını desteklemek ve onları her türlü sosyal riske karşı korumak için Aile ve Gençlik Fonunu kurduk. Bu fonla genç çiftlerimize faizsiz kredi desteği sağlıyoruz. Bu vesileyle Mayıs ayı içerisinde başvuruları kabul edilen gençlerimizle ödemeleri yapacağımızın müjdesini de paylaşmak istiyorum.
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
- Depremden etkilenen 11 il (Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa) dışında taşınmaz sahibi ya da hissedarı olmamak,
- Çiftlerin son 6 aylık gelir toplamı ortalaması ve son aya ait gelirleri toplamı 2 asgari ücretten fazla olmamak,
- Başvuru tarihi itibarıyla resmi nikâh tarihine en az 2 ay en fazla 6 ay kalmış olmak,
- Bakanlığın evlilik öncesi ve sonrasında sunacağı eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanmayı taahhüt etmek,
- Affa uğramış olsa bile; devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlardan; uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, bunların kullanılmasını kolaylaştırma, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçlarından hakkında kesinleşmiş bir mahkûmiyet kararı bulunmamak.