Milyonların beklediği tarih belli oldu, bakanlıktan evlilik kredisi açıklaması

07 May 2024 17:16 - Güncelleme : 07 May 2024 17:18

Evlilik kredine yönelik detayla ve başvuru tarihleri milyonlarca kişi tarafından merak ediliyordu. Faizsiz evlilik kredisinden 18 ile 29 yaş aralığında olan kişilerin yararlanabileceği ifade edildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, faizsiz evlilik kredisinin ödeme tarihleri hakkında açıklama yaptı.

TARİH BELLİ OLDU

Bakan Göktaş, Macaristan Kültür ve İnovasyon Bakanı Janos Csak'ın katılımıyla düzenlenen Türkiye ile Macaristan'ın Aile Yapısının Güçlendirilmesine Yönelik Özgün Yaklaşımlar Paneli'nde önemli açıklamalarda bulundu. Göktaş, sıfır faizli 150 bin TL'lik evlilik kredisi başvurusu kabul edilen gençlere ödemelerin Mayıs ayı içerisinde yapılacağını ilan etti.

Bakan Göktaş’ın sıfır faizli evlilik kredisiyle ilgili açıklamasıyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

Gençlerimizin aile kurmalarını desteklemek ve onları her türlü sosyal riske karşı korumak için Aile ve Gençlik Fonunu kurduk. Bu fonla genç çiftlerimize faizsiz kredi desteği sağlıyoruz. Bu vesileyle Mayıs ayı içerisinde başvuruları kabul edilen gençlerimizle ödemeleri yapacağımızın müjdesini de paylaşmak istiyorum.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?